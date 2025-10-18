Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
Вероятность открытия второго фронта против России в Закавказье очень низкая, потому что в регионе отсутствуют серьезные противоречия и территориальные претензии, способные стать поводом для конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
На вопрос о вероятности открытия второго фронта в Закавказье эксперт дал категоричный ответ. "Нет. Никто даже в самом негативном сценарии не воспринимает возможность вооруженного конфликта [в данном регионе], потому что для этого нет повода", — заявил Притчин.
Аналитик пояснил, что фундаментальной основы для подобного развития событий не существует. "В целом у нас нет серьезных противоречий, территориальных претензий со странами региона, в том числе с Азербайджаном, которые могли бы стать поводом для конфликта", — отметил он.
Таким образом, по оценке эксперта, подобные сценарии являются маловероятными. "То есть это достаточно гипотетическая угроза с очень малой вероятностью исполнения", — указал Притчин.
Несмотря на политическую напряженность в отношениях России с Азербайджаном, объективные предпосылки для перерастания кризиса в силовое противостояние в настоящее время отсутствуют, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана"
