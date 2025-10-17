"Ждите связного": партизанский боевик, снятый киевлянами и грузинами
"Ждите связного" (кадр из фильма)
17 октября 1979 года в СССР вышел в прокат очередной фильм на военно-партизанскую тему – "Ждите связного". Особой кассы и зрителей он не собрал, на сегодня его помнят разве что некоторые особо продвинутые знатоки. И, возможно, он бы и не стоил упоминания, если бы не его сценарист, которому многое из показанного в ленте довелось пережить лично
Есть и ещё некоторые любопытные моменты, которые выделяют "Ждите связного" из целого ряда военных поделок Киевской киностудии имени Довженко.
Во-первых, это был один из немногих совместных проектов киностудии. В этот раз вторым партнёром по кинопроизводству стала киностудия "Грузия-фильм", поэтому снимал его грузинский режиссёр и главную мужскую роль, а также роль командира партизанского отряда сыграли грузины.
Личность режиссёра фильма, Отара Леонтьевича Коберидзе, также вызывает немалый интерес. Помнят его, в основном, по искромётной роли султана в фильме нашего детства "Волшебная лампа Аладдина" (1966). Может быть, вплывёт в сейчас в Вашей памяти это незабываемое: "Царевна Бу-у-у-у-д-у-у-у-у-у-р". Также автор с удивлением узнал, что роль правителя Мезендарана интригана Кей Кавуса в незабвенной трилогии киностудии "Таджикфильм" по мотивам персидского эпоса "Шахнаме": "Сказание о Рустаме" (1971), "Рустам и Сухраб" (1971), "Сказание о Сиявуше" (1976) – это также актёрская работа Отара Коберидзе.
В СССР этого актёра заметили после главной роли в культовом для Грузии 50-х фильме "Баши-Ачук" (1957). Кроме того он сыграл в таких знаковых советских фильмах, которые, наверняка, современному зрителю мало известны, как "Мамлюк" (1958), советско-итальянский "Они шли на Восток" (1964), "Маленький принц" (1966), совместный советско-итальянско-американский "Красная палатка" (1969), советско-итальянский "Жизнь прекрасна" (1980), "Житие Дон Кихота и Санчо" (1988).
Отар Леонтьевич родился в 1924 году и успел принять участие в Великой Отечественной войне. Призвали его ещё в 1942 году, но на фронт он попал только в июне 44-го – командовал расчётом зенитного орудия в звании старшего сержанта в 1254-м аэродромном полку ПВО 2-го Украинского фронта. До этого в 1941 году успел сняться в короткометражном фильме Тбилисской киностудии "В чёрных горах", сыграв молодого партизана.
На войне Коберидзе особых подвигов не совершил, но его расчёт в батарее считался первым, за что его и наградили в мае 45-го года медалью "За боевые заслуги".
После войны он одновременно очно учился в Школе киноактёров при Тбилисской киностудии (будущей "Грузия-фильм") и заочно на юридическом факультете Тбилисского юридического института. В конце концов, решил остановиться на актёрской карьере – стал служить в Сухумском драматическом театре. Сразу пошли кинороли – сначала эпизодическая в культовом для Грузии фильме "Кето и Котэ" (1948), потом главная в уже упомянутом "Баши-Ачук" (1957).
Режиссёрские работы появились в уже в сильно более зрелом возрасте. Первой стал фильм "Мечте навстречу" (1963) – научная фантастика, снятая, кстати, на Одесской киностудии, которая собрала довольно приличные 12,7 миллионов зрителей. Снимал Отар Леонтьевич редко – между его первой режиссёрской работой и третьей, которой и стал "Ждите связного", лежит 16 лет.
Отар Коберидзе в фильме "Ждите связного" (кадр из фильма)
Несмотря на малоизвестность этой киноленты, актёрский состав в ней подобрался звёздный. Например, главную женскую роль сыграла Светлана Тома, звезда фильма "Табор уходит в небо" (1976). Комиссара партизанского отряда изобразил нынче бандерствующий, а тогда прогремевший после роли в фильме "В бой идут одни старики" Владимир Талашко. Ещё один актёр из "поющей эскадрильи", Вилорий Пащенко (помните такого, с запоминающимися усами), сыграл эпизодическую роль партизана.
Одна из главных мужских ролей, партизанского связного, вокруг которого и закручен сюжет, досталась знаменитому белорусскому актёру Александру Денисову. Он до сих пор, наверняка, не выветрился из памяти старших поколений своими ролями в первых трёх фильмах цикла "Государственная граница" (1980-1988). Хотя, Денисов, конечно, отметился и в многих других прозвучавших в своё время фильмах.
Его экранную жену сыграла также в наше время отчаянно бандерствующая, а тогда прилежная советская кинокрасавица Наталия Сумская. Только вчера автор видел интервью с ней, где она предлагает ввести в украинской школе уроки украинской нецензурщины, чтобы детишки, не дай боже́, не ругались по-русски. Ну, да и ладно с ней, тогда, 36 лет назад, свою роль она сыграла добротно.
Эпизодические роли полицаев исполнили два выдающихся советских актёра: луганский Михаил Голубович и киевский Юрий Дубровин. Первого вы можете помнить по множеству ролей, например, в фильмах "Пропавшая грамота" (1972) (там он изобразил сразу шесть персонажей), "Кортик" (1973), "Дума о Ковпаке" (1973-76) и т.д. После событий 2014-го года он остался в родном Луганске и сыграл в становлении ЛНР немалую роль. Ну, а Юрия Дубровина вы наверняка помните по его культовой роли Ла Шене в ещё одном фильме нашего детства "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978). Хотя автор также трогательно относится к его работам в фильме "Живые и мёртвые", где он невероятно правдиво изобразил бойца-шофёра Золотарёва, и к его роли солдата Громыхало из Подмышек в "На войне, как на войне" (1968).
Действие "Ждите связного" разворачивается в 1941 году на оккупированной немцами территории Украины. Здесь действует партизанский отряд, командует которым грузин – его сыграл сам режиссёр Отар Коберидзе.
Кстати, в истории украинского партизанского движения есть отряд, которым командовал грузин Василий Терентьевич Манджавидзе. Его так и называли "отряд Васьки-грузина". Отряд на территории восточной Польши сформировали беглецы из советских военных лагерей, одно время в нём даже воевал пленённый в Уманском котле герой обороны Бердичева генерал-майор Сергей Яковлевич Огурцов. Отряд успешно действовал в районе Томашува и на территории Польши, и на территории Западной Украины, пока 12 февраля 1944 года не влился в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им. Ковпака.
По фильму в зоне действия отряда работает пересыльный лагерь, где немцы готовят к отправке в Германию остарбайтеров. Освободить их партизаны не могут – нет оружия. Они знают, что при отходе советские власти оставили тайный склад со всем необходимым, но не знают где. Теперь с "большой земли" должен прибыть связной, местный житель, который это знает. Однако, ни когда он прибудет, ни кто это партизанам неизвестно. Проблем добавляет и то, что немцы тоже знают о складе, и настойчиво ищут и его, и связного.
Янис Мелдерис в фильме "Ждите связного" (кадр из фильма)
Следователь гестапо Нетцер (его сыграл литовский актёр Янис Мелдерис) уже близок к разгадке, когда партизаны его похищают. За то, кто первым найдёт склад, разворачивается нешуточная гонка. В результате наши немцев, конечно, побеждают.
В "Ждите связного" подобранные актёры сделали свою работу, по крайней мере, откровенной халтуры автор не заметил, но фильм, что говорится, "не взлетел". Возможно, подкачала режиссура – всё-таки Отар Коберидзе в сухом остатке актёром оказался более успешным, чем режиссёром. Возможно, причина кроется в не очень правдоподобном сценарии. Хотя как раз человек, который работал над сценарием, знал об украинских партизанах очень много… потому что сам успешно командовал партизанским отрядом и был Героем Советского Союза. Звали его Юрий Олиферович Збанацкий.
Он родился на Черниговщине. Когда ему было пять лет, в отцовской хате как-то остановились какие-то вооружённые люди. Командир у них был молодой, в кожаной тужурке, носил бородку. Много лет спустя отец рассказал молодому Юре, что это был сам Щорс.
В 1931 году в 17 лет Збанацкий начал учительствовать. Сначала его подопечными были ученики начальной школы приднепровского села Новый Глыбов. После окончания института он уже возглавлял в Остре районный отдел народного образования.
Когда началась война, Збанацкого оставили на подпольной работе, хотя он никогда к этому не готовился. В УССР на рубеже 20-х – 30-х годов создавались заранее, на случай вражеской оккупации, будущие подпольные группы и костяки партизанских отрядов. Туда подбирали наиболее надёжных людей, проверенных революцией и Гражданской войной. Для них закладывались специальные тайные базы, проводились учения. Перед началом репрессий вся эта деятельность была свёрнута, тайники уничтожены, группы распущены. А затем, во время репрессий, всех этих людей сотрудники НКВД, гоняясь за выполнением спускаемых из Киева разнарядок по поимке иностранных шпионов, практически поголовно "пустили под нож".
© publ.lib.ruУкраинский писатель Юрий Збанацкий
© publ.lib.ru
Украинский писатель Юрий Збанацкий
В этом показательны воспоминания самого известного советского диверсанта Ильи Григорьевича Старинова, который летом 1941 года пытался найти хоть кого-то из тех, заранее готовившихся подпольщиков и партизан… и не нашёл НИ ОДНОГО.
Вот и стали в спешке, после знакового радиообращения Сталина 3 июля 1941 года по радио, готовить подпольные и партизанские группы. Как сознательного и проверенного человека Збанацкого оставили для подпольной работы… как и тысячи других патриотов по всей Украине. Да вот только люди эти в подавляющем большинстве для подобной деятельности не годились – почти всех их никто никогда к такому не готовил. Занимались формированием отрядов и групп люди также в основном далёкие от этого, поэтому чаще всего формирование больше шло для "галочки" и бодрых рапортов, чем для достижения реального результата.
Работали над этим сразу три ведомства: партийное, армейское и НКВД, не ставя друг друга в известность. В связи с этим впоследствии на оккупированных территориях Украины начался форменный хаос. Чего стоит только формирование партизанских отрядов в степных областях, где лесов практически нет. Эти отряды немцы переловили и уничтожили в первые же дни оккупации.
Описанная в фильме ситуация, когда партизанский отряд не знал, где находится тайник, в той неразберихе вполне могла возникнуть не из-за гибели знающих людей, а из-за того, что в хаосе летне-осенней эвакуации кто-то кому-то просто не доложил нужную информацию. Со стороны же немцев работали хорошо подготовленные опытные профессионалы, поэтому украинское партизанское и подпольное движение к весне 1942 года было практически разгромлено. Понадобились серьёзные усилия, чтобы его реанимировать.
Юрий Збанацкий по доносу предателя был арестован в январе 1942 года, отсидел в концлагере долгих 9 месяцев, после чего бежал, сформировал у себя на родине в основном из своих бывших учеников партизанский отряд им. Щорса. Отряд успешно действовал до прихода Красной Армии, но это уже отдельная история.
Что касается фильма "Ждите связного", в прокате он собрал всего 5,4 миллиона зрителей, что в то время было где-то в районе окупаемости. Особой популярностью он не пользовался и со временем был практически забыт.
