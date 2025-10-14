https://ukraina.ru/20251014/posledniy-ryvok-trampa-greg-vayner-o-tom-chto-sdelaet-prezident-ssha-posle-vstrechi-s-zelenskim-1070097463.html

Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским

На предстоящей встрече с Трампом Зеленский будет стоять на коленях и вымаливать ракеты "Томагавк" у американского лидера и, возможно, еще 2-3 позиции по дальнобойному оружию. Это особенно важно для Зеленского на фоне внутривидовой борьбы в Киеве.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.Дональд Трамп в начале недели подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 сентября. В тот же день, 13 сентября, глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич заявил, что Польша фактически находится в состоянии войны с Россией.— Грег, впереди встреча Зеленского и Трампа. Какие прогнозы?— Во-первых, я думаю, Зеленский будет прогибаться, стоять на коленях и вымаливать у Трампа ракеты "Томагавк" и, возможно, еще 2-3 позиции по дальнобойному оружию. Это особенно важно для Зеленского на фоне сильной внутривидовой борьбы в Киеве, где идет настоящая предвыборная гонка за пост президента Украины.Во-вторых, ранее на Украине 5 депутатов Рады внесли резолюцию за то, чтобы проголосовать в поддержку Трампа в получении им Нобелевской премии, а украинский парламент этого не сделал. То есть они плюнули в лицо своему благодетелю. Несомненно, Трамп учтет этот факт.В-третьих, вопрос передачи ракет в Киев для Трампа, как он считает, рычаг давления на Путина. Я думаю, что сценарий будет такой: после встречи с Зеленским Трамп позвонит Путину и поставит условие — либо "Томагавки" Зеленскому, либо окончание военных действий на Украине. Это шантаж, один из последних рычагов, которые есть в руках у президента США.— Видимо, именно поэтому Трамп разгоняет тему поставок ракет "Томагавк" Украине? Мы же надеялись, что он, наоборот, уменьшит как-то напряженность.— Да, именно так. Трамп — человек, который с 10 -летнего возраста занимается бизнесом. Это более 70 лет! Его отношение к политике — точно такое же, что и к торговле. Для него весь мир — это Trump Organization. Поэтому президент США пользуется всей методикой, которая у него есть на вооружении для того, чтобы продавить свое решение.В данном случае он продавливает свой подход к окончанию конфликта между Россией и Украиной, считая его единственно правильным. Тут для него все средства хороши — в частности, "Томагавки".— Но Владимир Путин заявил, что если США поставят ракеты на Украину, то это нанесет ущерб отношениям Америки с Россией. Как быть с этим?— Конечно, для Трампа отношения с Россией куда важнее, чем отношения с Украиной. Но повторюсь, это метод работы Трампа: не хотите, чтобы я передал Украине "Томагавки", принимайте мой мирный план и прекращение огня. В понимании президента США, мир должен крутиться вокруг одной оси, название которой "Дональд Трамп".— Но почему тогда Трамп не получил Нобелевскую премию мира, которую отдали венесуэльскому политику Марии Мачадо?— Во-первых, дать премию Трампу для Нобелевского комитета было бы чудовищным поступком. Весь мир бы плевал в их сторону и говорил, что они прогнулись перед Америкой. Поэтому они нашли компромиссную фигуру, чтобы сохранить лицо. Кроме того, рейтинг получения Трампом Нобелевской премии колебался от 3 до 4%, о чем многие знали. Так что никакого сюрприза для мировой общественности не было.Во-вторых, я думаю, что данная премия — флаг в руки противникам Мадуро, в числе которых находится президент Трамп. Кстати, Мачадо поприветствовала Трампа сразу же после получения ею награды, призвала поддержать ее усилия в борьбе с Мадуро. Интересно, что эта дама училась в Йельском университете, жила какое-то время в американском посольстве в Каракасе, где скрывалась от полиции Венесуэлы.— Есть мнение, что в ближайшее время может начаться война США и Венесуэлы. А вы ка считаете, это возможно?— Трамп по-прежнему желает продолжить бороться за Нобелевскую премию. Поэтому, думаю, войны с Венесуэлой не будет — скорее, переговоры. В очередной раз Венесуэла и Соединенные Штаты придут к какому-то соглашению, например, к нефтяной сделке.Дело в том, что венесуэльская нефть залегает глубоко и неудобно: без оборудования, которое есть только у американских нефтедобивающих компаний, Венесуэла не расширит добычу этого ресурса и не улучшит объемы. Кроме того, время от времени Венесуэла делает широкие жесты в сторону Трампа, например, выпускает американских арестантов. Возможно, будет предложение, от которого Трамп не сможет отказаться и решит, что дипломатия лучше войны.— Россия может стать посредником между этими странами?— Вряд ли. Во-первых, основным связующим звеном с Венесуэлой выступает Марко Рубио, у которого жесткая антироссийская позиция. Во-вторых, у него хорошие отношения с дамой, которая получила Нобелевскую премию и выступает против Мадуро.— Как вы прокомментируете эскалацию напряжения в отношениях с Россией со стороны Запада? Польша выступает с резкими заявлениями о том, что находится в состоянии войны с Россией. Но стоит ли нам ждать от Европы, которая исторически всегда была в противостоянии с русским миром, чего-то иного? Мы ведь очень разные…— Я не согласен с вами что мы разные.Россия — это часть европейской культуры, и никуда нам от этого не уйти. Петр Первый открыл окно в Европу, и с тех пор его никто не закрывал. Вспомните, например, Льва Толстого, у которого половина "Войны и мира" написана на французском языке. Иностранные языки, русская интеллигенция, лучшие писатели, композиторы и художники — это все часть европейской культуры.— Но нас там не хотят, Грег, в Европе…— Я бы перефразировал так: нас там просто не понимают. Возможно, нам стоит найти какие-то другие методы взаимодействия. Я уверен, когда украинский конфликт будет завершен, все заиграет другими красками.Что касается заявлений о войне с Россией, я бы тут предложил вам обратить внимание на страны Балтии и Польшу. Не секрет, что поляки купили 1,2 тысяч южнокорейских и 500 американских танков. Они серьезно перевооружаются, считают себя лидерами стран Восточной Европы. Тем более у Польши сильная обида: когда лидеры стран Европы прилетели в Вашингтон к Трампу на встречу, польского руководителя не пригласили.А что касается таких стран ЕС, как Италия, Испания, Франция, Германия, не чувствуется, что они рвутся в бой с Россией. Пока что они ищут лишь виноватых в виде балтийских государств. Когда в регионе финансовые проблемы, экономика на спаде, когда Китай захватывает европейские рынки, естественно, кто-то должен быть виноват...

