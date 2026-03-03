https://ukraina.ru/20260303/byut-pritselno-deputat-belgoroda--o-domakh-bez-vody-ezhednevnykh-udarakh-i-vere-v-luchshee-1076311591.html

"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее

Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу. Украина.ру, 03.03.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076311373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a50bf79bd98b294e49e5a5559f0f818b.png.webp

Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу.Как город пережил уже более 20 перезапусков энергосистемы за зиму, чем это грозит коммунальному хозяйству и почему, по словам Игнатова, без создания буферной зоны ситуация принципиально не изменится — смотрите в видео.

