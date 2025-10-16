Сикорский призвал бить "Томагавками" по инфраструктуре России - 16.10.2025 Украина.ру
Сикорский призвал бить "Томагавками" по инфраструктуре России
Сикорский призвал бить "Томагавками" по инфраструктуре России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian поддержал поставки ракет "Томагавк" Киеву
2025-10-16T14:14
2025-10-16T14:14
По его словам, американские ракеты могут быть использованы "для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые недавно подверглись ударам украинских беспилотников".Он утверждает, якобы у России недостаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех целей из-за обширности территории страны.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Киеву, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом "Томагавков" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Подробнее о затягивании конфликта и антироссийской деятельности стран Запада— в материале Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с Россией на сайте Украина.ру.
Новости, Россия, Сикорский, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД

Сикорский призвал бить "Томагавками" по инфраструктуре России

14:14 16.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкНАТО не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский
НАТО не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian поддержал поставки ракет "Томагавк" Киеву
По его словам, американские ракеты могут быть использованы "для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые недавно подверглись ударам украинских беспилотников".
Он утверждает, якобы у России недостаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех целей из-за обширности территории страны.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Киеву, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом "Томагавков" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Подробнее о затягивании конфликта и антироссийской деятельности стран Запада— в материале Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с Россией на сайте Украина.ру.
