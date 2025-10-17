Трамп не хочет давать Украине "Томагавки", ВС РФ прорвались в центр Покровска. Итоги 17 октября - 17.10.2025 Украина.ру
Трамп не хочет давать Украине "Томагавки", ВС РФ прорвались в центр Покровска. Итоги 17 октября
Президент Трамп не собирается передавать ВСУ "Томагавки", желающих служить в ВС РФ по контракту по-прежнему много, российские войска дошли до центра Красноармейска (Покровска)
Трамп не планирует передавать ракеты "Томагавк"Американский телеканал CNN сообщает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп не собирается удовлетворять просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Украине ракет "Томагавк".По данным источников телеканала, американский лидер "не собирается брать на себя какие-либо обязательства по данному вопросу" на встрече с диктатором Украины.При этом, по информации корресподента Reuters Грэма Слэттери, украинская делегация подготовила презентацию для Трампа о том, как они использовали бы "Томагавки" в случае их поставки и какое влияние это оказало бы на ход войны – об этом он заявил со ссылкой на неназванные источники.Информация об отказе Соединенных Штатов передавать "Томагавки" Киеву частично подтверждает и украинскими источниками – так, депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче крылатых ракет Украине на текущий момент "поставлен на паузу".По информации депутата, Зеленский в связи с этим намерен обсуждать с Трампом возможную передачу Украине средств ПВО и создание совместных оборонных предприятий.Добровольцев по-прежнему многоЗаместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2025-м году контракт с министерством обороны России подписали 336 тысяч человек – об этом он заявил в ходе своей рабочей поездки в Астрахань. Кроме того, он отметил, что еще 28 тысяч человек пополнили добровольческие подразделения ВС РФ.Каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносят здесь свою лепту. Работу эту невозможно переоценить.Комментируя ситуацию с отбором на контрактную службу, зампред Совбеза оценил ее как удовлетворительную.Как отметил военный обозреватель Игорь Рублев, показатели количества желающих пополнить ряды ВС РФ остаются на уровне 2023-го и 2024-го годов. Что происходит на фронтеПодразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное на Купянском направлении в Харьковской области – об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве также добавили, что в боях за населенный пункт отличились бойцы 47-й дивизии 1-й танковой армии. Кроме того, телеграм-канал "Оперативный простор" также сообщает, что российские войска уже вошли в восточную часть населенного пункта Куриловка.На Краснолиманском направлении ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Новоселовка – об этом сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт", который отмечает, что ВСУ сохраняют свое присутствие только в юго-западной части села. Также ресурс сообщил, что под контроль российских войск полностью перешла северная часть поселка Ямполь, а также о продвижении ВС РФ в поселке Дробышево.На Северском направлении подразделения ВС РФ взяли под контроль обширные территории между населенными пунктами Переездное и Выемка – об этом сообщил российский картографический ресурс Divgen.На Константиновском направлении российские войска заняли первые здания в микрорайоне Сантуриновка на восточной окраине Константиновки – об этом сообщил российский картографический ресурс Divgen.На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ значительно расширили зону контроля в городской застройке Красноармейска (Покровска) – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Его информацию подтверждает российский картографический ресурс "Z-комитет". Как отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков, если российские подразделения смогут закрепление на улице Шмидта за жд-полотном произойдёт, то снабжение по трассе М-30 остановится полностью, что приведет к обвалу украинской обороны. Он также сообщил, что присутствие российских военных уже зафиксировано в самом центре Красноармейска (Покровска), недалеко от ж/д вокзала.В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" значительно продвинулись вперед и взяли под контроль населенный пункт Привольное – об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что освобождение этого населенного пункта создает российским войскам условия для дальнейшего развития наступления. Телеграм-канал "Новости СВО и мира" также сообщает, что российские войска взяли под контроль восточную часть поселка Вишневое, находящегося в непосредственной близости к Привольному.Кроме того, украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что ВСУ полностью утратили контроль над поселком Полтавка в Запорожской области – это информация также подтверждается и российскими ресурсами.В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в деревне Шилинка Суземского района, в результате получил ранение мирный житель – об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также Минобороны России сообщило, что с 14:00 по 17:00 по московскому времени средства ПВО ВС РФ уничтожили четырех украинских беспилотника. Из них два были сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Брянской и Курской областей.
Президент Трамп не собирается передавать ВСУ "Томагавки", желающих служить в ВС РФ по контракту по-прежнему много, российские войска дошли до центра Красноармейска (Покровска)
Трамп не планирует передавать ракеты "Томагавк"
Американский телеканал CNN сообщает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп не собирается удовлетворять просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Украине ракет "Томагавк".
По данным источников телеканала, американский лидер "не собирается брать на себя какие-либо обязательства по данному вопросу" на встрече с диктатором Украины.
При этом, по информации корресподента Reuters Грэма Слэттери, украинская делегация подготовила презентацию для Трампа о том, как они использовали бы "Томагавки" в случае их поставки и какое влияние это оказало бы на ход войны – об этом он заявил со ссылкой на неназванные источники.
Информация об отказе Соединенных Штатов передавать "Томагавки" Киеву частично подтверждает и украинскими источниками – так, депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче крылатых ракет Украине на текущий момент "поставлен на паузу".
По информации депутата, Зеленский в связи с этим намерен обсуждать с Трампом возможную передачу Украине средств ПВО и создание совместных оборонных предприятий.
Добровольцев по-прежнему много
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2025-м году контракт с министерством обороны России подписали 336 тысяч человек – об этом он заявил в ходе своей рабочей поездки в Астрахань. Кроме того, он отметил, что еще 28 тысяч человек пополнили добровольческие подразделения ВС РФ.
Каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносят здесь свою лепту. Работу эту невозможно переоценить.
Комментируя ситуацию с отбором на контрактную службу, зампред Совбеза оценил ее как удовлетворительную.
Как отметил военный обозреватель Игорь Рублев, показатели количества желающих пополнить ряды ВС РФ остаются на уровне 2023-го и 2024-го годов.
Что происходит на фронте
Подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное на Купянском направлении в Харьковской области – об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве также добавили, что в боях за населенный пункт отличились бойцы 47-й дивизии 1-й танковой армии. Кроме того, телеграм-канал "Оперативный простор" также сообщает, что российские войска уже вошли в восточную часть населенного пункта Куриловка.
На Краснолиманском направлении ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Новоселовка – об этом сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт", который отмечает, что ВСУ сохраняют свое присутствие только в юго-западной части села. Также ресурс сообщил, что под контроль российских войск полностью перешла северная часть поселка Ямполь, а также о продвижении ВС РФ в поселке Дробышево.
На Северском направлении подразделения ВС РФ взяли под контроль обширные территории между населенными пунктами Переездное и Выемка – об этом сообщил российский картографический ресурс Divgen.
На Константиновском направлении российские войска заняли первые здания в микрорайоне Сантуриновка на восточной окраине Константиновки – об этом сообщил российский картографический ресурс Divgen.
На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ значительно расширили зону контроля в городской застройке Красноармейска (Покровска) – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Его информацию подтверждает российский картографический ресурс "Z-комитет". Как отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков, если российские подразделения смогут закрепление на улице Шмидта за жд-полотном произойдёт, то снабжение по трассе М-30 остановится полностью, что приведет к обвалу украинской обороны. Он также сообщил, что присутствие российских военных уже зафиксировано в самом центре Красноармейска (Покровска), недалеко от ж/д вокзала.
В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" значительно продвинулись вперед и взяли под контроль населенный пункт Привольное – об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что освобождение этого населенного пункта создает российским войскам условия для дальнейшего развития наступления. Телеграм-канал "Новости СВО и мира" также сообщает, что российские войска взяли под контроль восточную часть поселка Вишневое, находящегося в непосредственной близости к Привольному.
Кроме того, украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что ВСУ полностью утратили контроль над поселком Полтавка в Запорожской области – это информация также подтверждается и российскими ресурсами.
В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в деревне Шилинка Суземского района, в результате получил ранение мирный житель – об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Также Минобороны России сообщило, что с 14:00 по 17:00 по московскому времени средства ПВО ВС РФ уничтожили четырех украинских беспилотника. Из них два были сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Брянской и Курской областей.
