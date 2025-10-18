Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян - 18.10.2025 Украина.ру
Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян
Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян
В пятницу, 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи ракеты "Томагавк" так и не были переданы Украине.
О причинах подобного изменения настроений Дональда Трампа рассказал публицист, руководитель телеграм-канала Украина.ру Константин Кеворкян.
В пятницу, 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи ракеты "Томагавк" так и не были переданы Украине.
О причинах подобного изменения настроений Дональда Трампа рассказал публицист, руководитель телеграм-канала Украина.ру Константин Кеворкян.
