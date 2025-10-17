"Ждите связного": партизанский боевик, снятый киевлянами и грузинами

https://ukraina.ru/20251017/zhdite-svyaznogo-partizanskiy-boevik-snyatyy-kievlyanami-i-gruzinami-1070235023.html

17 октября 1979 года в СССР вышел в прокат очередной фильм на военно-партизанскую тему – "Ждите связного". Особой кассы и зрителей он не собрал, на сегодня его помнят разве что некоторые особо продвинутые знатоки. И, возможно, он бы и не стоил упоминания, если бы не его сценарист, которому многое из показанного в ленте довелось пережить лично

Есть и ещё некоторые любопытные моменты, которые выделяют "Ждите связного" из целого ряда военных поделок Киевской киностудии имени Довженко.Во-первых, это был один из немногих совместных проектов киностудии. В этот раз вторым партнёром по кинопроизводству стала киностудия "Грузия-фильм", поэтому снимал его грузинский режиссёр и главную мужскую роль, а также роль командира партизанского отряда сыграли грузины.Личность режиссёра фильма, Отара Леонтьевича Коберидзе, также вызывает немалый интерес. Помнят его, в основном, по искромётной роли султана в фильме нашего детства "Волшебная лампа Аладдина" (1966). Может быть, вплывёт в сейчас в Вашей памяти это незабываемое: "Царевна Бу-у-у-у-д-у-у-у-у-у-р". Также автор с удивлением узнал, что роль правителя Мезендарана интригана Кей Кавуса в незабвенной трилогии киностудии "Таджикфильм" по мотивам персидского эпоса "Шахнаме": "Сказание о Рустаме" (1971), "Рустам и Сухраб" (1971), "Сказание о Сиявуше" (1976) – это также актёрская работа Отара Коберидзе.В СССР этого актёра заметили после главной роли в культовом для Грузии 50-х фильме "Баши-Ачук" (1957). Кроме того он сыграл в таких знаковых советских фильмах, которые, наверняка, современному зрителю мало известны, как "Мамлюк" (1958), советско-итальянский "Они шли на Восток" (1964), "Маленький принц" (1966), совместный советско-итальянско-американский "Красная палатка" (1969), советско-итальянский "Жизнь прекрасна" (1980), "Житие Дон Кихота и Санчо" (1988).Отар Леонтьевич родился в 1924 году и успел принять участие в Великой Отечественной войне. Призвали его ещё в 1942 году, но на фронт он попал только в июне 44-го – командовал расчётом зенитного орудия в звании старшего сержанта в 1254-м аэродромном полку ПВО 2-го Украинского фронта. До этого в 1941 году успел сняться в короткометражном фильме Тбилисской киностудии "В чёрных горах", сыграв молодого партизана.На войне Коберидзе особых подвигов не совершил, но его расчёт в батарее считался первым, за что его и наградили в мае 45-го года медалью "За боевые заслуги".После войны он одновременно очно учился в Школе киноактёров при Тбилисской киностудии (будущей "Грузия-фильм") и заочно на юридическом факультете Тбилисского юридического института. В конце концов, решил остановиться на актёрской карьере – стал служить в Сухумском драматическом театре. Сразу пошли кинороли – сначала эпизодическая в культовом для Грузии фильме "Кето и Котэ" (1948), потом главная в уже упомянутом "Баши-Ачук" (1957).Режиссёрские работы появились в уже в сильно более зрелом возрасте. Первой стал фильм "Мечте навстречу" (1963) – научная фантастика, снятая, кстати, на Одесской киностудии, которая собрала довольно приличные 12,7 миллионов зрителей. Снимал Отар Леонтьевич редко – между его первой режиссёрской работой и третьей, которой и стал "Ждите связного", лежит 16 лет.Несмотря на малоизвестность этой киноленты, актёрский состав в ней подобрался звёздный. Например, главную женскую роль сыграла Светлана Тома, звезда фильма "Табор уходит в небо" (1976). Комиссара партизанского отряда изобразил нынче бандерствующий, а тогда прогремевший после роли в фильме "В бой идут одни старики" Владимир Талашко. Ещё один актёр из "поющей эскадрильи", Вилорий Пащенко (помните такого, с запоминающимися усами), сыграл эпизодическую роль партизана.Одна из главных мужских ролей, партизанского связного, вокруг которого и закручен сюжет, досталась знаменитому белорусскому актёру Александру Денисову. Он до сих пор, наверняка, не выветрился из памяти старших поколений своими ролями в первых трёх фильмах цикла "Государственная граница" (1980-1988). Хотя, Денисов, конечно, отметился и в многих других прозвучавших в своё время фильмах.Его экранную жену сыграла также в наше время отчаянно бандерствующая, а тогда прилежная советская кинокрасавица Наталия Сумская. Только вчера автор видел интервью с ней, где она предлагает ввести в украинской школе уроки украинской нецензурщины, чтобы детишки, не дай боже́, не ругались по-русски. Ну, да и ладно с ней, тогда, 36 лет назад, свою роль она сыграла добротно.Эпизодические роли полицаев исполнили два выдающихся советских актёра: луганский Михаил Голубович и киевский Юрий Дубровин. Первого вы можете помнить по множеству ролей, например, в фильмах "Пропавшая грамота" (1972) (там он изобразил сразу шесть персонажей), "Кортик" (1973), "Дума о Ковпаке" (1973-76) и т.д. После событий 2014-го года он остался в родном Луганске и сыграл в становлении ЛНР немалую роль. Ну, а Юрия Дубровина вы наверняка помните по его культовой роли Ла Шене в ещё одном фильме нашего детства "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978). Хотя автор также трогательно относится к его работам в фильме "Живые и мёртвые", где он невероятно правдиво изобразил бойца-шофёра Золотарёва, и к его роли солдата Громыхало из Подмышек в "На войне, как на войне" (1968).Действие "Ждите связного" разворачивается в 1941 году на оккупированной немцами территории Украины. Здесь действует партизанский отряд, командует которым грузин – его сыграл сам режиссёр Отар Коберидзе.Кстати, в истории украинского партизанского движения есть отряд, которым командовал грузин Василий Терентьевич Манджавидзе. Его так и называли "отряд Васьки-грузина". Отряд на территории восточной Польши сформировали беглецы из советских военных лагерей, одно время в нём даже воевал пленённый в Уманском котле герой обороны Бердичева генерал-майор Сергей Яковлевич Огурцов. Отряд успешно действовал в районе Томашува и на территории Польши, и на территории Западной Украины, пока 12 февраля 1944 года не влился в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им. Ковпака.По фильму в зоне действия отряда работает пересыльный лагерь, где немцы готовят к отправке в Германию остарбайтеров. Освободить их партизаны не могут – нет оружия. Они знают, что при отходе советские власти оставили тайный склад со всем необходимым, но не знают где. Теперь с "большой земли" должен прибыть связной, местный житель, который это знает. Однако, ни когда он прибудет, ни кто это партизанам неизвестно. Проблем добавляет и то, что немцы тоже знают о складе, и настойчиво ищут и его, и связного.Следователь гестапо Нетцер (его сыграл литовский актёр Янис Мелдерис) уже близок к разгадке, когда партизаны его похищают. За то, кто первым найдёт склад, разворачивается нешуточная гонка. В результате наши немцев, конечно, побеждают.В "Ждите связного" подобранные актёры сделали свою работу, по крайней мере, откровенной халтуры автор не заметил, но фильм, что говорится, "не взлетел". Возможно, подкачала режиссура – всё-таки Отар Коберидзе в сухом остатке актёром оказался более успешным, чем режиссёром. Возможно, причина кроется в не очень правдоподобном сценарии. Хотя как раз человек, который работал над сценарием, знал об украинских партизанах очень много… потому что сам успешно командовал партизанским отрядом и был Героем Советского Союза. Звали его Юрий Олиферович Збанацкий.Он родился на Черниговщине. Когда ему было пять лет, в отцовской хате как-то остановились какие-то вооружённые люди. Командир у них был молодой, в кожаной тужурке, носил бородку. Много лет спустя отец рассказал молодому Юре, что это был сам Щорс.В 1931 году в 17 лет Збанацкий начал учительствовать. Сначала его подопечными были ученики начальной школы приднепровского села Новый Глыбов. После окончания института он уже возглавлял в Остре районный отдел народного образования.Когда началась война, Збанацкого оставили на подпольной работе, хотя он никогда к этому не готовился. В УССР на рубеже 20-х – 30-х годов создавались заранее, на случай вражеской оккупации, будущие подпольные группы и костяки партизанских отрядов. Туда подбирали наиболее надёжных людей, проверенных революцией и Гражданской войной. Для них закладывались специальные тайные базы, проводились учения. Перед началом репрессий вся эта деятельность была свёрнута, тайники уничтожены, группы распущены. А затем, во время репрессий, всех этих людей сотрудники НКВД, гоняясь за выполнением спускаемых из Киева разнарядок по поимке иностранных шпионов, практически поголовно "пустили под нож".В этом показательны воспоминания самого известного советского диверсанта Ильи Григорьевича Старинова, который летом 1941 года пытался найти хоть кого-то из тех, заранее готовившихся подпольщиков и партизан… и не нашёл НИ ОДНОГО.Вот и стали в спешке, после знакового радиообращения Сталина 3 июля 1941 года по радио, готовить подпольные и партизанские группы. Как сознательного и проверенного человека Збанацкого оставили для подпольной работы… как и тысячи других патриотов по всей Украине. Да вот только люди эти в подавляющем большинстве для подобной деятельности не годились – почти всех их никто никогда к такому не готовил. Занимались формированием отрядов и групп люди также в основном далёкие от этого, поэтому чаще всего формирование больше шло для "галочки" и бодрых рапортов, чем для достижения реального результата.Работали над этим сразу три ведомства: партийное, армейское и НКВД, не ставя друг друга в известность. В связи с этим впоследствии на оккупированных территориях Украины начался форменный хаос. Чего стоит только формирование партизанских отрядов в степных областях, где лесов практически нет. Эти отряды немцы переловили и уничтожили в первые же дни оккупации.Описанная в фильме ситуация, когда партизанский отряд не знал, где находится тайник, в той неразберихе вполне могла возникнуть не из-за гибели знающих людей, а из-за того, что в хаосе летне-осенней эвакуации кто-то кому-то просто не доложил нужную информацию. Со стороны же немцев работали хорошо подготовленные опытные профессионалы, поэтому украинское партизанское и подпольное движение к весне 1942 года было практически разгромлено. Понадобились серьёзные усилия, чтобы его реанимировать.Юрий Збанацкий по доносу предателя был арестован в январе 1942 года, отсидел в концлагере долгих 9 месяцев, после чего бежал, сформировал у себя на родине в основном из своих бывших учеников партизанский отряд им. Щорса. Отряд успешно действовал до прихода Красной Армии, но это уже отдельная история.Что касается фильма "Ждите связного", в прокате он собрал всего 5,4 миллиона зрителей, что в то время было где-то в районе окупаемости. Особой популярностью он не пользовался и со временем был практически забыт.

