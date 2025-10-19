"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог - 19.10.2025 Украина.ру
"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог
"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог
Западные лидеры, призывая Россию к переговорам по Украине, на самом деле имеют в виду совершенно иные условия, которые не предполагают равноправного диалога и учета интересов Москвы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2025-10-19T05:40
2025-10-19T05:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058860587_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ffcf862ad2879bc8a461af0e6e74ab97.jpg
Суздальцев прокомментировал риторику западных лидеров, которые заявляют о необходимости "усилить давление", так как Россия "не готова к переговорам". "[Президент США] Трамп применяет европейскую терминологию", — отметил политолог. "Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — процитировал эксперт западный нарратив.Эксперт напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога. "Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — заявил Суздальцев, добавив, что "мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ Шольца приглашали в Москву на переговоры".Если Трамп и будет добиваться каких-то целей на Украине, то только угрозами, уверен эксперт. "Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает. Но ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему возможной передачи Украине ракет "Томагавк" — в статье Павла Котова "Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков".
"В понимании Запада наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции" — политолог

05:40 19.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Западные лидеры, призывая Россию к переговорам по Украине, на самом деле имеют в виду совершенно иные условия, которые не предполагают равноправного диалога и учета интересов Москвы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Суздальцев прокомментировал риторику западных лидеров, которые заявляют о необходимости "усилить давление", так как Россия "не готова к переговорам". "[Президент США] Трамп применяет европейскую терминологию", — отметил политолог.
"Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока [якобы] не готова сесть за стол переговоров", — процитировал эксперт западный нарратив.
Эксперт напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога. "Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции", — заявил Суздальцев, добавив, что "мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ Шольца приглашали в Москву на переговоры".
Если Трамп и будет добиваться каких-то целей на Украине, то только угрозами, уверен эксперт. "Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает. Но ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему возможной передачи Украине ракет "Томагавк" в статье Павла Котова "Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков".
Лента новостейМолния