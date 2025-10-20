https://ukraina.ru/20251020/zadnego-dvora-bolshe-net-pochemu-ssha-vstupili-v-konflikt-s-kolumbiey-1070373608.html

"Заднего двора" больше нет. Почему США вступили в конфликт с Колумбией

Ситуация в Латинской Америке находится сегодня в топе мировых новостей. Колумбия вступила в острый дипломатический конфликт с Соединенными Штатами Америки, в Боливии состоялись президентские выборы, где умеренный кандидат одержал во втором туре победу над открытым сторонником Запада.

А информационное внимание к данным темам указывает на растущий политический вес этого региона планеты, который является важной составляющей Глобального Юга.Противостояние между президентом Колумбии Густаво Петро и президентом США Дональдом Трампом разворачивается на фоне напряженности в зоне Карибского моря.В течение последнего месяца Пентагон сосредоточил вблизи берегов Венесуэлы крупную военную группировку, а представители американской администрации открыто угрожают венесуэльскому руководству, не скрывая намерения произвести смену власти в этой богатой нефтью стране.Военная авиация США потопила несколько лодок, утверждая, что на них перевозили наркотики, которыми убивают американцев. Хотя уже ясно, что жертвами этих атак стали обыкновенные рыбаки, которые даже не имели гражданства Венесуэлы. Среди погибших опознали двух жителей островного государства Тринидад и Тобаго. А президент Колумбии официально заявил, что американские военные потопили сверхдорогой ракетой обычный поломанный баркас, на котором перевозили не кокаин, а попавшихся в сеть тунцов."Чиновники правительства Соединенных Штатов Америки совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не был связан с наркоторговлей, и его повседневной деятельностью была рыбная ловля. Колумбийская лодка дрейфовала с включенным аварийным сигналом, так как у нее был поврежден двигатель. Мы ждем объяснений от правительства США", – рассказал колумбийский лидер, озвучив подтвержденное имя убитого рыбака.Скорее всего, американцы потопили ради пиара мирное судно. Об этом косвенно свидетельствует внезапная отставка главы Южного командования вооруженных сил США адмирала Элвина Холси, отвечавшего за операции в Карибском бассейне. Однако последовавшие за этим публичные объяснения Вашингтона оказались похожими на ультиматум, озвученный Боготе в предельно оскорбительной форме.Совсем недавно администрация Трампа пошла на беспрецедентный шаг, аннулировав визу колумбийского президента. Это случилось после того, как Густаво Петро обратился к латиноамериканским солдатам в армии США, требуя от них не подчиняться приказам своего командования, которое угрожает нападением на Венесуэлу.А теперь в Белом доме решили рубить с плеча, обвиняя несговорчивого латиноамериканца в торговле наркотиками."Президент Колумбии Густаво Петро является фактическим наркоторговцем, активно поощряющим масштабное производство наркотиков – как на крупных плантациях, так и на мелких полях по всей стране. Это стало крупнейшим "бизнесом" в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на многомиллионные выплаты и субсидии со стороны США, которые на деле оказываются долгосрочным ограблением Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты, в любой форме – субсидии или иные переводы – более не будут осуществляться", – написал в соцсети Дональд Трамп.Подобные обвинения вряд ли добавят американцам популярность у жителей Южной Америки, потому что они выглядят для всех очевидно несправедливыми.Густаво Петро широко известен как принципиальный противник наркоторговли. Этот бывший левый партизан проводил непримиримую борьбу с наркобаронами, которые финансировали ультраправые вооруженные группировки. А США всегда выступали в роли покровителей правых колумбийских парамилитарес. Хотя в Вашингтоне прекрасно знали, что их подопечные поставляют запрещенные препараты на американскую территорию.Даже внутренние оппоненты, которые ведут с Петро жесткую политическую борьбу, никогда не обвиняли его в причастности к наркотрафику. Колумбийский президент явно ощущает в этой ситуации свою моральную правоту. Сейчас он заявляет о том, что его страна намерена провести международное расследование американских нападений на рыбацкие лодки, чтобы привлечь к ответственности виновных."Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист, я верю в взаимопомощь и общее благо, в общие ценности человечества, величайшим из которых является жизнь. Если я не бизнесмен, то, тем более, я не наркоторговец. Ситуация в Карибском море не имеет никакого отношения к фентанилу. То, что демонстрируют США – это желание заполучить нефть Венесуэлы и Гайаны. За ракетными обстрелами рыбаков стоит желание добраться до нефти. Я призвал всех правозащитных юристов помочь нам подать иски и жалобы на международном уровне", – написал он в ответ Трампу.Эта резкая полемика имеет важные политические последствия. В мире видят, что Вашингтон больше не контролирует важное латиноамериканское государство, которое в течение длительного времени находилось в полной зависимости от США.Неподчинение Петро наглядно свидетельствует о том, что Белый дом больше не распоряжается на своем "заднем дворе" – как пренебрежительно называли Южную Америку американские президенты, начиная с Джеймса Монро.Эта новая ситуация создает Западу совершенно конкретные проблемы. В частности, Пентагон не может атаковать Венесуэлу с территории Колумбии, что существенно затрудняет попытки силового смещения президента Николаса Мадуро. Кроме того, Густаво Петро настаивает на запрете наемничества – чтобы помешать колумбийским ультраправым боевиками воевать на стороне режима Зеленского.Белый дом рассчитывает на то, что в Колумбии придут к власти преданные Вашингтону правые силы, однако публичная конфронтация с американцами поднимает рейтинги колумбийских левых. Представители местных индейских организаций пикетировали на днях посольство США в Боготе, символически обстреливая его стрелами из луков. И эта акция получила в стране значительный резонанс.Поддержка со стороны Вашингтона скорее мешает латиноамериканским политикам. Это показали вчерашние выборы в Боливии, где во второй тур вышли правый ястреб Хорхе Кирога и независимый кандидат Родриго Пас. Соцопросы отдавали победу Кироге, однако он оттолкнул избирателей проамериканской риторикой, вместе с обещаниями провести в стране приватизацию госактивов.Сторонники перессорившихся между собой боливийских левых предпочли поддержать Паса, потому что он начинал свою карьеру в качестве депутата от партии Левое революционное движение, которую основал его отец – бывший президент Хайме Пас, участвовавший в борьбе против Пиночета.И это принесло Родриго убедительную победу, которая явно не вызовет большой радости в Белом доме, где готовили поздравления для Кироги.Мир сильно изменился – события в Латинской Америке имеют сегодня большое значение для глобального политического процесса. Несмотря на военное могущество США, им определенно придется учитывать новую реальность, когда президент Колумбии может позволить себе поставить на место американских политиков.Читайте по этой теме: Группа колумбийских наемников записала видеообращение к президенту Колумбии, призывая "забрать их домой".

