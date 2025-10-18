Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян
17:11 18.10.2025 (обновлено: 17:16 18.10.2025)
В пятницу, 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи ракеты "Томагавк" так и не были переданы Украине.
О причинах подобного изменения настроений Дональда Трампа рассказал публицист, руководитель телеграм-канала Украина.ру Константин Кеворкян.
15:08Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив В пятницу, 17 октября, состоялась встреча главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил, что "Томагавков" не хватает и самим США и дал тем самым понять, что передача крылатых ракет Украине в ближайшее время не состоится.
Подписывайся на