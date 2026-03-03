"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее - 03.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260303/byut-pritselno-deputat-belgoroda--o-domakh-bez-vody-ezhednevnykh-udarakh-i-vere-v-luchshee-1076311591.html
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее - 03.03.2026 Украина.ру
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее
Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу. Украина.ру, 03.03.2026
2026-03-03T15:01
2026-03-03T15:01
Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу.Как город пережил уже более 20 перезапусков энергосистемы за зиму, чем это грозит коммунальному хозяйству и почему, по словам Игнатова, без создания буферной зоны ситуация принципиально не изменится — смотрите в видео.
"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее

15:01 03.03.2026
 
Что на самом деле происходит в Белгороде? Профессор БГТУ им. Шухова и депутат Белгородского горсовета Михаил Игнатов рассказывает о системных ударах по городу.
Как город пережил уже более 20 перезапусков энергосистемы за зиму, чем это грозит коммунальному хозяйству и почему, по словам Игнатова, без создания буферной зоны ситуация принципиально не изменится — смотрите в видео.
Лента новостейМолния