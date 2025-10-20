Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ. Итоги 20 октября - 20.10.2025 Украина.ру
Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ. Итоги 20 октября
Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ. Итоги 20 октября - 20.10.2025 Украина.ру
Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ. Итоги 20 октября
Состоялся телефонный разговор главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, Трамп заявил, что не думает, что Украина победит, ВС РФ продвигаются почти на всех направлениях
2025-10-20T19:25
2025-10-20T19:27
хроники
эксклюзив
вс рф
наступление вс рф
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
новости сво россия
россия
Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ . Итоги 20 октябряСостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио – об этом сообщили в МИД России.В ведомстве подчеркнули, что главы внешнеполитических ведомств двух государств провели конструктивное обсуждение конкретных шагов по темам, которые подняли Путин и Трамп 16 октября.В свою очередь, в Госдепе США заявили, что Марко Рубио назвал предстоящие встречи возможностью для Москвы и Вашингтона сотрудничать по урегулированию конфликта на Украине.Напомним, ранее российский и американский лидеры в ходе телефонного разговора договорились провести новый двусторонний саммит, который должен состояться в Венгрии.Параллельно с этим американское издание Bloomberg сообщает, что США уведомили страны Европы, что пока не будут присоединяться к плану использовать активы России для предоставления Киеву 140 млрд евро кредита.Трамп не верит в победу УкраиныПрезидент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не верит в победу Украины – об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки, которая в ходе вопроса привела его же цитату о возможности Украины победить.По словам президента США, он не думает, что Украина сможет одержать победу на поле боя, однако "такая возможность у них есть", поскольку "война – очень странная вещь" и "все может случиться".Также президент США заявил журналистам, что помирить Украину и Россию сложно, поскольку "Путин и Зеленский ненавидят друг друга", а также прокомментировал информацию о ракетных ударах ВС РФ вглубь Украины, заявив, что "в большинстве в таких случаях погибают [украинские] солдаты".Что происходит на фронтеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ вышли на окраины населенного пункта Яровая и подошли к одноименной железнодорожной станции – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen.На "Добропольском выступе" бойцы 155-й бригады морской пехоты ВС РФ взяли под контроль западную часть поселка Шахово – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По информации военного обозревателя Юрия Подоляки, украинские подразделения уже покинули населенный пункт и организованного сопротивления в настоящий момент не наблюдается. Он также отмечает, что быстрое продвижение стало возможным благодаря активной работе ВКС России по целям в поселке.В Днепропетровской области ВС РФ форсировали реку Янчур и вышли в район населённого пункта Першетравневое (Злагода), увеличив зону контроля более 2 км по фронту и подняв флаг России над северной частью села – об этом сообщает российский OSINT-ресурс "Сливочный каприз". Кроме того, телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о взятии российскими войсками под контроль обширных территорий западнее ранее освобожденного поселка Полтавка в Запорожской области.На Покровском направлении ВС РФ продолжают продвигаться в городской застройке Красноармейска (Покровска) и взяли под контроль территорию автовокзала – об этом сообщает телеграм-канал "Шепот фронта". Кроме того, ресурс сообщает о взятии российскими войсками под контроль улиц 1 Мая, Мира и Колодезной в восточной части Димитрова (Мирнограда). Также телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщил, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Луч (Проминь) восточнее Димитрова (Мирнограда), а также часть промзоны в западной части Красноармейска (Покровска).В Волчанске подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ сразу в четырех местах и продвинулись в городской застройке, взяв под контроль большую часть города – об этом сообщает информационное агентство Anna News. По информации агентства, ВС РФ взяли под контроль территорию городского кладбища и в настоящий момент ведут активные бои за промзону города. Источники издания отмечают, что прорыв ВС РФ стал возможен из-за переброски части сил ВСУ, оборонявших город, под Купянск и Великий Бурлук, а также добавляют, что освобождение города позволит развивать наступление вглубь Харьковской области.На Великобурлукском направлении подразделения группировки войск "Север" значительно продвинулись вперед и вышли на окраины населенного пункта Бологовка, за который сейчас идут ожесточенные бои – об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер".Украинский мониторинговые ресурсы сообщили о прилете двух авиабомб, выпущенных ВКС России, по целям возле Полтавы – отмечается, что они пролетели свыше 160 километров перед падением. Чуть позже замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км. Как отметил украинский военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов, на текущий момент способов защиты от этого средства поражения у ВСУ нет.
россия
украина
сша
хроники, эксклюзив, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, новости сво россия, россия, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, вооруженные силы украины, вкс, bloomberg, владимир путин
Хроники, Эксклюзив, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, новости СВО Россия, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ВКС, bloomberg, Владимир Путин

Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ. Итоги 20 октября

19:25 20.10.2025 (обновлено: 19:27 20.10.2025)
 
Фёдор Громов
Состоялся телефонный разговор главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, Трамп заявил, что не думает, что Украина победит, ВС РФ продвигаются почти на всех направлениях
Лавров позвонил Рубио, Трамп не верит в победу Украины, ВС РФ рвут оборону ВСУ . Итоги 20 октября
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио – об этом сообщили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что главы внешнеполитических ведомств двух государств провели конструктивное обсуждение конкретных шагов по темам, которые подняли Путин и Трамп 16 октября.
В свою очередь, в Госдепе США заявили, что Марко Рубио назвал предстоящие встречи возможностью для Москвы и Вашингтона сотрудничать по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, ранее российский и американский лидеры в ходе телефонного разговора договорились провести новый двусторонний саммит, который должен состояться в Венгрии.
Параллельно с этим американское издание Bloomberg сообщает, что США уведомили страны Европы, что пока не будут присоединяться к плану использовать активы России для предоставления Киеву 140 млрд евро кредита.
Трамп не верит в победу Украины
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не верит в победу Украины – об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки, которая в ходе вопроса привела его же цитату о возможности Украины победить.
По словам президента США, он не думает, что Украина сможет одержать победу на поле боя, однако "такая возможность у них есть", поскольку "война – очень странная вещь" и "все может случиться".
Они всё ещё могут победить. Я не думаю, что это произойдёт, но возможность остаётся. Я никогда не говорил, что они обязательно победят — я сказал, что у них есть шанс. Всё может случиться. Вы знаете, война — очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего.
Дональд Трамп
Президент США
Также президент США заявил журналистам, что помирить Украину и Россию сложно, поскольку "Путин и Зеленский ненавидят друг друга", а также прокомментировал информацию о ракетных ударах ВС РФ вглубь Украины, заявив, что "в большинстве в таких случаях погибают [украинские] солдаты".
Что происходит на фронте
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ вышли на окраины населенного пункта Яровая и подошли к одноименной железнодорожной станции – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen.
На "Добропольском выступе" бойцы 155-й бригады морской пехоты ВС РФ взяли под контроль западную часть поселка Шахово – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По информации военного обозревателя Юрия Подоляки, украинские подразделения уже покинули населенный пункт и организованного сопротивления в настоящий момент не наблюдается. Он также отмечает, что быстрое продвижение стало возможным благодаря активной работе ВКС России по целям в поселке.
В Днепропетровской области ВС РФ форсировали реку Янчур и вышли в район населённого пункта Першетравневое (Злагода), увеличив зону контроля более 2 км по фронту и подняв флаг России над северной частью села – об этом сообщает российский OSINT-ресурс "Сливочный каприз". Кроме того, телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о взятии российскими войсками под контроль обширных территорий западнее ранее освобожденного поселка Полтавка в Запорожской области.
На Покровском направлении ВС РФ продолжают продвигаться в городской застройке Красноармейска (Покровска) и взяли под контроль территорию автовокзала – об этом сообщает телеграм-канал "Шепот фронта". Кроме того, ресурс сообщает о взятии российскими войсками под контроль улиц 1 Мая, Мира и Колодезной в восточной части Димитрова (Мирнограда). Также телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщил, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Луч (Проминь) восточнее Димитрова (Мирнограда), а также часть промзоны в западной части Красноармейска (Покровска).
В Волчанске подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ сразу в четырех местах и продвинулись в городской застройке, взяв под контроль большую часть города – об этом сообщает информационное агентство Anna News. По информации агентства, ВС РФ взяли под контроль территорию городского кладбища и в настоящий момент ведут активные бои за промзону города. Источники издания отмечают, что прорыв ВС РФ стал возможен из-за переброски части сил ВСУ, оборонявших город, под Купянск и Великий Бурлук, а также добавляют, что освобождение города позволит развивать наступление вглубь Харьковской области.
На Великобурлукском направлении подразделения группировки войск "Север" значительно продвинулись вперед и вышли на окраины населенного пункта Бологовка, за который сейчас идут ожесточенные бои – об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер".
Украинский мониторинговые ресурсы сообщили о прилете двух авиабомб, выпущенных ВКС России, по целям возле Полтавы – отмечается, что они пролетели свыше 160 километров перед падением. Чуть позже замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км. Как отметил украинский военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов, на текущий момент способов защиты от этого средства поражения у ВСУ нет.
