Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с Россией

Из всех стран Евросоюза, которые испортили отношения с Россией из-за Украины, наиболее сильно пострадала Финляндия. Такое мнение высказал на днях руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми

2025-10-14T17:02

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/19/1015031985_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_87708857980baf3fdd716adefa7fc08b.jpg

По мнению финских экономистов, именно отказ от взаимодействия с Россией обусловил стагнацию финской экономики. В стране без работы на данный момент сидит 9,9% трудоспособного населения, что является худшим показателем с 2009 года. А тот, кому очень нужно трудоустроиться, на поиски работы теперь тратит рекордное долгое время — около 70 недель.Особо остро разрыв отношений с Россией чувствует финский ресторанный бизнес. По данным газеты Helsingin Sanomat, количество банкротств ресторанов и кафе в Хельсинки в 2023-м выросло на 70%. В 2024 году по всей Финляндии закрылось свыше 700 заведений или на 80% больше, чем в предыдущем году.Отраслевые менеджеры считают, что такие показатели являются последствием отсутствия российских туристов. Местные жители в кафе и рестораны ходят по выходным, в остальные дни рестораторов выручали иностранные гости, в основном из России. Но рост безработицы в стране заставил финнов пересмотреть свои привычки — теперь все больше популярности набирает услуга доставки еды на дом. Аренда дорожает, а платить за нее не из чего.По данным государственной организации продвижения туризма в Финляндии Visit Finland, до 2022 года доля россиян в доходах, которые Финляндия получала от международного туризма составляла целых 19%. Получается, что каждый пятый иностранный турист в страну приезжал из России.Но это не все. После начала специальной военной операции Европа закрыла небо для перелета российских гражданских самолетов. В ответ Россия закрыла свое небо для перелета самолетов западных авиакомпаний. В итоге получилось, что из-за трудностей логистики количество азиатских туристов в Финляндии тоже уменьшилось. По подсчетам организации Visit Finland, это два миллиарда евро ежегодных потерь для туристической отрасли Финляндии.Но Финляндия далеко не единственная страна, которая страдает без российских туристов. В Черногории, которая для россиян до введения санкций была популярным направлением морского отдыха в Европе, уже не первый туристический сезон проваливается без чартеров из Москвы и других городов России.Были времена, когда Черногория находилась на третьем месте по привлекательности для россиян, сразу после Турции и Египта. В досанкционном 2019 году по данным портала Adria.tv российские граждане в Черногории провели 3 470 593 ночи. Да, звучит странно, но такова система подсчета длительности пребывания гостей в туристическом бизнесе.Картина окончательно изменилась в июне 2022 года, когда Черногория присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Президент страны Яков Милатович в августе 2024 года на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге признал, что Подгорица поддержала санкции против России, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших из России."Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба", - заявил Милатович в ходе дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.До этого на полях ВЭФ в Давосе в январе 2024 года премьер Черногории Милойко Спайич похвастался, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.Беда только в том, что российские туристы на пляжах Черногории оказались почти "импортонезаменимыми". Надежды черногорских властей на то, что в страну массово станут приезжать туристы из Европы не оправдались. Большинство гостей в летний сезон приезжает на черногорское побережье Адриатики из стран региона — Сербии, Боснии и Герцеговины, на улциньскую ривьеру на самом юге страны приезжают албанцы из Косово и Албании. Но это туристы, приезжающие на личном транспорте и привозящие с собой все, что только можно привезти. Черногорские рестораторы скучают по русским, которые отдыхают с размахом и не жалеют денег на вкусные местные блюда и хорошее вино.Правда, в стране осталось много русских, которые когда-то купили квартиры и дачи на берегу моря и теперь проводят там лето, несмотря на невероятно сложные и дорогие перелеты. Многие из них, по собственному признанию, продали бы черногорскую недвижимость, но за последние годы она сильно упала в цене. А покупалась она за большие деньги в разгар популярности этого направления среди российских граждан, мечтающих провести старость на морском побережье.Эти русские, также как и украинцы, которые переехали в Черногорию в 2022 году, являются клиентами местных супермаркетов и автозаправок, но никак не ресторанов. Они же находятся у себя дома и их траты почти идентичны тратам местного населения.У Финляндии, скорее всего, большого выбора и не было, учитывая, что эта страна находится в составе Евросоюза. Однако Черногория только находится в процессе евроинтеграции, и у нее была возможность задуматься, стоит ли рубить сук, на котором сидишь.Немного по-другому поступила Турция, которая, также как и Черногория, является членом НАТО, но пока не является членом Евросоюза. Турция не отменяла рейсы в Россию, а наоборот, стала главным транспортным узлом для перелетов из России в Европу. Также Анкара не вводила ограничений для российских туристов, несмотря на европейские санкции.Не исключено, что на такое решение повлиял опыт запрета продажи путевок в Турцию, который в России был введен после обострения российско-турецких отношений в 2015 году. Тогда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, пилот которого погиб. Президент Владимир Путин назвал это "ударом в спину со стороны пособников террористов".Российские власти тогда приняли решение приостановить туристические поездки в Турцию и отменить чартерные рейсы. Ограничения были сняты в июне 2016 года, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эродоган отправил президенту Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый самолет.По данным Турецкого статистического института, только от трансферных пассажиров в 2024 году страна заработала 606 млн долларов. Доход от туристической сферы составил 60,5 млрд долларов.За 2024 года в Турции побывали более 6,7 млн граждан России, а это на 6,3% больше, чем в 2023 году.В первой половине 2025 года в Турции отдохнуло 2,61 млн российских граждан, и это самый высокий показатель для туристов отдельно взятой страны. За Россией следует Германия (2,42 млн), а за Германией Великобритания (1,75 млн).Тем временем россияне в последние годы открывают новые туристические направления в своей стране. По словам туроператоров, город Тюмень становится интересным как термальная столица России. Также многим хочется побывать в Мурманской области, на Алтае, пробовать экстрим на Ямале и искупаться во Владивостоке. Для того, чтобы вкусно поесть, не обязательно ездить в Финляндию.Об истории отношении России и Финляндии в материале Василия Стоякина "Финляндизация". Непраздные размышления о российской стратегии

2025

Татьяна Стоянович

