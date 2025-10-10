https://ukraina.ru/20251010/skatitsya-li-evropa-v-grazhdanskuyu-voynu-ischenko-o-profanatsii-s-vyborami-i-udovolstviyakh-dlya-bogatykh-1069900168.html
Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых
Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых
Во время парламентских выборов в Молдавии мосты через Днестр перекрыли, чтобы не дать проголосовать нелояльному населению, а из почти 80 тысяч молдаван в России смогли выразить свои политические предпочтения лишь четыре тысячи. Так произошло из-за того, что в Москве было открыто всего два избирательных участка
видео
политика
выборы
европа
молдавия
россия
ростислав ищенко
Почему Санду не пытается создать даже иллюзию демократических выборов? Как и почему появился этот политический тренд? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
08:09 10.10.2025 (обновлено: 08:10 10.10.2025)
Во время парламентских выборов в Молдавии мосты через Днестр перекрыли, чтобы не дать проголосовать нелояльному населению, а из почти 80 тысяч молдаван в России смогли выразить свои политические предпочтения лишь четыре тысячи. Так произошло из-за того, что в Москве было открыто всего два избирательных участка
Почему Санду не пытается создать даже иллюзию демократических выборов? Как и почему появился этот политический тренд?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.