https://ukraina.ru/20260303/my-vsegda-nastupaem-na-pyatki-nashim-voyskam-chto-proiskhodit-v-mariupole-i-dnr-segodnya--kuts-1076315239.html
Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц
Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц - 03.03.2026 Украина.ру
Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц
Что наиболее важно после освобождения городов и посёлков Донбасса и других регионов? Как можно быстрее восстановить разрушенное из-за действий преступного... Украина.ру, 03.03.2026
2026-03-03T16:02
2026-03-03T16:02
2026-03-03T16:02
видео
новые регионы
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
роман гнатюк
украина.ру
восстановление донбасса
строительство
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076314796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f8e4b5d634acdc6368cd1d990bd5790.png
Что наиболее важно после освобождения городов и посёлков Донбасса и других регионов? Как можно быстрее восстановить разрушенное из-за действий преступного киевского режима. Именно этим и занимаются строители. Они восстанавливают инфраструктуру, возводят новые дома, школы, больницы и всё, что важно для нормальной жизнедеятельности людей. Давний друг редакции Украина.ру, заместитель генерального директора группы компаний "ЕКС" Вадим Куц показал нашему корреспонденту Роману Гнатюку, как проходит второй этап строительства "Многопрофильного медицинского центра" ФМБА России в Мариуполе и рассказал об объектах, восстановлением и постройкой которых компания занимается сегодня. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076314796_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db1c95625da5c2feb33c5cc6a693689e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новые регионы, мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, роман гнатюк, украина.ру, восстановление донбасса, строительство, школа, больница, инфраструктура, социальная инфраструктура, новости, днр, видео
Видео, Новые регионы, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Роман Гнатюк, Украина.ру, восстановление Донбасса, Строительство, Школа, больница, инфраструктура, социальная инфраструктура, Новости, ДНР