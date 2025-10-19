https://ukraina.ru/20251019/v-ponimanii-zapada-nasha-gotovnost-k-peregovoram-dolzhna-oznachat-gotovnost-k-kapitulyatsii--1070159842.html

"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог

"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог - 19.10.2025 Украина.ру

"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог

Западные лидеры, призывая Россию к переговорам по Украине, на самом деле имеют в виду совершенно иные условия, которые не предполагают равноправного диалога и учета интересов Москвы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2025-10-19T05:40

2025-10-19T05:40

2025-10-19T05:40

новости

россия

украина

москва

андрей суздальцев

дональд трамп

олаф шольц

украина.ру

переговоры

"томагавк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058860587_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ffcf862ad2879bc8a461af0e6e74ab97.jpg

Суздальцев прокомментировал риторику западных лидеров, которые заявляют о необходимости "усилить давление", так как Россия "не готова к переговорам". "[Президент США] Трамп применяет европейскую терминологию", — отметил политолог. "Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — процитировал эксперт западный нарратив.Эксперт напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога. "Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — заявил Суздальцев, добавив, что "мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ Шольца приглашали в Москву на переговоры".Если Трамп и будет добиваться каких-то целей на Украине, то только угрозами, уверен эксперт. "Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает. Но ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему возможной передачи Украине ракет "Томагавк" — в статье Павла Котова "Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков".

https://ukraina.ru/20251015/sergey-mironov-tramp-sdelal-yarkiy-khod-dlya-zaklyucheniya-mirnoy-sdelki-po-gaze-s-ukrainoy-tak-ne-1070133672.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, андрей суздальцев, дональд трамп, олаф шольц, украина.ру, переговоры, "томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты, главные новости