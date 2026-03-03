Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом - 03.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260303/iskali-s-politsiey-chto-proizoshlo-s-odnim-iz-zachinateley-maydana-mustafoy-nayemom-1076316465.html
Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом
Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом - 03.03.2026 Украина.ру
Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом
Один из провозвестников Майдана Мустафа Найем угодил в очередной скандал. Непотопляемого активиста недавно даже ненадолго объявили в розыск. Всему виной – давний коррупционный шлейф, который за ним тянется
2026-03-03T16:30
2026-03-03T16:34
эксклюзив
украина
мустафа найем
алексей гончаренко
минэнерго
укроборонпром
верховная рада
иса мустафа
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076313982_0:145:2048:1297_1920x0_80_0_0_a60cb0f92148d8445d3f52c0aa316b25.jpg
Дайте Найему поработатьГоворя про Найема, обычно вспоминают его пост в запрещенной в РФ соцсети про чай и хорошее настроение, который позднейшими творцами культа Майдана был приравнен к выстрелу "Авроры", послужившего сигналом к восстанию в октябре 1917-го.Вождя "революции достоинства" из него не вышло, да и задачи такой не стояло. Роль Найему и ему подобным молодым западникам отводилась иная – войти после госпереворота в ключевые властные и бизнес-структуры, чтобы проводить там политику в интересах американцев.Этим Найем с небольшими перерывами занимается и по сей день. Последние его крупные должности – замминистра инфраструктуры и глава Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Бывший журналист, он мало что смыслил в инфраструктурных делах, однако направление это было весьма хлебным, поэтому-то не удивительно, что западные лоббисты продавили его кандидатуру в качестве "смотрящего".Традиционно Найем разыгрывает из себя борца с коррупцией. Так было и при его уходе из Госагентства по восстановлению в июне 2024 года.Всему виной якобы было то, что ведомство Найема отвечало за строительство защитных сооружений на энергообъектах, а в правительстве блокировали соответствующее финансирование.Все это совпало с коррупционными скандалами, связанными с разворовыванием денег, которые выделялись на защиту объектов энергетической инфраструктуры. Пока подозреваемыми по этим делам проходят бывшие руководители Минэнерго и представители подрядных организаций, однако если копнуть глубже, то там почти наверняка всплывет и руководимое Найемом агентство.С Найемом вообще получается интересно. Структуры, в которые он трудоустраивается, очень скоро начинает штормить и лихорадить, коррупционные скандалы лезут из всех щелей, однако сам Найем аккуратно и вовремя сходит на берег, оставаясь ни при чем.Так было, например, и во время его работы в руководстве "Укроборонпрома" в 2019-2021 гг. Корпорацию все те годы сотрясали уголовные дела о воровстве, однако Найем вновь вышел сухим из воды - слишком силен оберег в виде связей с американцами."Персонаж, собравший 21 ноября 2013 на Евромайдан первую тысячу протестующих и затем вполне профессионально слившийся из руководства акции, как настоящий пуштун продолжает заниматься отгонным животноводством, регулярно находясь в поисках новых "сочных пастбищ", куда он мигрирует при первой возможности, заодно ментально перегоняя туда своих сторонников-баранов", - писал про него украинский журналист Олег Калита."Мустафа, давайте без этого цирка"Не случайно, что погруженного в глубинные украинские коррупционные схемы Найема захотели заслушать на заседаниях временной парламентской следственной комиссии (ВСК), которая занимается возможными нарушениями законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения.О чем конкретно хотели узнать у Найема депутаты Верховной Рады, не уточняется. Известно лишь, что он должен был явиться на заседание в конце февраля, однако вызов проигнорировал. Суету навел парламентарий Алексей Гончаренко*, который подал соответствующий запрос в полицию."Если для выполнения элементарной обязанности нужно привлекать полицию – значит, так и будет. Найдем. Мустафа, давайте без этого цирка", - написал он у себя в соцсетях.Началось разбирательство, бывшего чиновника даже объявили в розыск, после чего выяснилось, что Найем просто… заболел.Он решил ответить у себя в соцсетях."Я не скрываюсь, нахожусь в Киеве. Сам был народным депутатом и с уважением отношусь к функции парламентского контроля. Мне нечего скрывать, отвечу на все вопросы публично в рамках определенной законом процедуры на заседании ВСК, которое должно состояться на следующей неделе", - написал он на днях.Можно лишь гадать, какую контору "осчастливит" Найем своим руководством и кураторством дальше. Пока на украинском рынке труда для американских агентов влияния кризис – ориентированные на Демпартию, они ждут, когда в Вашингтоне случится смена вех и вернутся былые времена неправительственных организаций, наблюдательных советов и прочих колониальных структур по "соровскому" типу.Дела настолько швах, что Найема пришлось пристраивать в USAID, а именно в финансируемую этим американским агентством программу Pro-Integrity, цель которой – содействовать борьбе с коррупцией на Украине. Все бы ничего, да пришла беда – администрация Дональда Трампа фактически обнулила USAID, поэтому активисту снова пришлось искать работу. Без нее он, впрочем, вряд ли останется.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВеликий русский провидец Владимир Жириновский (на самом деле политик и историк) еще в 2018 году предвидел не просто войну США и Ирана, но спрогнозировал, как она будет развиваться и закончится. Подробнее — в материале Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
https://ukraina.ru/20260303/ukrainu-prevratyat-v-lunnyy-peyzazh-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-i-mira-1076258019.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076313982_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0e7e93802ce784929953e6337777ff3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, мустафа найем, алексей гончаренко, минэнерго, укроборонпром, верховная рада, иса мустафа, россия, киев, киевский режим, украина.ру, украина.ру, сми, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Мустафа Найем, Алексей Гончаренко, Минэнерго, Укроборонпром, Верховная Рада, Иса Мустафа, Россия, Киев, киевский режим, Украина.ру, Украина.ру, СМИ, Дональд Трамп

Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом

16:30 03.03.2026 (обновлено: 16:34 03.03.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mustafa NayyemМустафа Найем
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mustafa Nayyem
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Один из провозвестников Майдана Мустафа Найем угодил в очередной скандал. Непотопляемого активиста недавно даже ненадолго объявили в розыск. Всему виной – давний коррупционный шлейф, который за ним тянется
Дайте Найему поработать
Говоря про Найема, обычно вспоминают его пост в запрещенной в РФ соцсети про чай и хорошее настроение, который позднейшими творцами культа Майдана был приравнен к выстрелу "Авроры", послужившего сигналом к восстанию в октябре 1917-го.
Вождя "революции достоинства" из него не вышло, да и задачи такой не стояло. Роль Найему и ему подобным молодым западникам отводилась иная – войти после госпереворота в ключевые властные и бизнес-структуры, чтобы проводить там политику в интересах американцев.
Этим Найем с небольшими перерывами занимается и по сей день. Последние его крупные должности – замминистра инфраструктуры и глава Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Бывший журналист, он мало что смыслил в инфраструктурных делах, однако направление это было весьма хлебным, поэтому-то не удивительно, что западные лоббисты продавили его кандидатуру в качестве "смотрящего".
Традиционно Найем разыгрывает из себя борца с коррупцией. Так было и при его уходе из Госагентства по восстановлению в июне 2024 года.
"Работать было невозможно. Когда вы видите, что руководство правительства создает для вас какие-то искусственные препятствия, это бесполезно", - комментировал он тогда свое решение подать в отставку.
Всему виной якобы было то, что ведомство Найема отвечало за строительство защитных сооружений на энергообъектах, а в правительстве блокировали соответствующее финансирование.
Все это совпало с коррупционными скандалами, связанными с разворовыванием денег, которые выделялись на защиту объектов энергетической инфраструктуры. Пока подозреваемыми по этим делам проходят бывшие руководители Минэнерго и представители подрядных организаций, однако если копнуть глубже, то там почти наверняка всплывет и руководимое Найемом агентство.
С Найемом вообще получается интересно. Структуры, в которые он трудоустраивается, очень скоро начинает штормить и лихорадить, коррупционные скандалы лезут из всех щелей, однако сам Найем аккуратно и вовремя сходит на берег, оставаясь ни при чем.
Так было, например, и во время его работы в руководстве "Укроборонпрома" в 2019-2021 гг. Корпорацию все те годы сотрясали уголовные дела о воровстве, однако Найем вновь вышел сухим из воды - слишком силен оберег в виде связей с американцами.
"Персонаж, собравший 21 ноября 2013 на Евромайдан первую тысячу протестующих и затем вполне профессионально слившийся из руководства акции, как настоящий пуштун продолжает заниматься отгонным животноводством, регулярно находясь в поисках новых "сочных пастбищ", куда он мигрирует при первой возможности, заодно ментально перегоняя туда своих сторонников-баранов", - писал про него украинский журналист Олег Калита.
"Мустафа, давайте без этого цирка"
Не случайно, что погруженного в глубинные украинские коррупционные схемы Найема захотели заслушать на заседаниях временной парламентской следственной комиссии (ВСК), которая занимается возможными нарушениями законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения.
О чем конкретно хотели узнать у Найема депутаты Верховной Рады, не уточняется. Известно лишь, что он должен был явиться на заседание в конце февраля, однако вызов проигнорировал. Суету навел парламентарий Алексей Гончаренко*, который подал соответствующий запрос в полицию.
"Если для выполнения элементарной обязанности нужно привлекать полицию – значит, так и будет. Найдем. Мустафа, давайте без этого цирка", - написал он у себя в соцсетях.
Началось разбирательство, бывшего чиновника даже объявили в розыск, после чего выяснилось, что Найем просто… заболел.
Он решил ответить у себя в соцсетях.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2026
06:04
Украину превратят в лунный пейзаж. Эксперты и политики о будущем страны и мираВ экспертном сообществе обсуждают, по кому звонит колокол войны Запада с Ираном и чем это может для всех нас обернуться. Приходят к выводу, что ничем хорошим. Думают и о том, какие уроки следовало бы извлечь из происходящего — и почему их не извлекают.
"Я не скрываюсь, нахожусь в Киеве. Сам был народным депутатом и с уважением отношусь к функции парламентского контроля. Мне нечего скрывать, отвечу на все вопросы публично в рамках определенной законом процедуры на заседании ВСК, которое должно состояться на следующей неделе", - написал он на днях.
Можно лишь гадать, какую контору "осчастливит" Найем своим руководством и кураторством дальше. Пока на украинском рынке труда для американских агентов влияния кризис – ориентированные на Демпартию, они ждут, когда в Вашингтоне случится смена вех и вернутся былые времена неправительственных организаций, наблюдательных советов и прочих колониальных структур по "соровскому" типу.
Дела настолько швах, что Найема пришлось пристраивать в USAID, а именно в финансируемую этим американским агентством программу Pro-Integrity, цель которой – содействовать борьбе с коррупцией на Украине. Все бы ничего, да пришла беда – администрация Дональда Трампа фактически обнулила USAID, поэтому активисту снова пришлось искать работу. Без нее он, впрочем, вряд ли останется.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Великий русский провидец Владимир Жириновский (на самом деле политик и историк) еще в 2018 году предвидел не просто войну США и Ирана, но спрогнозировал, как она будет развиваться и закончится. Подробнее — в материале Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаМустафа НайемАлексей ГончаренкоМинэнергоУкроборонпромВерховная РадаИса МустафаРоссияКиевкиевский режимУкраина.руУкраина.руСМИДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:44Два слона для триумфатора. Почему Трамп обязательно нацелен на Иран и на Кубу
17:33Успокоить своих и обмануть иностранцев. Что говорят на Украине о планах привлекать больше наемников
17:26Итоги 03.03.26: влияние Ближнего Востока на Киев и новые претенденты на пост президента
17:03Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном
16:51"Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу Хаменеи
16:38ВС РФ выкуривают врага из "лисьих нор": "Дневник Десантника" про обстановку под Славянском
16:36Три пути США по Ближнему Востоку. Почему газ важнее нефти и причем здесь санкции - Зубец
16:30Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом
16:24Перемирие, бомбардировки или вторжение. Три сценария развития конфликта в Иране
16:02Сын Хаменеи жив, посольство США в Израиле не сможет помочь американцам. Главное к этому часу
16:02Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц
16:00Фильм "Кармелюк": когда украинские актёры ещё не были националистами
15:31Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться
15:273 марта 2026 года, утренний эфир
15:01"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее
14:55Начались серьезные гражданские беспорядки в Бахрейне. Что происходит на Ближнем Востоке
14:49Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
14:38Авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса c Ближнего Востока в Россию
14:342 марта 2026 года, вечерний эфир
14:10Путин и Орбан провели переговоры
Лента новостейМолния