https://ukraina.ru/20251016/ukrainskikh-mobilizovannykh-pognali-na-pozitsii-cherez-ukrainskoe-zhe-minnoe-pole-1070190386.html

Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле

Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле - 16.10.2025 Украина.ру

Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле

Об этом военнопленный Рашид Курбанов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову. Украина.ру, 16.10.2025

2025-10-16T13:09

2025-10-16T13:09

2025-10-16T13:09

видео

одесса

россия

индия

мобилизация на украине

мобилизация

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070190266_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d2fa697228fbfdab198f4d98514baf5.jpg

Об этом военнопленный Рашид Курбанов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Федору Громову. По его словам, им посоветовали "смотреть под ноги, чтобы не подорваться". К слову, совет не помог — один из группы Курбанова все же наступил на "лепесток" и остался без ноги и спустя полдня скончался.О других событиях на сегодняшний день — в материале Одессой будет руководить "Слуга народа", Россия уверена в сотрудничестве с Индией. Новости к этому часу.

https://ukraina.ru/20251015/1070142445.html

одесса

россия

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, одесса, россия, индия, мобилизация на украине, мобилизация, украина.ру