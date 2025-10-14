Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией?

Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией" Руководитель Бюро национальной безопасности Польши заявил, что его страна "находится в состоянии войны с Россией". Подобная риторика на берегах Вислы стала в последнее время привычным явлением