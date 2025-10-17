https://ukraina.ru/20251017/vstrevozhennyy-zelenskiy-provaly-vsu-gorkaya-ironiya-dlya-kieva-khronika-sobytiy-na-1300-17-oktyabrya-1070246155.html

Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября

Заявление Трампа о "Томагавках" стало тревожным посланием для Зеленского. ВС РФ уничтожают противника и технику. СМИ называют выбор Будапешта местом саммита РФ и США "горькой иронией" для Киева

2025-10-17T13:00

2025-10-17T13:00

2025-10-17T13:59

Двусмысленное заявление президента США Дональда Трампа по поводу поставок Киеву ракет "Томагавк" и санкций против РФ стало тревожным посланием для Владимира Зеленского, передает агентство Блумберг.Это произошло во время самого продолжительного телефонного разговора Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента (он продлился два с половиной часа).Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры США и России обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.Позднее американский лидер заявил, что "Томагавки" нужны самим США. Он добавил, что Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.При этом прибывший в США в пятницу Владимир Зеленский еще до переговоров с Трампом встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты "Томагавк" и является разработчиком системы "Пэтриот"Как утверждает Зеленский, на встрече обсуждалось сотрудничество США и Украины по укреплению украинской ПВО.Позднее Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая, в частности занимается производством истребителей F-16.В сентябре прошлого года Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США затем начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.По мнению спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения".В пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в очередной раз подчеркнул, что Россия воспримет возможные поставки "Томагавков" Киеву как враждебный шаг."(Этот шаг) существенным образом повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ в Самарканде.В свою очередь сенатор Алексей Пушков считает, что после разговора лидеров РФ и США идея о предоставлении Украине американских ракет поставлена на паузу.По мнению сенатора, в период подготовки новой встречи Путина и Трампа практически невероятно, чтобы президент США принял решение о предоставлении ракет, если только подготовка к саммиту в Венгрии не будет сорвана усилиями противников мирного урегулирования как в Европе, так и в Киеве.Сенатор также отметил, что попытки сорвать саммит РФ-США могут быть предприняты, что может обернуться против самого Киева и сказаться на дальнейшей позиции Трампа.Говоря о выборе Будапешта как места для встречи президентов, член конституционного комитета Совфеда отметил, что у Путина и Трампа прекрасные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Пушков добавил, что сам Орбан тоже относится к встрече с большим энтузиазмом.Провалы ВСУНочью российские военные ударили по Украине. В нескольких регионах звучала воздушная тревога, гремели взрывы. Недавно очередной взрыв слышали в Чернигове.В украинском энергохолдинге ДТЭК пожаловались, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.А СМИ добавили, что их ввели также в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.Позже энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что аварийные отключения света ввели в Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские бойцы нанесли удар по району железнодорожного вокзала в городе Городня Черниговской области, где расположена бывшая нефтебаза, которая используется для хранения техники, используемой для обучения украинских военных иностранными инструкторами.Кроме того, по словам Лебедева, удары нанесли по складам ВСУ с большими резервуарами, находящимся в Чернигове.Минобороны РФ перечислило успехи российских военных. Так, силы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Тихое в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронированные машины, из них шесть западного производства, 87 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, а также шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов."Горькая ирония" для КиеваВыбор Будапешта в качестве места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляет горькую иронию для Киева, отмечает Politico."В конце концов именно по Будапештскому меморандуму 1994 года Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Более того, Венгрия вышла из Международного уголовного суда ранее в этом году", - напомнило издание.Ему вторит испанская газета Mundo, которая называет выбор Венгрии местом проведения саммита "немыслимым вариантом" для Киева.Такой вывод газета основывает на том, что именно венгерский премьер Виктор Обран больше всего препятствовал введению санкций против Москвы и выделению помощи Киеву. Помимо этого, он является одним из главных союзников Трампа в Европе.Владимир Зеленский неоднократно хамил и пытался унизить премьера Венгрии, заявляя, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в ответ на оскорбления Зеленского заявлял, что не поддастся на провокации, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.Ранее Зеленский также обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".Британская газета Telegraph вообще называет предстоящий саммит в Будапеште - серьезным унижением для Евросоюза."Встреча Трампа и Путина в Будапеште - удар для Европы. Саммит сверхдержав в Венгрии - это огромный выигрыш для (премьера Венгрии - ред.) Виктора Орбана и серьезное унижение для ЕС", - говорится в публикации издания.Как отмечает Telegraph, выбор Венгрии в качестве места проведения саммита "сотрет улыбку с лица ЕС", а Орбан, которого называют ближайшим союзником России в ЕС, вероятно, чувствует себя "как кот, добравшийся до сметаны".Сам Орбан в эфире радио Kossuth подчеркнул, что Будапешт является логичным выбором для проведения саммита РФ и США, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир, и там президентов двух стран не ждут "политические сюрпризы".Венгерский премьер также отметил, что преимуществом являются его многолетние личные хорошие отношения с обоими президентами.Накануне вечером он уже отдал распоряжение создать оргкомитет по подготовке саммита РФ-США в Будапеште, работа началась.А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что вечером в четверг провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау для обсуждения подготовки саммита в Венгрии.Ранее он утверждал, что мир на Украине возможен при участии США. Подробнее - в материале МИД Венгрии верит в Трампа как в последнюю надежду мира на Украине на сайте Украина.ру.

