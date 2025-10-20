https://ukraina.ru/20251020/sliv-dannykh-s-peregovorov-provaly-vsu-podgotovka-evropy-k-khudshemu-khronika-sobytiy-na-utro-20-1070348530.html

Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября

Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября - 20.10.2025 Украина.ру

Слив данных с переговоров, провалы ВСУ, подготовка Европы "к худшему". Хроника событий на утро 20 октября

Киев сливает конфиденциальные данные с переговоров. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европейские власти составляют планы действий для Украины на случай непредвиденных обстоятельств

2025-10-20T10:00

2025-10-20T10:00

2025-10-20T10:04

хроники

спецоперация

сво

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058662353_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_cd0be3bad300db17a61ebbf57edaeb55.jpg.webp

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме постоянно ругался."Встреча президента США и (Зеленского – ред.) то и дело перерастала в "перепалку", во время которой Трамп "постоянно ругался"… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", - указали в материале.Собеседники издания указали, что глава Белого дома настаивал, чтобы Зеленский согласился на территориальные уступки.По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сообщил Зеленскому, что Путин заявил ему, что конфликт является "спецоперацией, даже не войной", добавив, что украинскому лидеру необходимо заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение.Трамп сказал Зеленскому, что тот проигрывает войну, и предупредил: "Если [Путин] этого захочет, он вас уничтожит"Американский лидер также заявил, что экономика России "работает отлично", что резко контрастирует с его недавними публичными заявлениями, в которых он призывал Путина к переговорам, поскольку его "экономика рухнет".Кроме того, Трамп в интервью Fox News заверил, что ситуация завершится утратой киевскими властями некоторых территорий. Трамп предположил, что президент России Владимир Путин "определенно, что-то заберет".Во время беседы с Зеленским он неоднократно повторял тезисы, озвученные российским лидером в телефонном разговоре днем ранее."Хотя в итоговом заявлении Трамп высказался о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения, жесткий тон по отношению к Зеленскому, вероятно, отражал готовность "поддержать максималистские требования Путина", - отмечается в материале.The Wall Street Journal полагает, что Вашингтон усилил давление на Киев перед саммитом с Россией в Будапеште.При этом Зеленский после переговоров с Трампом отказался отдавать территории. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку позиции Киева со стороны партнеров и снова обвинил президента России в якобы затягивании конфликта, а также призвал к достижению мира "через силу".Позднее, впрочем, Зеленский сказал, что готов вести мирные переговоры "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения в любом формате.Он подчеркнул, что при желании остановить конфликт и приступить к мирным переговорам в срочном порядке следует "остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие".В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя статью Financial Times, задался вопросом, зачем украинская делегация "сливает" конфиденциальную информацию с переговоров с Белым домом "приятелям" из Европы и прессе."США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?" - написал Дмитриев в соцсети X.В то же время агентство Рейтер со ссылкой на два источника указало, что президент США в разговоре с Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России.Как отмечают собеседники агентства, украинская делегация сочла комментарии американского лидера "обескураживающими". По данным третьего собеседника агентства, Трамп пришел к этому предложению, после того как Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию."Встреча закончилась тем, что (Трамп - ред.) решил заключать "сделку там, где мы находимся - на линии демаркации", - заявил третий источник.По словам одного из источников агентства, посылом Трампа было то, что "ваша страна (Украина - ред.) замерзнет и ваша страна будет разрушена", если Киев не заключит мирную сделку с РФ.Кроме того, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф "был одним из тех, кто наиболее настойчиво" требовал от Украины согласиться на "обмен" территориями с РФ.Вице-президент страны Джей Ди Вэнс после заверил, что администрация Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше."Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет ещё несколько месяцев, ещё несколько недель или, не дай Бог, дольше, мы продолжим работать над этим", - сообщил он журналистам пресс-пула.Вэнс добавил, что остается оптимистично настроенным по вопросу урегулирования.Он также рассказал, что американский лидер до сих пор не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". Но отметил, что Трамп стремится в первую очередь обеспечить интересы своей страны.На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут "большой прогресс". Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.Встреча главы США с Зеленским состоялась на следующий день, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности "Томагавк".Провалы ВСУВ ночь на понедельник воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях Украины, а также в части Полтавской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Одесской области, а также в Павлограде Днепропетровской области.Масштабные разрушения зафиксировали на энергетическом объекте в Черниговской области после взрывов, порядка трех тысяч абонентов остались без света, посетовала энергокомпания "Черниговоблэнерго"."Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", - отметила компания.Армия России взяла Охотничье и развивает наступление на Новониколаевку и от Малиновки на Запорожском направлении, сообщил телеграм-канал "Военкоры русской весны".Отмечается, что после освобождения Полтавки российские войска зашли в Охотничье и выбили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы за прошедшую неделю улучшили тактическое положение у Песчаного Харьковской области и Северска ДНР."Ситуация на рубежах ЛНР продолжает оставаться стабильно напряженной. Основные усилия ВС РФ сосредоточили на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях, а также на закреплении ранее достигнутых результатов", — отметил он.По словам Марочко, противник в течение недели продолжал вести позиционные бои и применял маневренную оборону.Эксперт также напомнил, что на минувшей неделе на рубежах ЛНР российские бойцы освободили Тихое, Боровскую Андреевку и Песчаное Харьковской области.В то же время ВСУ терпят неудачи. Так, четыре попытки контратаки украинских военных в Сумской области провалились."Противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.В результате комплексного огневого поражения атаки были отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции.Там же рассказали, что в 80-й бригаде ВСУ в районе Садков (Сумская область) от болезней умер ряд украинских военнослужащих - нарушена доставка медикаментов на позиции.Европа "страхует"После встречи Трампа с Зеленским европейские власти будут составлять планы действий для Украины на случай непредвиденных обстоятельств, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.Собеседник газеты добавил, что настрой европейских правительств в отношении планирования дальнейших шагов является "не оптимистичным, а прагматичным".Европейские чиновники заявили, что характер, содержание и результаты встречи Зеленского с Трампом в Белом доме ясно показали, что США не придут на помощь Украине.По словам другого собеседника газеты, ожидать от Трампа "стратегических сдвигов" в пользу Украины больше нереалистично. Он добавил, что Киеву "крайне сложно закрепить" даже небольшие дипломатические успехи.Ранее сообщалось, что в понедельник главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудят буксующее согласование 19-го по счету пакета санкций против России, а также военную и финансовую поддержку Киева.Евросоюз начал обсуждать очередные ограничения еще в августе этого года, и в Брюсселе рассчитывали ввести их в действие уже в сентябре, однако согласование затормозилось из-за позиции Венгрии и Словакии. В настоящее время пакет все еще находится на техническом обсуждении у постоянных представителей стран-членов ЕС.При этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом Еврокомиссии все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет.Каллас также призналась, что страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы.Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251017/vstrevozhennyy-zelenskiy-provaly-vsu-gorkaya-ironiya-dlya-kieva-khronika-sobytiy-na-1300-17-oktyabrya-1070246155.html

https://ukraina.ru/20251019/razocharovanie-ukraintsev-i-ugroza-zelenskomu-glavnoe-na-utro-19-oktyabrya-1070317413.html

https://ukraina.ru/20251019/pobolshe-vstrech-pered-budapeshtom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-oktyabrya-1070323811.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, сво, эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, взрыв, всу, вс рф, контрнаступление, "томагавк", ракеты, помощь, провал