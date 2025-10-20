https://ukraina.ru/20251020/petr-akopov-tomagavki-ne-povliyayut-na-khod-voyny-no-postavyat-dialog-trampa-s-putinym-na-pauzu-1070338932.html

Петр Акопов: "Томагавки" не повлияют на ход войны, но поставят диалог Трампа с Путиным "на паузу"

Петр Акопов: "Томагавки" не повлияют на ход войны, но поставят диалог Трампа с Путиным "на паузу"

Символическая передача "Томагавков" станет для Вашингтона возможным жестом только в случае неудачных переговоров в Будапеште, однако даже в этом случае она не окажет влияния на расстановку сил на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

По словам эксперта, администрация президента США Дональда Трампа оставила себе возможность для этого шага на крайний случай. "До Будапешта ничего не будет, а после него возможно, только если будет серьезный провал и ни о чем не договорятся. Тогда Трамп символически передаст Киеву энное количество "Томагавков"", — предположил Акопов.Он уверен, что подобные поставки не будут иметь военного значения. "Это никак не повлияет на ход войны и будет означать лишь, что отношения Трампа и [президента России Владимира] Путина находятся в низкой точке, и на какое-то время они будут поставлены на паузу", — пояснил обозреватель.Наиболее вероятным сценарием после саммита Акопов считает достижение договоренностей по давлению на Киев. "Но вероятнее всего в Будапеште будут достигнуты договоренности по поводу того, как продавить Киев на, как минимум, эвакуацию с Донбасса", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.

