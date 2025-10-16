Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле - 16.10.2025 Украина.ру
Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле
Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле
Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле
Об этом военнопленный Рашид Курбанов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову. Украина.ру, 16.10.2025
2025-10-16T13:09
2025-10-16T13:09
видео
одесса
россия
индия
мобилизация на украине
мобилизация
украина.ру
Об этом военнопленный Рашид Курбанов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову. По его словам, им посоветовали "смотреть под ноги, чтобы не подорваться". К слову, совет не помог — один из группы Курбанова все же наступил на "лепесток" и остался без ноги и спустя полдня скончался.О других событиях на сегодняшний день — в материале Одессой будет руководить "Слуга народа", Россия уверена в сотрудничестве с Индией. Новости к этому часу.
одесса
россия
индия
Украина.ру
видео, одесса, россия, индия, мобилизация на украине, мобилизация
Видео, Одесса, Россия, Индия, мобилизация на Украине, мобилизация, Украина.ру

Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле

13:09 16.10.2025
 
Об этом военнопленный Рашид Курбанов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову.
По его словам, им посоветовали "смотреть под ноги, чтобы не подорваться".
К слову, совет не помог — один из группы Курбанова все же наступил на "лепесток" и остался без ноги и спустя полдня скончался.
азов* язычество - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вчера, 16:55
"Азовцы"* захватили Тернополь и учинили массовые бесчинстваБоевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ устроили бесчинства на Западной Украине. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
О других событиях на сегодняшний день — в материале Одессой будет руководить "Слуга народа", Россия уверена в сотрудничестве с Индией. Новости к этому часу.
