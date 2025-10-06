https://ukraina.ru/20251006/ukraintsy-obmanuli-s-zarplatoy-kolumbiyskie-naemniki-prosyatsya-domoy-gde-nad-nimi-smeyutsya-1069704068.html

Украинцы обманули с зарплатой. Колумбийские наемники просятся домой, где над ними смеются

Украинцы обманули с зарплатой. Колумбийские наемники просятся домой, где над ними смеются

Колумбийские наемники попросили своего президента Густаво Петро забрать их с Украины и вернуть на родину. Мужчины записали видеообращение к главе государства. На родине над ними смеются, так как на Украину их никто не посылал

В своем видеообращении мужчины пожаловались на избиения, содержание под стражей, невыплаты зарплат, и передали его колумбийским журналистам. Видеозапись сделана в автобусе, один мужчина рассказывает о том, что происходит на самом деле в ВСУ, и молит бога о чудесном спасении. Вместе с ним в автобусе в неизвестном направлении везут около 20 колумбийских наемников. Видео опубликовали журналисты издания Semana.Что произошло?Военнослужащих ВСУ из Колумбии сначала поместили под стражу и содержали некоторое время в "военной тюрьме". Причины, по которым они туда попали, неизвестны. По словам автора видеозаписи, их содержали там два дня, а потом обещали отвезти в Польшу.Наемников посадили в автобус и ничего не объяснили. С ними разговаривают по-украински, а они ничего не понимают. Проблема заключается в том, что они больше не хотят воевать, просятся домой, а их не отпускают. Один из наемников - его представили как Энерлин Эстебан Остен Куадрадо из Монтерии - просит передать видео президенту, чтобы тот помог им с помощью, хотя бы, дипломатов.Больше всего мужчина жалуется на то, что на Украине "очень много лжецов". Он просит распространить видео, потому что "украинскому слову нельзя верить, они очень лживы и не платят нам обещанную зарплату". В том, что им разрешат покинуть Украину, наемники сомневаются. Они предполагают, что украинским командирам лучше иметь дело с мертвыми солдатами, чем с разговорчивыми.По версии наемника, в принципе немногие наемники могут сбежать с Украины. Если иностранец вдруг начинает проситься домой, его неофициально арестовывают, избивают, держат под стражей. При этом он продолжает числиться в ВСУ, только зарплату за него получают другие люди."Они практически похитили нас. Они вооружены, они фотографируют людей, которых отправляют в тюрьму. Мы испытываем сильнейшее унижение со стороны тех, кому мы пришли помочь, а теперь они не хотят нас отпускать", - сказал он, и пожаловался на то, что две недели назад его избили.Кто эти люди?Энерлин Эстебан Остен Куадрадо предоставил журналистам фотографию колумбийских наемников вместе с украинской семейной парой.Весна или лето, двор частного дома, мотороллер и трехлитровая банка с вишневым компотом. На фото 13 смуглых мужчин и одна смуглая девушка в полевой форме красуются с украинским флагом. На нем напечатаны две эмблемы воинских подразделений:Что это за подразделения?Р.У.Г. (разведывательная ударная группа) - подразделение главного управления разведки Минобороны Украины, входило в состав 59-й бригады имени Якова Гандзюка из оперативного командования "Юг". Бригада в 2024 году принимала участие в боевых действиях в районах Авдеевки, Песок и Покровска (ДНР).Летом 2024 года в соцсетях опубликовали более десятка некрологов с латиноамериканскими именами. Итак, спустя несколько месяцев после прибытия на Украину погибли наемники: Эрнандо Рамирес Альдана, Йохан Давид Манкильо, Себастьян Родригес, Ейсон Хименес, Хорхе Луис Пердомо Фиерро, Алехандро Портела, Уго Альберто Моралес Тике и другие.В августе того же года российские военкоры и журналисты уже сообщали о "разгроме 59-й бригады под Красногоровкой". По украинской версии, солдаты массово пропали без вести, родственники обратились к главкому ВСУ Сырскому. После проверок бригаду реорганизовали в штурмовую бригаду сил беспилотных систем.Подразделением Р.У.Г. командовал уроженец Армении Гамлет Авагян. Впоследствии его назначили командиром штурмовой роты "Гамлет" 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и перекинули в Курскую область России. В интервью украинским журналистам он подтверждал наличие наемников из Колумбии и, более того, искал спонсоров для перелета еще 200 наемников. Все они, по его словам, принимали участие в штурмах российских городов и поселков в составе отдельной роты."С деньгами никого не обманываем, родственники ребят все исправно получают", - чуть ли не клялся Авагян.В июле аппетиты Авагяна снизились, и он просил дать ему денег на 105 колумбийцев. Его штурмовую роту так и назвали в СМИ - "колумбийской"К сентябрю картина стала еще более мрачной. С 47-й бригадой произошло приблизительно то же, что и с 59-й, но в афиллированных с Авагяном соцсетях продолжали публиковать видеоматериалы о подготовке колумбийцев, вручении шевронов после первых боев. Последняя опубликованная запись датирована 30 сентября 2025 года - это архивные кадры участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине.Кто такой Авагян?Об Авагяне известно мало. Гражданин Армении, по данным из открытых источников, получил высшее образование в Москве, мог бы работать, теоретически, геодезистом. Принимал участие в боевых действиях в осетино-грузинском конфликте в 2008 году, в Карабахе в 2016 году. Затем переехал на Украину и заключил контракт с ВСУ.В 2016 году Авагян командовал группой наемников в составе 130-го разведбатальона ВСУ. В основном, под его началом служили граждане Армении и Грузии. Тогда группа наемников получала материальную поддержку от харьковского миллионера Всеволода Кожемяко (88 место в рейтинге богатейших украинцев Forbes Ukraine в 2021 году). После начала СВО Кожемяко создал собственное вооруженное формирование - бригаду "Хартия", которую включили в состав Нацгвардии Украины.Реакция КолумбииПо украинским данным, с 2022 года в так называемый интернациональный легион поступили якобы от 1500 до 2500 наемников из Колумбии, около 550 из них погибли.Наемники из Колумбии действительно принимают участие в боевых действиях на Украине, подтвердила РИА Новости глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио. Дипломат не отрицает тот факт, что многие колумбийцы, связанные с вооруженными группировками, покидают страну для обучения и участия в вооруженных конфликтах в третьих странах.И ранее, в августе 2025 года, президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах покончить с наемничеством, как с явлением. Он призвал молодых бывших солдат и офицеров не продаваться и не погибать в чужих войнах - "боритесь за свою родину", написал он в соцсети.Одно дело власти, которые ничего не могут с этим поделать, а другое дело - родственники и знакомые колумбийских наемников. Жители Колумбии активно высказываются в комментариях под видеозаписью с наемниками из автобуса.Алекс Бабатива, комментатор из Колумбии, утверждает, что общался с матерью одного из колумбийских наемников. По его словам, когда молодой человек прибыл на Украину, местные взыскали с него потраченные на перелет "огромную сумму"."У него отобрали документы, и ему пришлось пойти на фронт, а заработанными деньгами отдать долг... Так продолжалось несколько месяцев, женщина два месяца ничего не слышала о своем сыне, пока не рассказала мне о ситуации", - сообщил он.По его версии, наемников из Колумбии перевозит специальная компания. Потом она якобы выставляет счет украинскому правительству за услуги каждого наемника. Так что колумбийские наемники на Украине - это огромный и теневой бизнес.Другие колумбийцы осуждают соотечественников. Одни считают, что если эти люди попали в такую историю, они должны были понимать: у наемников нет никаких прав. Кое-кто сомневается, что их вернут в Колумбию, да и что они вообще останутся живыми. Третьи считают, что их должны судить как военных преступников.И вообще, мужичкам из Колумбии стоит радоваться, что их не поймали русские, и не везут отбывать тюремные сроки куда-нибудь, например, в Сибирь. И так, приблизительно реагируют соотечественники мужичков на их мольбу вернуть их поскорее на родину:"Ха-ха-ха, тупые придурки, кто вас туда звал?","Божечки! Наемники, ненавидевшие правительство, просят помощи у правительства","Конгрессу следует урегулировать этот отвратительный рынок наёмничества, продвигаемый отставными военными, которые являются всего лишь наёмными убийцами и преступниками. А Генеральная прокуратура должна посадить в тюрьму всех тех, кто поставляет пушечное мясо для чужих войн","Они отправились на очередную войну, думая, что наткнутся на крестьянских детей, а нарвались на настоящую армию".И так далее.Кроме этого, нашлись и украинские пользователи соцсетей, которые добавили перчинку. Например, мужчина из автобуса, предположительно, только 10 дней находится на Украине. Он якобы приехал, посмотрел, и решил сбежать."Если не хочешь воевать, не приезжай", - говорится в сообщении за подписью 47-й бригады ВСУ.Или другое предположение - колумбийские наемники отличаются недопустимым поведением, причем настолько, что в Киеве есть места, где им запрещено даже появляться.Но смысл все равно один. История обнажила жестокую реальность участия иностранцев в вооруженных конфликтах. Видеообращения и призывы к помощи свидетельствуют о глубоком разочаровании и безысходности. Наемники столкнулись с системой, где человеческие жизни не стоят ничего, а они сами - всего лишь часть теневого бизнеса. Колумбийское общество реагирует неоднозначно: кто-то сочувствует, кто-то злорадствует или осуждает, но большинство признает опасность и моральную двусмысленность рынка наемничества и участия в чужих войнах.

