Как Кремль изменил планы Зеленского на 180 градусов и передал инициативу Трампу - Кеворкян

Встреча Трампа и Зеленского объясняет, зачем была нужна история с "Томагавками" - Михаил Павлив В пятницу, 17 октября, состоялась встреча главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил, что "Томагавков" не хватает и самим США и дал тем самым понять, что передача крылатых ракет Украине в ближайшее время не состоится.