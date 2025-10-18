https://ukraina.ru/20251018/pochemu-zelenskiy-i-evropa-boyatsya-vstrechi-putina-i-trampa-gasparyan-o-tomagavkakh-i-ne-tolko-1070293955.html

Почему Зеленский и Европа боятся встречи Путина и Трампа: Гаспарян о "Томагавках" и не только

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 18.10.2025

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Гибель военкора Ивана Зуева; 07:25 – Разговор Путина с Трампом; 19:46 – Встреча президентов России и США в Венгрии; 27:32 – Торговая война между Вашингтоном и Пекином. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. Также говорится о Борисе Филатове, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

