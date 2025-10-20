"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/reshenie-ne-bylo-spontannym-sholts-o-nachale-svo-1070353642.html
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО - 20.10.2025 Украина.ру
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что решение о начале спецоперации на Украине не было для России "спонтанным". Также он отметил, что тон бесед с президентом РФ Владимиром Путиным всегда оставался доброжелательным
2025-10-20T10:16
2025-10-20T10:16
новости
россия
германия
украина
олаф шольц
владимир путин
дональд трамп
сво
новости сво сейчас
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061155348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f38aab3da6660208baa33a092f3a33c.jpg
Шольц отметил, что после февраля 2022 года он неоднократно и очень подробно обсуждал ситуацию с российским президентом. По словам экс-канцлера, их последний диалог состоялся в прошлом году, однако точную дату он не уточнил. Политик также подчеркнул, что начало операции не было для России "спонтанным решением".Тон телефонных переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнул Шольц, всегда был доброжелательным. В ходе интервью экс-канцлер ФРГ выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование российско-украинского кризиса.До этого Шольц утверждал, что между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Путиным существует "эмоциональная близость". Он добавил, что выступает "против вражды внутри общества".О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября.
https://ukraina.ru/20250929/luchshaya-rabota-v-mire-sekret-uspekha-evropeyskikh-politikov-starmera-mertsa-i-makrona-1069341111.html
россия
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061155348_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a1750e0229b4a6afd8bb3705f9688bb7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, завершение сво
Новости, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дональд Трамп, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, завершение СВО

"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО

10:16 20.10.2025
 
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
Читать в
ДзенTelegram
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что решение о начале спецоперации на Украине не было для России "спонтанным". Также он отметил, что тон бесед с президентом РФ Владимиром Путиным всегда оставался доброжелательным
Шольц отметил, что после февраля 2022 года он неоднократно и очень подробно обсуждал ситуацию с российским президентом. По словам экс-канцлера, их последний диалог состоялся в прошлом году, однако точную дату он не уточнил. Политик также подчеркнул, что начало операции не было для России "спонтанным решением".
Тон телефонных переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнул Шольц, всегда был доброжелательным. В ходе интервью экс-канцлер ФРГ выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование российско-украинского кризиса.
До этого Шольц утверждал, что между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Путиным существует "эмоциональная близость". Он добавил, что выступает "против вражды внутри общества".
- РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 14:29
"Лучшая работа в мире". Секрет успеха Стармера, Мерца и МакронаПремьер-министр Великобритании Кир Стармер вписал свое имя в историю Соединенного Королевства.
О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцВладимир ПутинДональд ТрампСВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОзавершение СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом
10:43Жители Гюмри отбивают атаку полиции на мэрию, ЕС готовит санкции и теряет доверие. Главное к этому
10:42Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 октября
10:38"Мы отдали наших детей на откуп и растерзание нашим врагам". Эксперты и политики о ситуации на Украине
10:37Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом
10:29ЕС выдаст Украине кредит из украденных у России миллиардов - МИД Польши
10:26Взрыв предотвращён: задержан радикал, готовивший теракт против администрации Георгиевска
10:17Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса
10:16"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
10:05Продвижение ВС РФ, тяжелые бои в Покровске и освобожденные населенные пункты: фронтовая сводка
10:00Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября
09:54Российский штурмовик 1,5 месяца один удерживал захваченный у ВСУ блиндаж
09:31Западная пресса рассказала, как Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности
09:12Повреждена железная дорога на Сумском направлении - поезда опаздывают
08:35Масштабные разрушения зафиксировали на энергообъекте в Черниговской области
08:00Главное за ночь 20 октября
07:23ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
06:45Русский часовой. На вратах любви и верности
06:30Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны
06:05Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
Лента новостейМолния