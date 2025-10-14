https://ukraina.ru/20251014/andrey-suzdaltsev-zapad-schitaet-chto-soglasie-rossii-na-peregovory-oznachaet-gotovnost-k-kapitulyatsii-1070086998.html

Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции

Трамп применяет европейскую терминологию в отношении украинского конфликта. Европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока не готова сесть за стол переговоров. Но мы давно сидим за столом переговоров, даже канцлера Шольца приглашали в Москву. Но в их понимании наша готовность к переговорам означает готовность к капитуляции.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля провозгласил начало "исторического рассвета" на Ближнем Востоке. По его словам, война в Секторе Газа закончилась.- Андрей Иванович, Трамп стяжает лавры миротворца, будет ли он теперь считать, что у него развязаны руки для давления на России в вопросе украинского конфликта?- Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров. Но здесь и переговоров как таковых не было, были секретные обмены мнениями, не более того. Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны. Пакистан и Индия, например.Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана. Трамп говорит, что конфликт на грани развязки. Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы. Но результатов мы пока не видим.Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию.Что касается Украины, то у него не были так особо связаны руки в вопросе российско-украинского конфликта. Он месяцами ждал обижался, угрожал и тут же снимал свои угрозы. Но какой-то четкой, внятной дорожной карты, по пунктам, мы так не увидели. Зато мы видели изобилие различного рода методов давления.Так что сказать, что теперь у Трампа развязаны руки и он будет чего-то добиваться на украинском направлении нельзя. Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает. Но ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается.Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока не готова сесть за стол переговоров. Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции.- Как показывает практика, сначала на Западе идут длительные дискуссии по поводу поставлять или не поставлять на Украину те или иные виды вооружения, как это было с танками и самолетами F-16. Следует ли ожидать повторения такого с ракетами "Томагавк"?- Есть мнение, что эти ракеты уже находятся на территории Украины, но я сомневаюсь. Ранее много говорилось о британско-французских ракетах (SCALP), носителями которых были самолеты F-16. Эти истребители на Украине есть, но ракеты не используются.Наземные установки для запуска "Томагавков" заметны, мы бы знали, что они появились на Украине. Без наземных установок "Томагавки" бесполезны. Чтобы запустить их с воздуха, надо использовать самолет B-52, а его не спрячешь в стогне сена.- Американцы недавно сообщили об испытании наземных комплексов для ракет "Томагавк".- Да, об этом сообщалось вчера. Примерно с месяц назад в наших СМИ появилась информация, что у США эти ракеты только в вариантах воздушного или морского, даже подводного, базирования. Это неправда. Изначально "Томагавки" готовились под установки контейнерного типа запуска. Эти установки были уничтожены в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но тем не менее у них есть установка на базе автомобиля Man, которая позволяет запускать ракеты из наземного положения. Автострады под Киевом для этого есть, но если бы такие установки появились на Украине, мы бы знали.- Общество всколыхнуло сообщение о том, что одобрен законопроект, который позволяет использовать мобилизационный резерв в контртеррористических операциях и зарубежных походах Вооруженных сил России. Что будет означать принятие такого закона?- Во-первых, у нас есть потребность в спецоперациях за рубежом, в той же Африке, а во-вторых, если бы началась мобилизация, правительство бы нас об этом уведомило. Скрыть такие мероприятия невозможно. Других заявлений мы не слышали.Также на эту тему - Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.

2025

