Трамп не хочет давать Украине "Томагавки", ВС РФ прорвались в центр Покровска. Итоги 17 октября

Трамп не хочет давать Украине "Томагавки", ВС РФ прорвались в центр Покровска. Итоги 17 октября - 17.10.2025 Украина.ру

Трамп не хочет давать Украине "Томагавки", ВС РФ прорвались в центр Покровска. Итоги 17 октября

Президент Трамп не собирается передавать ВСУ "Томагавки", желающих служить в ВС РФ по контракту по-прежнему много, российские войска дошли до центра Красноармейска (Покровска)

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089749_0:23:1042:609_1920x0_80_0_0_437d8b850234980c830ef591864a248f.jpg

Трамп не планирует передавать ракеты "Томагавк"Американский телеканал CNN сообщает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп не собирается удовлетворять просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Украине ракет "Томагавк".По данным источников телеканала, американский лидер "не собирается брать на себя какие-либо обязательства по данному вопросу" на встрече с диктатором Украины.При этом, по информации корресподента Reuters Грэма Слэттери, украинская делегация подготовила презентацию для Трампа о том, как они использовали бы "Томагавки" в случае их поставки и какое влияние это оказало бы на ход войны – об этом он заявил со ссылкой на неназванные источники.Информация об отказе Соединенных Штатов передавать "Томагавки" Киеву частично подтверждает и украинскими источниками – так, депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче крылатых ракет Украине на текущий момент "поставлен на паузу".По информации депутата, Зеленский в связи с этим намерен обсуждать с Трампом возможную передачу Украине средств ПВО и создание совместных оборонных предприятий.Добровольцев по-прежнему многоЗаместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2025-м году контракт с министерством обороны России подписали 336 тысяч человек – об этом он заявил в ходе своей рабочей поездки в Астрахань. Кроме того, он отметил, что еще 28 тысяч человек пополнили добровольческие подразделения ВС РФ.Каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносят здесь свою лепту. Работу эту невозможно переоценить.Комментируя ситуацию с отбором на контрактную службу, зампред Совбеза оценил ее как удовлетворительную.Как отметил военный обозреватель Игорь Рублев, показатели количества желающих пополнить ряды ВС РФ остаются на уровне 2023-го и 2024-го годов. Что происходит на фронтеПодразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное на Купянском направлении в Харьковской области – об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве также добавили, что в боях за населенный пункт отличились бойцы 47-й дивизии 1-й танковой армии. Кроме того, телеграм-канал "Оперативный простор" также сообщает, что российские войска уже вошли в восточную часть населенного пункта Куриловка.На Краснолиманском направлении ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Новоселовка – об этом сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт", который отмечает, что ВСУ сохраняют свое присутствие только в юго-западной части села. Также ресурс сообщил, что под контроль российских войск полностью перешла северная часть поселка Ямполь, а также о продвижении ВС РФ в поселке Дробышево.На Северском направлении подразделения ВС РФ взяли под контроль обширные территории между населенными пунктами Переездное и Выемка – об этом сообщил российский картографический ресурс Divgen.На Константиновском направлении российские войска заняли первые здания в микрорайоне Сантуриновка на восточной окраине Константиновки – об этом сообщил российский картографический ресурс Divgen.На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ значительно расширили зону контроля в городской застройке Красноармейска (Покровска) – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Его информацию подтверждает российский картографический ресурс "Z-комитет". Как отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков, если российские подразделения смогут закрепление на улице Шмидта за жд-полотном произойдёт, то снабжение по трассе М-30 остановится полностью, что приведет к обвалу украинской обороны. Он также сообщил, что присутствие российских военных уже зафиксировано в самом центре Красноармейска (Покровска), недалеко от ж/д вокзала.В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" значительно продвинулись вперед и взяли под контроль населенный пункт Привольное – об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что освобождение этого населенного пункта создает российским войскам условия для дальнейшего развития наступления. Телеграм-канал "Новости СВО и мира" также сообщает, что российские войска взяли под контроль восточную часть поселка Вишневое, находящегося в непосредственной близости к Привольному.Кроме того, украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что ВСУ полностью утратили контроль над поселком Полтавка в Запорожской области – это информация также подтверждается и российскими ресурсами.В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в деревне Шилинка Суземского района, в результате получил ранение мирный житель – об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также Минобороны России сообщило, что с 14:00 по 17:00 по московскому времени средства ПВО ВС РФ уничтожили четырех украинских беспилотника. Из них два были сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Брянской и Курской областей.

