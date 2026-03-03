Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом
16:30 03.03.2026 (обновлено: 16:34 03.03.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mustafa NayyemМустафа Найем
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mustafa Nayyem
Один из провозвестников Майдана Мустафа Найем угодил в очередной скандал. Непотопляемого активиста недавно даже ненадолго объявили в розыск. Всему виной – давний коррупционный шлейф, который за ним тянется
Дайте Найему поработать
Говоря про Найема, обычно вспоминают его пост в запрещенной в РФ соцсети про чай и хорошее настроение, который позднейшими творцами культа Майдана был приравнен к выстрелу "Авроры", послужившего сигналом к восстанию в октябре 1917-го.
Вождя "революции достоинства" из него не вышло, да и задачи такой не стояло. Роль Найему и ему подобным молодым западникам отводилась иная – войти после госпереворота в ключевые властные и бизнес-структуры, чтобы проводить там политику в интересах американцев.
Этим Найем с небольшими перерывами занимается и по сей день. Последние его крупные должности – замминистра инфраструктуры и глава Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Бывший журналист, он мало что смыслил в инфраструктурных делах, однако направление это было весьма хлебным, поэтому-то не удивительно, что западные лоббисты продавили его кандидатуру в качестве "смотрящего".
Традиционно Найем разыгрывает из себя борца с коррупцией. Так было и при его уходе из Госагентства по восстановлению в июне 2024 года.
"Работать было невозможно. Когда вы видите, что руководство правительства создает для вас какие-то искусственные препятствия, это бесполезно", - комментировал он тогда свое решение подать в отставку.
Всему виной якобы было то, что ведомство Найема отвечало за строительство защитных сооружений на энергообъектах, а в правительстве блокировали соответствующее финансирование.
Все это совпало с коррупционными скандалами, связанными с разворовыванием денег, которые выделялись на защиту объектов энергетической инфраструктуры. Пока подозреваемыми по этим делам проходят бывшие руководители Минэнерго и представители подрядных организаций, однако если копнуть глубже, то там почти наверняка всплывет и руководимое Найемом агентство.
С Найемом вообще получается интересно. Структуры, в которые он трудоустраивается, очень скоро начинает штормить и лихорадить, коррупционные скандалы лезут из всех щелей, однако сам Найем аккуратно и вовремя сходит на берег, оставаясь ни при чем.
Так было, например, и во время его работы в руководстве "Укроборонпрома" в 2019-2021 гг. Корпорацию все те годы сотрясали уголовные дела о воровстве, однако Найем вновь вышел сухим из воды - слишком силен оберег в виде связей с американцами.
"Персонаж, собравший 21 ноября 2013 на Евромайдан первую тысячу протестующих и затем вполне профессионально слившийся из руководства акции, как настоящий пуштун продолжает заниматься отгонным животноводством, регулярно находясь в поисках новых "сочных пастбищ", куда он мигрирует при первой возможности, заодно ментально перегоняя туда своих сторонников-баранов", - писал про него украинский журналист Олег Калита.
"Мустафа, давайте без этого цирка"
Не случайно, что погруженного в глубинные украинские коррупционные схемы Найема захотели заслушать на заседаниях временной парламентской следственной комиссии (ВСК), которая занимается возможными нарушениями законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения.
О чем конкретно хотели узнать у Найема депутаты Верховной Рады, не уточняется. Известно лишь, что он должен был явиться на заседание в конце февраля, однако вызов проигнорировал. Суету навел парламентарий Алексей Гончаренко*, который подал соответствующий запрос в полицию.
"Если для выполнения элементарной обязанности нужно привлекать полицию – значит, так и будет. Найдем. Мустафа, давайте без этого цирка", - написал он у себя в соцсетях.
Началось разбирательство, бывшего чиновника даже объявили в розыск, после чего выяснилось, что Найем просто… заболел.
Он решил ответить у себя в соцсетях.
06:04Украину превратят в лунный пейзаж. Эксперты и политики о будущем страны и мираВ экспертном сообществе обсуждают, по кому звонит колокол войны Запада с Ираном и чем это может для всех нас обернуться. Приходят к выводу, что ничем хорошим. Думают и о том, какие уроки следовало бы извлечь из происходящего — и почему их не извлекают.
"Я не скрываюсь, нахожусь в Киеве. Сам был народным депутатом и с уважением отношусь к функции парламентского контроля. Мне нечего скрывать, отвечу на все вопросы публично в рамках определенной законом процедуры на заседании ВСК, которое должно состояться на следующей неделе", - написал он на днях.
Можно лишь гадать, какую контору "осчастливит" Найем своим руководством и кураторством дальше. Пока на украинском рынке труда для американских агентов влияния кризис – ориентированные на Демпартию, они ждут, когда в Вашингтоне случится смена вех и вернутся былые времена неправительственных организаций, наблюдательных советов и прочих колониальных структур по "соровскому" типу.
Дела настолько швах, что Найема пришлось пристраивать в USAID, а именно в финансируемую этим американским агентством программу Pro-Integrity, цель которой – содействовать борьбе с коррупцией на Украине. Все бы ничего, да пришла беда – администрация Дональда Трампа фактически обнулила USAID, поэтому активисту снова пришлось искать работу. Без нее он, впрочем, вряд ли останется.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Великий русский провидец Владимир Жириновский (на самом деле политик и историк) еще в 2018 году предвидел не просто войну США и Ирана, но спрогнозировал, как она будет развиваться и закончится. Подробнее — в материале Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
Подписывайся на