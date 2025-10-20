https://ukraina.ru/20251020/reshenie-ne-bylo-spontannym-sholts-o-nachale-svo-1070353642.html

"Решение не было спонтанным": Шольц о начале СВО

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что решение о начале спецоперации на Украине не было для России "спонтанным". Также он отметил, что тон бесед с президентом РФ Владимиром Путиным всегда оставался доброжелательным

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061155348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f38aab3da6660208baa33a092f3a33c.jpg

Шольц отметил, что после февраля 2022 года он неоднократно и очень подробно обсуждал ситуацию с российским президентом. По словам экс-канцлера, их последний диалог состоялся в прошлом году, однако точную дату он не уточнил. Политик также подчеркнул, что начало операции не было для России "спонтанным решением".Тон телефонных переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнул Шольц, всегда был доброжелательным. В ходе интервью экс-канцлер ФРГ выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование российско-украинского кризиса.До этого Шольц утверждал, что между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Путиным существует "эмоциональная близость". Он добавил, что выступает "против вражды внутри общества".О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября.

