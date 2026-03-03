https://ukraina.ru/20260303/1050031485.html

От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт

От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт - 03.03.2026 Украина.ру

От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт

В войне между "коалицией Эпштейна" и Ираном у последнего есть союзники - йеменские хуситы и "Хезболла". Ещё не закончился толком конфликт в Газе, а боевые действия опять идут – "Хезболла" обстреливает территорию Израиля, ливанские власти пытаются ей воспрепятствовать. Персы опять вписались в арабо-израильский конфликт, которому скоро будет 110 лет

2026-03-03T12:08

2026-03-03T12:08

2026-03-03T12:19

история

ближний восток

израиль

палестина

конфликт

война

эксклюзив

история

биньямин нетаньяху

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076305702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fbb3214f5e8adebcd60b048673a974a.jpg

Начало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было). В те, не обезображенные гуманизмом, времена явление вполне обычное, но в данным случае оно было закреплено в величайшей книге всех времён и народов.Если не углубляться в древнюю историю, то нынешний этап противостояния начался 2 ноября 1917 года, с появления декларации имперского министра иностранных дел Артура Бальфура относительно возможности создания еврейского государства на территории Палестины. Сионисты были недовольны, поскольку хотели не государство в Палестине, а Палестину. Арабы были недовольны, поскольку не хотели евреев в Палестине. Мнением тех и других никто не интересовался.В 1920 году Великобритания получила мандат Лиги наций на управление Палестиной. Началась еврейская иммиграция, встречавшая отпор местных арабов. Арабское восстание 1929 года британцам пришлось подавлять с привлечением авиации. Активнейшая дипломатическая работа Великобритании не дала результата – найти компромисс между позициями арабов и евреев не удалось.29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение по разделу Палестины на еврейское и арабское государства. Иерусалим и Вифлеем должны были оставаться отдельной административной единицей с особым международным режимом под контролем ООН.Палестинские арабы и арабские государства заявили о категорическом неприятии решения ООН, а также о намерении военным путём лишить евреев возможности основать в Палестине собственное государство.Немедленно начались боевые действия между отрядами еврейской самообороны и арабскими формированиями. После провозглашения независимости государства Израиль 14 мая 1948 года началась полноценная война между Израилем и коалицией арабских государств (Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Судан).Решающую поддержку Израилю оказал СССР, разрешивший выезд евреев (многие из которых имели военный опыт) в Израиль, а Чехословакии – экспорт вооружений немецкого образца (так на вооружении ЦАХАЛ появились танки Pz.IV и истребители Bf-199). После смерти Сталина позиция СССР изменилась – до самого конца своего существования он поддерживал арабов.В результате Первой арабо-израильской войны 1947-48 годов около половины территорий, выделенных под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались оккупированы Израилем. Иерусалим 7 ноября 1949 года был провозглашён столицей Израиля.Прекращение прямых боевых действий не означало конца войны – арабские партизаны проникали на территорию Израиля, устраивали диверсии и акты террора. В 1953 году был создан "отряд 101" во главе с Ариэлем Шароном, наносивший удары по базам диверсантов.29 октября 1956 году начался Суэцкий кризис — Великобритания, Франция и Израиль вторгаются в Египет. Причиной была национализация Суэцкого канала правительством Насера вообще и отказ Египта пропускать по нему израильские суда – в частности. В течение недели египетская армия была разгромлена, Израиль захватил Синайский полуостров и Сектор Газа.Война, однако, окончилась безрезультатно – под давлением СССР, США и ООН (эта организация впервые использовала свои миротворческие силы) войска пришлось вывести, а канал остался в собственности Египта. Правда, не пропускать израильские суда ему было запрещено.28 мая 1964 года решением Лиги арабских государств была создана Организация освобождения Палестины, целью которой было уничтожение государства Израиль. С 1969 по 2004 год организацию возглавлял Ясир Арафат.Второй арабо-израильской войне предшествовал длительный период напряжённости и проведение мобилизации. 5 июня 1967 года израильская армия начала блицкриг. В течение шести дней армии Египта, Сирии и Иордании были разгромлены, Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. ООН потребовала вернуть всё взад, но Израиль… отказался.С прекращением полномасштабных боевых действий война не закончился – продолжался вялотекущий конфликт между Египтом и Израилем за обладание Синайским полуостровом.5 сентября 1972 года террористы из ООП убили 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Все палестинцы – участники акции впоследствии были ликвидированы израильскими спецслужбами в ходе операции "Гнев Божий".Третья арабо-израильская война, иначе – война Судного дна, началась 6 октября 1973 года. Моссад и АМАН (военная разведка) подготовку к войне армий Сирии и Египта к войне как-то не заметили (это, в конце концов, стоило премьерского кресла Голде Меир).После тяжёлых поражений первого этапа ЦАХАЛ смог перехватить инициативу, но завершить войну победой не смог. Война чуть не привела к столкновению СССР и США (советское руководство рассматривало возможность направления войск на помощь своим незадачливым ближневосточным союзникам). 25 октября боевые действия были прекращены.Следствием начала конфликта был энергетический кризис 17 октября 1973 года – страны ОПЕК объявили эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим Израиль. Одним из следствий кризиса стало увеличение поставок сырой нефти в Европу из СССР.10 ноября 1975 года Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, квалифицирующую сионизм как "форму расизма и расовой дискриминации". Отозвано это решение было только в 1991 году.17 сентября 1978 году, в результате посредничества президента Джимми Картера (вдохновлённого советником по национальной безопасности Збигневым Бжезинским), президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, по которым Израиль вернул Египту Синай, сохранив контроль над Сектором Газа.6 июня 1982 года началась операция ЦАХАЛ "Мир Галилее", целью которой была ликвидация баз ООП в Ливане. Непосредственным поводом стало покушение на посла Израиля в Лондоне, которое было организовано вовсе не ООП, а оппозиционной к нему ФАТХ.За ООП вступилась Сирия, развернулись активные боевые действия. В результате Израиль одержал формальную победу – 1 сентября боевики ООП были эвакуированы из Ливана. Однако огромные жертвы среди населения Ливана (до 20 тыс. убитых) и организованная при участии Израиля резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила крайне негативно отразились на внешнеполитическом имидже Израиля.В 1987-91 годах в Палестине происходит интифада – относительно мирное восстание против Израиля, получившее название "война камней".В декабре 1988 года Национальный совет Палестины принимает первоначальный План ООН по созданию двух независимых государств в Палестине. В 1993 году ООП признаёт Израиль и отказывается от террористических методов борьбы, Израиль же признаёт палестинское самоуправление на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. В 1994 году создаётся Палестинская автономия.Конфликты не прекращаются. В 2000-2005 году происходит вторая интифада (Интифада Аль-Акса). Далее следуют локальные конфликты между Израилем и движением ХАМАС (арабские государства прямо в них уже не участвуют). ЦАХАЛ проводит крупные операции в 2006, 2008, 2014, 2019, 2021, 2022 годах. В то же время постепенно налаживаются отношения Израиля с арабскими странами – на настоящий момент мирные договора подписаны, помимо Египта, с Иорданией, ОАЭ, Бахрейном. Нынешний конфликт подрывает миротворческие усилия США в регионе.С обеих сторон война в равной мере справедлива. Израиль борется за контроль над своей исторической территорией и собственное выживание (поскольку часть мусульманских стран по-прежнему считает своей целью полную его ликвидацию). Арабы отстаивают свою территорию и доступ к мусульманским святыням на Храмовой горе. С обеих сторон – огромный список взаимных претензий, связанных с террористическими действиями.В целом, несмотря на все успехи дипломатии (американской в основном, поскольку государство Израиль существует, в значительной степени, за счёт американской помощи) арабо-израильский конфликт относится к числу самых длительных и тяжело решаемых в мире.Стало известно о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу его мирного плана для сектора Газа. Подробности — в материале Сделка Израиля и ХАМАС, "зацикленность" Макрона и убеждения Трампа. Хроника событий на утро 9 октября.

https://ukraina.ru/20260214/1030553253.html

https://ukraina.ru/20251018/1021433832.html

https://ukraina.ru/20240503/1045796317.html

https://ukraina.ru/20231009/1050025859.html

https://ukraina.ru/20231007/1049990116.html

ближний восток

израиль

палестина

египет

газа

иерусалим

сектор газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, ближний восток, израиль, палестина, конфликт, война, эксклюзив, биньямин нетаньяху, дональд трамп, оон, лига наций, лига арабских государств (лаг), египет, хамас, газа, переговоры, международные отношения, международная политика, кризис, урегулирование, иерусалим, сектор газа, евреи