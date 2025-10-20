https://ukraina.ru/20251020/reshenie-ne-bylo-spontannym-sholts-o-nachale-svo-1070353642.html
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО - 20.10.2025 Украина.ру
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что решение о начале спецоперации на Украине не было для России "спонтанным". Также он отметил, что тон бесед с президентом РФ Владимиром Путиным всегда оставался доброжелательным
2025-10-20T10:16
2025-10-20T10:16
2025-10-20T10:16
новости
россия
германия
украина
олаф шольц
владимир путин
дональд трамп
сво
новости сво сейчас
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061155348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f38aab3da6660208baa33a092f3a33c.jpg
Шольц отметил, что после февраля 2022 года он неоднократно и очень подробно обсуждал ситуацию с российским президентом. По словам экс-канцлера, их последний диалог состоялся в прошлом году, однако точную дату он не уточнил. Политик также подчеркнул, что начало операции не было для России "спонтанным решением".Тон телефонных переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнул Шольц, всегда был доброжелательным. В ходе интервью экс-канцлер ФРГ выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование российско-украинского кризиса.До этого Шольц утверждал, что между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Путиным существует "эмоциональная близость". Он добавил, что выступает "против вражды внутри общества".О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября.
https://ukraina.ru/20250929/luchshaya-rabota-v-mire-sekret-uspekha-evropeyskikh-politikov-starmera-mertsa-i-makrona-1069341111.html
россия
германия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061155348_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a1750e0229b4a6afd8bb3705f9688bb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, завершение сво
Новости, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дональд Трамп, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, завершение СВО
"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что решение о начале спецоперации на Украине не было для России "спонтанным". Также он отметил, что тон бесед с президентом РФ Владимиром Путиным всегда оставался доброжелательным