"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией" - 19.10.2025
"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией"
Агрессивная риторика Польши в отношении России связана с ее амбициями на лидерство в Восточной Европе и обидой на недостаточное внимание со стороны Вашингтона, в то время как крупнейшие страны ЕС не демонстрируют готовности к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-10-19T05:30
2025-10-19T05:30
Отвечая на вопрос о заявлениях Польши о "состоянии войны" с Россией, политолог указал на масштабное перевооружение Варшавы. Эксперт также связал позицию Варшавы с внешнеполитическими обидами. "Тем более у Польши сильная обида: когда лидеры стран Европы прилетели в Вашингтон к Трампу на встречу, польского руководителя не пригласили", — отметил американист.В то же время, как подчеркнул Вайнер, ключевые игроки Евросоюза не столь радикальны. По его мнению, такие страны ЕС, как Италия, Испания, Франция и Германия "не рвутся в бой с Россией". "Пока что они ищут лишь виноватых в виде балтийских государств. Когда в регионе финансовые проблемы, экономика на спаде, когда Китай захватывает европейские рынки, естественно, кто-то должен быть виноват...", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Что стоит за громкими заявлениями польских лидеров? Об этом в материале Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?
Украина.ру
"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией"

05:30 19.10.2025
 
Агрессивная риторика Польши в отношении России связана с ее амбициями на лидерство в Восточной Европе и обидой на недостаточное внимание со стороны Вашингтона, в то время как крупнейшие страны ЕС не демонстрируют готовности к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о заявлениях Польши о "состоянии войны" с Россией, политолог указал на масштабное перевооружение Варшавы.
"Не секрет, что поляки купили 1,2 тысяч южнокорейских и 500 американских танков. Они серьезно перевооружаются, считают себя лидерами стран Восточной Европы", — заявил Грег Вайнер.
Эксперт также связал позицию Варшавы с внешнеполитическими обидами. "Тем более у Польши сильная обида: когда лидеры стран Европы прилетели в Вашингтон к Трампу на встречу, польского руководителя не пригласили", — отметил американист.
В то же время, как подчеркнул Вайнер, ключевые игроки Евросоюза не столь радикальны. По его мнению, такие страны ЕС, как Италия, Испания, Франция и Германия "не рвутся в бой с Россией".
"Пока что они ищут лишь виноватых в виде балтийских государств. Когда в регионе финансовые проблемы, экономика на спаде, когда Китай захватывает европейские рынки, естественно, кто-то должен быть виноват...", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Что стоит за громкими заявлениями польских лидеров? Об этом в материале Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?
