https://ukraina.ru/20260303/my-vsegda-nastupaem-na-pyatki-nashim-voyskam-chto-proiskhodit-v-mariupole-i-dnr-segodnya--kuts-1076315239.html

Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц

Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц - 03.03.2026 Украина.ру

Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц

Что наиболее важно после освобождения городов и посёлков Донбасса и других регионов? Как можно быстрее восстановить разрушенное из-за действий преступного... Украина.ру, 03.03.2026

2026-03-03T16:02

2026-03-03T16:02

2026-03-03T16:02

видео

новые регионы

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

роман гнатюк

украина.ру

восстановление донбасса

строительство

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076314796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f8e4b5d634acdc6368cd1d990bd5790.png

Что наиболее важно после освобождения городов и посёлков Донбасса и других регионов? Как можно быстрее восстановить разрушенное из-за действий преступного киевского режима. Именно этим и занимаются строители. Они восстанавливают инфраструктуру, возводят новые дома, школы, больницы и всё, что важно для нормальной жизнедеятельности людей. Давний друг редакции Украина.ру, заместитель генерального директора группы компаний "ЕКС" Вадим Куц показал нашему корреспонденту Роману Гнатюку, как проходит второй этап строительства "Многопрофильного медицинского центра" ФМБА России в Мариуполе и рассказал об объектах, восстановлением и постройкой которых компания занимается сегодня. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новые регионы, мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, роман гнатюк, украина.ру, восстановление донбасса, строительство, школа, больница, инфраструктура, социальная инфраструктура, новости, днр, видео