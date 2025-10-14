Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/andrey-suzdaltsev-zapad-schitaet-chto-soglasie-rossii-na-peregovory-oznachaet-gotovnost-k-kapitulyatsii-1070086998.html
Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции
Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции - 14.10.2025 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции
Трамп применяет европейскую терминологию в отношении украинского конфликта. Европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока не готова сесть за стол переговоров. Но мы давно сидим за столом переговоров, даже канцлера Шольца приглашали в Москву. Но в их понимании наша готовность к переговорам означает готовность к капитуляции.
2025-10-14T16:16
2025-10-14T16:51
интервью
украина
россия
иран
дональд трамп
олаф шольц
f-16
газа
андрей суздальцев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067183087_68:37:825:463_1920x0_80_0_0_61a36ff8bc09dd5286ad38b59eb76964.png
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля провозгласил начало "исторического рассвета" на Ближнем Востоке. По его словам, война в Секторе Газа закончилась.- Андрей Иванович, Трамп стяжает лавры миротворца, будет ли он теперь считать, что у него развязаны руки для давления на России в вопросе украинского конфликта?- Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров. Но здесь и переговоров как таковых не было, были секретные обмены мнениями, не более того. Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны. Пакистан и Индия, например.Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана. Трамп говорит, что конфликт на грани развязки. Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы. Но результатов мы пока не видим.Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию.Что касается Украины, то у него не были так особо связаны руки в вопросе российско-украинского конфликта. Он месяцами ждал обижался, угрожал и тут же снимал свои угрозы. Но какой-то четкой, внятной дорожной карты, по пунктам, мы так не увидели. Зато мы видели изобилие различного рода методов давления.Так что сказать, что теперь у Трампа развязаны руки и он будет чего-то добиваться на украинском направлении нельзя. Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает. Но ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается.Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока не готова сесть за стол переговоров. Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции.- Как показывает практика, сначала на Западе идут длительные дискуссии по поводу поставлять или не поставлять на Украину те или иные виды вооружения, как это было с танками и самолетами F-16. Следует ли ожидать повторения такого с ракетами "Томагавк"?- Есть мнение, что эти ракеты уже находятся на территории Украины, но я сомневаюсь. Ранее много говорилось о британско-французских ракетах (SCALP), носителями которых были самолеты F-16. Эти истребители на Украине есть, но ракеты не используются.Наземные установки для запуска "Томагавков" заметны, мы бы знали, что они появились на Украине. Без наземных установок "Томагавки" бесполезны. Чтобы запустить их с воздуха, надо использовать самолет B-52, а его не спрячешь в стогне сена.- Американцы недавно сообщили об испытании наземных комплексов для ракет "Томагавк".- Да, об этом сообщалось вчера. Примерно с месяц назад в наших СМИ появилась информация, что у США эти ракеты только в вариантах воздушного или морского, даже подводного, базирования. Это неправда. Изначально "Томагавки" готовились под установки контейнерного типа запуска. Эти установки были уничтожены в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но тем не менее у них есть установка на базе автомобиля Man, которая позволяет запускать ракеты из наземного положения. Автострады под Киевом для этого есть, но если бы такие установки появились на Украине, мы бы знали.- Общество всколыхнуло сообщение о том, что одобрен законопроект, который позволяет использовать мобилизационный резерв в контртеррористических операциях и зарубежных походах Вооруженных сил России. Что будет означать принятие такого закона?- Во-первых, у нас есть потребность в спецоперациях за рубежом, в той же Африке, а во-вторых, если бы началась мобилизация, правительство бы нас об этом уведомило. Скрыть такие мероприятия невозможно. Других заявлений мы не слышали.Также на эту тему - Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
https://ukraina.ru/20251014/kiev-mirnye-plany-v-ozhidanii-zapadnoy-pomoschi-v-voyne-1070069144.html
https://ukraina.ru/20251013/na-krizis-fronta-ukrainy-teper-nakladyvaetsya-i-krizis-razrushayuschegosya-tyla-1070033923.html
украина
россия
иран
газа
фрг
сша
запад
европа
пакистан
израиль
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067183087_126:0:761:476_1920x0_80_0_0_f9fe39d482740409ba132e107b7ddb45.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, иран, дональд трамп, олаф шольц, f-16, газа, андрей суздальцев, украина.ру, украина.ру, ситуация на украине, владимир зеленский, валерий залужный, фрг, сша, запад, европа, нато, сво, всу, "томагавк", переговоры, мобилизация, пакистан, израиль, индия
Интервью, Украина, Россия, Иран, Дональд Трамп, Олаф Шольц, F-16, Газа, Андрей Суздальцев, Украина.ру, Украина.ру, ситуация на Украине, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ФРГ, США, Запад, Европа, НАТО, СВО, ВСУ, "Томагавк", переговоры, мобилизация, Пакистан, Израиль, Индия

Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции

16:16 14.10.2025 (обновлено: 16:51 14.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Трамп применяет европейскую терминологию в отношении украинского конфликта. Европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока не готова сесть за стол переговоров. Но мы давно сидим за столом переговоров, даже канцлера Шольца приглашали в Москву. Но в их понимании наша готовность к переговорам означает готовность к капитуляции.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.
Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля провозгласил начало "исторического рассвета" на Ближнем Востоке. По его словам, война в Секторе Газа закончилась.
- Андрей Иванович, Трамп стяжает лавры миротворца, будет ли он теперь считать, что у него развязаны руки для давления на России в вопросе украинского конфликта?
- Мы должны учитывать, что подход Трампа к завершению конфликта, чем он постоянно хвастается, очень своеобразный. Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров. Но здесь и переговоров как таковых не было, были секретные обмены мнениями, не более того. Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны. Пакистан и Индия, например.
Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана. Трамп говорит, что конфликт на грани развязки. Иран явно демонстрирует лояльность к мирным решениям своей ядерной программы. Но результатов мы пока не видим.
Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию.
Что касается Украины, то у него не были так особо связаны руки в вопросе российско-украинского конфликта. Он месяцами ждал обижался, угрожал и тут же снимал свои угрозы. Но какой-то четкой, внятной дорожной карты, по пунктам, мы так не увидели. Зато мы видели изобилие различного рода методов давления.
Так что сказать, что теперь у Трампа развязаны руки и он будет чего-то добиваться на украинском направлении нельзя. Если он и будет добиваться, то угрозами. Допустим, угрозами размещения на Украине крылатых ракет "Томагавк". Это он уже делает. Но ничего из того, чтобы учитывало наши интересы, не делается.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
12:19
Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войнеЗеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает и, как говорил его берлинский предшественник в 1945 году, "победа придёт за пять минут до двенадцати". Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский.
Трамп применяет европейскую терминологию. Как вы знаете, европейцы говорят, что надо усилить давление, потому что Россия пока не готова сесть за стол переговоров. Но мы давно сидим за столом переговоров, даже экс-канцлера ФРГ Шольца приглашали в Москву на переговоры. Но в их понимании наша готовность к переговорам должна означать готовность к капитуляции.
- Как показывает практика, сначала на Западе идут длительные дискуссии по поводу поставлять или не поставлять на Украину те или иные виды вооружения, как это было с танками и самолетами F-16. Следует ли ожидать повторения такого с ракетами "Томагавк"?
- Есть мнение, что эти ракеты уже находятся на территории Украины, но я сомневаюсь. Ранее много говорилось о британско-французских ракетах (SCALP), носителями которых были самолеты F-16. Эти истребители на Украине есть, но ракеты не используются.
Наземные установки для запуска "Томагавков" заметны, мы бы знали, что они появились на Украине. Без наземных установок "Томагавки" бесполезны. Чтобы запустить их с воздуха, надо использовать самолет B-52, а его не спрячешь в стогне сена.
- Американцы недавно сообщили об испытании наземных комплексов для ракет "Томагавк".
- Да, об этом сообщалось вчера. Примерно с месяц назад в наших СМИ появилась информация, что у США эти ракеты только в вариантах воздушного или морского, даже подводного, базирования. Это неправда. Изначально "Томагавки" готовились под установки контейнерного типа запуска.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вчера, 20:41
На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тылаВсю прошедшую неделю в медиа широко обсуждаются усилившиеся атаки российских ВКС по украинской инфраструктуре, логистике, железнодорожному сообщению и локомотивному парку. И, естественно, по украинской энергетике.
Эти установки были уничтожены в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но тем не менее у них есть установка на базе автомобиля Man, которая позволяет запускать ракеты из наземного положения. Автострады под Киевом для этого есть, но если бы такие установки появились на Украине, мы бы знали.
- Общество всколыхнуло сообщение о том, что одобрен законопроект, который позволяет использовать мобилизационный резерв в контртеррористических операциях и зарубежных походах Вооруженных сил России. Что будет означать принятие такого закона?
- Во-первых, у нас есть потребность в спецоперациях за рубежом, в той же Африке, а во-вторых, если бы началась мобилизация, правительство бы нас об этом уведомило. Скрыть такие мероприятия невозможно. Других заявлений мы не слышали.
Также на эту тему - Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаРоссияИранДональд ТрампОлаф ШольцF-16ГазаАндрей СуздальцевУкраина.руУкраина.руситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйФРГСШАЗападЕвропаНАТОСВОВСУ"Томагавк"переговорымобилизацияПакистанИзраильИндия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА — Минобороны РФ
17:34Визит марионеток за инструкциями. Что еще получат и получат ли украинцы от Трампа в Вашингтоне
17:29Украине после СВО понадобится около 10 млн трудовых мигрантов
17:24Ситуация на Константиновском направлении: ВС РФ расширяют зону контроля
17:02Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с Россией
17:02"Нет страны — нет гражданства": Олег Царев о решении Зеленского лишить его украинского паспорта
16:59В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко
16:59Эстонская разведка до добра не доведет. На Ходорковского* завели дело о захвате власти
16:55Одесситам назначили городскую военную администрацию, её возглавит Лысак
16:48Подросток отправится в колонию после поджога "по указанию лица, представляющего интересы Украины"
16:33Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"
16:26"Трамп примирил Давида и Голиафа". Каковы реальные перспективы "мирного процесса" на Ближнем Востоке
16:21Отступать больше некуда: украинский военкор заявил о кризисе ВСУ на Запорожском направлении
16:16Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции
16:09Северское направление: выявлена уязвимость северного фланга ВСУ
16:03ВСУ покидают Алексеевку и откатываются в район Волчьего
15:57Зеленский смещает мэра Одессы, экс-президента Франции отправили в тюрьму. Новости к 16.00
15:50Вашингтон получил от Пекина под дых. Чем тарифная война, начатая Трампом против Китая, обернулась для США
15:44Нанесена серия ударов по ключевым объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры Украины
14:58Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?
Лента новостейМолния