Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых - 10.10.2025
Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых
Во время парламентских выборов в Молдавии мосты через Днестр перекрыли, чтобы не дать проголосовать нелояльному населению, а из почти 80 тысяч молдаван в России смогли выразить свои политические предпочтения лишь четыре тысячи. Так произошло из-за того, что в Москве было открыто всего два избирательных участка
2025-10-10T08:09
2025-10-10T08:10
Почему Санду не пытается создать даже иллюзию демократических выборов? Как и почему появился этот политический тренд? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых

08:09 10.10.2025 (обновлено: 08:10 10.10.2025)
 
Во время парламентских выборов в Молдавии мосты через Днестр перекрыли, чтобы не дать проголосовать нелояльному населению, а из почти 80 тысяч молдаван в России смогли выразить свои политические предпочтения лишь четыре тысячи. Так произошло из-за того, что в Москве было открыто всего два избирательных участка
Почему Санду не пытается создать даже иллюзию демократических выборов? Как и почему появился этот политический тренд?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
