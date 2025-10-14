Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией? - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/oleg-khavich-gotovitsya-li-polsha-k-voyne-s-rossiey---1070082140.html
Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?
Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией? - 14.10.2025 Украина.ру
Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?
В понедельник, 13 октября, глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией.
2025-10-14T14:58
2025-10-14T14:58
россия
польша
олег хавич
украина.ру
украина
нато
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070081901_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5410191ee59fa9d74ef15b0aebacad5.jpg
О том, как следует расценивать данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
https://ukraina.ru/20251014/zachem-v-varshave-zagovorili-chto-polsha-v-sostoyanii-voyny-s-rossiey-1070067340.html
россия
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070081901_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61ccff5cb4dcf60b03ad61a0f9f6dfb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, польша, олег хавич, украина.ру, украина, нато, видео
Россия, Польша, Олег Хавич, Украина.ру, Украина, НАТО, Видео

Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?

14:58 14.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В понедельник, 13 октября, глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией.
О том, как следует расценивать данное заявление, рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
10:27
Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией"Руководитель Бюро национальной безопасности Польши заявил, что его страна "находится в состоянии войны с Россией". Подобная риторика на берегах Вислы стала в последнее время привычным явлением
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияПольшаОлег ХавичУкраина.руУкраинаНАТОВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?
14:49Польша не может больше принимать мигрантов с Украины
14:42Тактика ТЦК: стало известно, зачем в Тернополе к мобилизованным отправляют боевые подразделения
14:30"Спасайтесь кто как может" - украинская власть кинула народ. И два ночных звонка Зеленского Трампу
14:26Украина стремительно теряет молодежь: причины и статистика
14:10Депутат Гурулев ответил на угрозы стереть Севастополь и Калининград с лица земли
14:09Лукашенко призвал остановить СВО ради сохранения Украины
13:40Почти 290 тысяч уголовных дел о дезертирстве и СОЧ открыто на Украине
13:40Украинка в Польше озолотилась за счет земляков
13:34Позывной "Соболь": Однажды увидела в видеоперехвате с вражеского дрона, как он убивает наших бойцов...
13:30Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии
13:26Россия готова к урегулированию всех вопросов - Песков
13:13Дроны ВСУ атаковали Курскую область, погибла женщина
13:12Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства Украины
13:00Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября
12:39Армия России в ДНР освободила Балаган и продвигается в Димитрове
12:36Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко
12:23СМП перевёз груз КНР в ЕС, Белоруссию готовят к "большой сделке" с США. Важные новости к этому часу
12:19Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне
12:04Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства
Лента новостейМолния