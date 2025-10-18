Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только - 18.10.2025 Украина.ру
Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только
Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только
Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 18.10.2025
2025-10-18T09:03
2025-10-18T09:03
дональд трамп
трамп и зеленский
украина.ру
общественная палата
сша
европа
россия
владимир путин
армен гаспарян
видео
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Гибель военкора Ивана Зуева; 07:25 – Разговор Путина с Трампом; 19:46 – Встреча президентов России и США в Венгрии; 27:32 – Торговая война между Вашингтоном и Пекином. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. Также говорится о Борисе Филатове, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
европа
россия
дональд трамп, трамп и зеленский, украина.ру, общественная палата, сша, европа, россия, владимир путин, армен гаспарян, видео, видео
Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Украина.ру, общественная палата, США, Европа, Россия, Владимир Путин, Армен Гаспарян, Видео

Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только

09:03 18.10.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:28 – Гибель военкора Ивана Зуева;
07:25 – Разговор Путина с Трампом;
19:46 – Встреча президентов России и США в Венгрии;
27:32 – Торговая война между Вашингтоном и Пекином.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. Также говорится о Борисе Филатове, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Украина.ру, общественная палата, США, Европа, Россия, Владимир Путин, Армен Гаспарян, Видео
 
