https://ukraina.ru/20260303/byut-pritselno-deputat-belgoroda--o-domakh-bez-vody-ezhednevnykh-udarakh-i-vere-v-luchshee-1076311591.html
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее - 03.03.2026 Украина.ру
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее
Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу. Украина.ру, 03.03.2026
2026-03-03T15:01
2026-03-03T15:01
2026-03-03T15:01
видео
кто
депутат
белгородская область
белгород
михаил игнатьев
новости
энергетика
коммунальное хозяйство
коммунальщики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076311373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a50bf79bd98b294e49e5a5559f0f818b.png.webp
Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу.Как город пережил уже более 20 перезапусков энергосистемы за зиму, чем это грозит коммунальному хозяйству и почему, по словам Игнатова, без создания буферной зоны ситуация принципиально не изменится — смотрите в видео.
белгородская область
белгород
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076311373_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b98f6c54fc69265a18576235972a35d.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, кто, депутат, белгородская область, белгород, михаил игнатьев, новости, энергетика, коммунальное хозяйство, коммунальщики, жкх, всу, украина, россия, мирные жители, военные преступления, видео
Видео, КТО, депутат, Белгородская область, Белгород, Михаил Игнатьев, Новости, энергетика, коммунальное хозяйство, коммунальщики, ЖКХ, ВСУ, Украина, Россия, мирные жители, Военные преступления