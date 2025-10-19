https://ukraina.ru/20251019/oni-serezno-perevooruzhayutsya-vayner-prokommentiroval-zayavleniya-polshi-o-voyne-s-rossiey-1070194194.html

"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией"

"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией" - 19.10.2025 Украина.ру

"Они серьезно перевооружаются": Вайнер прокомментировал заявления Польши о "войне с Россией"

Агрессивная риторика Польши в отношении России связана с ее амбициями на лидерство в Восточной Европе и обидой на недостаточное внимание со стороны Вашингтона, в то время как крупнейшие страны ЕС не демонстрируют готовности к эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

2025-10-19T05:30

2025-10-19T05:30

2025-10-19T05:30

новости

польша

россия

вашингтон

грег вайнер

дональд трамп

ес

украина.ру

италия

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg

Отвечая на вопрос о заявлениях Польши о "состоянии войны" с Россией, политолог указал на масштабное перевооружение Варшавы. Эксперт также связал позицию Варшавы с внешнеполитическими обидами. "Тем более у Польши сильная обида: когда лидеры стран Европы прилетели в Вашингтон к Трампу на встречу, польского руководителя не пригласили", — отметил американист.В то же время, как подчеркнул Вайнер, ключевые игроки Евросоюза не столь радикальны. По его мнению, такие страны ЕС, как Италия, Испания, Франция и Германия "не рвутся в бой с Россией". "Пока что они ищут лишь виноватых в виде балтийских государств. Когда в регионе финансовые проблемы, экономика на спаде, когда Китай захватывает европейские рынки, естественно, кто-то должен быть виноват...", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Что стоит за громкими заявлениями польских лидеров? Об этом в материале Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?

https://ukraina.ru/20251016/ruslan-pankratov-poka-polsha-i-germaniya-boryutsya-za-mesto-lidera-es-pribaltika-igraet-v-opasnye-1070164849.html

польша

россия

вашингтон

италия

испания

франция

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, вашингтон, грег вайнер, дональд трамп, ес, украина.ру, италия, испания, франция, германия, танки, вооружения, война, война на украине