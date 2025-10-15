https://ukraina.ru/20251015/spektakl-ili-shag-k-eskalatsii-chto-izvestno-o-vozmozhnoy-peredache-kievu-tomagavkov-1070143861.html

Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков"

Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков" - 15.10.2025 Украина.ру

Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков"

Американская пресса начала прогрев своей аудитории на предмет того, что уже в пятницу США и Украина закрепят договоренность о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk ("Томагавк")

2025-10-15T16:50

2025-10-15T16:50

2025-10-15T17:06

эксклюзив

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

"томагавк"

сво

киев

московская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059221812_0:196:1920:1276_1920x0_80_0_0_3d73399e18b687eb7a1b95d6844927a7.jpg

Прямое столкновение США и России приближается?Именно так можно расценить последнюю публикацию The New York Times (NYT). Авторы статьи пишут, что сейчас настает момент, когда украинские власти могут реализовать свою концепцию требований к США – "меньше слов, больше вооружений".Материал приурочен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского, который состоится уже послезавтра. В столице США его примет в Белом доме президент Дональд Трамп.Несмотря на убежденность, с которой NYT пишет о скором решении по "Томагавкам", официально эта информация до сих пор не подтверждена. Последнее заявление Трампа на эту тему было скорее повторением пройденного и ясности не привнесло. Он снова озвучил свои тезисы про то, что РФ должна была выиграть войну за неделю, а ее экономика будто бы рушится."Я знаю, что он (Зеленский – ред.) собирается сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь "Томагавки". Все остальные хотят "Томагавки". И у нас много "Томагавков", - сказал Трамп в беседе с журналистами в ночь на 15 октября по московскому времени.Одновременно с этим некоторые западные СМИ выражают сомнения в том, что удары "Томагавками" что-нибудь изменят.Экс-сотрудник Пентагона Марк Кансиан, ныне работающий в аналитическом центре, подсчитал, что у США есть около 4150 "Томагавков", цитирует его Financial Times."Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет "Томагавк", закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 "Томагавков" в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся "Томагавки" для нанесения удара по венесуэльской территории", - пишет издание.Помимо этого, остается технический вопрос, связанный с тем, как эти ракеты запускать с территории Украины. Та же The New York Times пишет, что для этого потребуется американская пусковая установка Typhon, при этом нет ясности, как будет осуществляться хранение этой техники и ее безопасность."Для запуска "Томагавков" Украине потребовалась бы армейская пусковая установка США Typhon — шаг, который, по мнению военных США, приблизил бы Соединенные Штаты к прямому столкновению с Россией. Также остается неясным, сколько "Томагавков" США готовы предоставить, где и как Украина их будет безопасно хранить и какое практическое влияние окажет ограниченная партия ракет на ситуацию. Параллельно растут опасения по поводу эскалации со стороны России. Кремль уже накануне предупреждал Вашингтон, что поставки дальнобойного оружия Украине приведут к эскалации", - сказано в статье.Немного конспирологииНагнетать обстановку продолжают и европейские политики, которые пытаются склонить Соединенные Штаты к эскалации.Премьер-министр Нидерландов Рубен Брекелманс призвал снять все ограничения на удары по России."Нидерланды всегда заявляли, что поддерживают операции Украины по ударам вглубь России. Никаких ограничений по дальности в километрах нет, также нет ограничений по типу ракет. Решение за США. Но если Соединенные Штаты решат поставить ракеты "Томагавк", мы однозначно это поддержим", - сказал он.Вся эта история с поставками "Томагавков" выглядит "как-то мутно", считает военкор "Комсомольской правды" Александр Коц."Из открытых источников следует, что на вооружении самой американской армии сегодня числится не больше трех батарей "Тифонов". И их предназначение – сдерживание Китая в азиатско-тихоокеанском регионе. Неясно, где Штаты найдут "лишнюю" батарею для ВСУ. Не исключено, что Трамп разыгрывает очередной спектакль", - написал он у себя в телеграм-канале.В сети также распространяется конспирологическая теория о том, что эпопея с "Томагавками" устроена намеренно и является частью договоренностей Путина и Трампа, достигнутых на Аляске.Суть в том, пишет телеграм-канал "Военная хроника", что конфликт близится к завершению, но финал будет не на условиях США или Украины, а на условиях, подразумевающих серьезные уступки в пользу России, включая вопрос новых территорий."В такой конструкции признание поражения для Вашингтона выглядит большой проблемой — слишком велик будет репутационный ущерб. Поэтому в ход и пошла история о "передаче ракет", из-за которых Москва якобы пойдет на переговоры "на условиях сильного". В публичной плоскости это создаст иллюзию, что именно давление со стороны США вынудило Россию к диалогу, а не наоборот", - говорится в публикации.Сторонники такой теории отмечают, что такой сценарий позволяет обеим сторонам сохранить лицо: Москва якобы фиксирует приемлемые для себя результаты, Вашингтон заявляет о грандиозном успехе дипломатии и американской военной мощи, а Киев "становится статистом в чужой игре, параллельно трезвоня о том, что "раз до западных границ русские не дошли, то мы их победили".Сможет ли фактор секретности удержать США от передачи для испытаний на Украине установок с "Томагавками" - вопрос открытый. Подробнее об этом - в материале издания Украина.ру Экспонат или шантаж? Отправят ли США "Томагавки" на колесах на Украину.

https://ukraina.ru/20251015/vladimir-orlov-ukraina-mozhet-poluchit-tomagavki-vesnoy-no-est-sposob-sdelat-ikh-zapuski-1070099388.html

сша

украина

россия

киев

московская область

кремль

вашингтон

нидерланды

китай

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, "томагавк", сво, киев, московская область, кремль, вашингтон, пентагон, белый дом, всу, война на украине, оружие, санкции, ракеты, эскалация, военная эскалация, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, вооружения, александр коц, владимир путин, нидерланды, китай, венесуэла