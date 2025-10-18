Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
Западная стратегия изматывания России рассчитана на долгие годы и может продлиться до десяти лет. Евросоюз заявляет о подготовке к горячей фазе противостояния к 2030 году, однако Украина как инструмент давления уже исчерпывает свой ресурс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя концепцию войны на истощение, Ищенко отметил, что Запад не считает разгром Украины своим поражением.
"Подумаешь, одно русское государство уничтожило другое русское государство. Ах, какая потеря для Европы. При этом пользы целый мешок. Как минимум четыре года Украина с Россией воевала, создавала огромные проблемы", — привел эксперт мнение западных стратегов.
Он подчеркнул, что, хотя украинская армия "рассыпается буквально на глазах" и никогда не отступала так быстро, как сейчас, Запад не намерен сдаваться.
"Это Украина сдулась, а Запад сдуваться еще не собирается. Он может сдуться, мы его пытаемся сдуть, и в некоторых вопросах достаточно эффективно. Но Гитлера после битвы под Москвой сдували еще три года", — провел историческую параллель Ищенко.
По его мнению, задача любой войны на истощение – минимизировать свои расходы и максимально увеличить расходы противника. "Причем не просто финансовые расходы, а общие ресурсные расходы. Мы этим достаточно успешно занимались в последнее время", — резюмировал собеседник издания.
