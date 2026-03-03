https://ukraina.ru/20260303/otpravyat-li-ukraintsev-voevat-na-blizhniy-vostok-chto-govoryat-na-ukraine-o-voyne-s-iranom--1076304605.html

Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном

Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном

С началом новой недели конфликт на Ближнем Востоке не прекратился, но разгорается еще сильнее, вовлекая новые государства. В связи с этим киевский режим даже почувствовал некоторое облегчение от того, что администрация Дональда Трампа занята сейчас другими вопросами

Можно не имитировать переговорыВашингтону сейчас явно не до Владимира Зеленского, поэтому тот даже несколько осмелел. В понедельник, 2 марта, он заявил, что территории не отдаст и из Донбасса ВСУ не выведет. "Шантаж не пройдет", - сказал Зеленский, который на прошлой неделе жаловался на давление со стороны США.Из-за войны на Ближнем Востоке не состоятся и запланированные ранее переговоры в Абу-Даби. Для Зеленского эти бесчисленные раунды переговоров при неизменности позиции все равно были лишь формальным поводом умилостивить Трампа.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что переговоры, в принципе, вообще могут быть отложены до завершения операции в Иране, потому, что ее исход и продолжительность будет влиять на диспозицию сторон."Время для переговоров - до конца операции США в Иране, после чего и у РФ, и у США останутся только варианты для эскалации для разрешения украинского вопроса. Быть может, Зеленский именно этого и ждет, уповая на возможность продлить войну, которая продлит его пребывание за геополитическим столом с максимальными ставками", - пишет Дубинский, допуская даже вариант с дворцовым переворотом при неуступчивости Зеленского.Издание "Страна" отмечает, что украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она снимет угрозу давления со стороны Соединенных Штатов. "В случае затягивания войны Трампу будет уже явно не до Украины, а значит он вряд ли будет давить на Киев с целью добиться уступок для РФ", - пишет "Страна".Чем теперь воевать ЗеленскомуС нескрываемым раздражением на Украине признают, что война с Ираном сократит поставки ракет к системам ПВО. Склады с запасами этих ракет сейчас опустошают для прикрытия Израиля так, что не хватает даже арабским союзникам США. Тем не менее в Киеве пытаются подсластить пилюлю, заявляя об увеличении производства собственных баллистических ракет для ударов вглубь территории РФ. То есть, акцент делают не на защите, а на нападении. "Мы можем перенести войну на территорию врага уже не за счет "Томагавков", а за счет украинских баллистических и крылатых ракет", - утешает националистов украинский аналитик Андрей Длигач в интервью "Радио НВ".Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, обращает внимание на удары США по АЭС в Бушере, полагая, что теперь у ВС РФ развязаны руки для ударов по украинским АЭС. "Ящик Пандоры открыт слишком широко - можем все в него провалиться", - предупреждает он.Куда отправят отловленных украинцевВ понедельник, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер фактически позвал Зеленского вступить в войну против Ирана, поскольку в прошлом году глава киевского режима подписал с Лондоном пакт о "столетнем партнерстве"."Привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны", - заявил Стармер, не учитывая того факта, что Зеленскому самому не хватает дронщиков. Тем не менее Зеленский, смелый с Трампом, не осмелится противоречить Лондону и часть специалистов может послать куда-нибудь на защиту Дубая.Экономист Алексей Кущ отмечает тот факт, что сама просьба Стармера прислать украинских военных для борьбы с иранскими дронами говорит о том, что ситуация очень далека от той военной пасторали, которую рисуют западные СМИ.Бывший спикер "Правого сектора"* и экс-депутат Рады Борислав Береза уверен, что тут дело не в специалистах по дронам как таковых, а в стремлении Великобритании актуализировать украинскую тему."Вопрос не только в нашем опыте, а в попытке актуализации темы Украины на фоне того, что все внимание сегодня к событиям вокруг Ирана. Стармер помогает нам, чтобы мы не исчезли из информационного пространства", - считает Береза.Украинские эксперты также допускают, что британцы втягивают Украину в конфликт в Иране, чтобы затем уже самим фактом этой помощи убедить Вашингтон помогать Зеленскому. Иными словами, киевляне и одесситы должны кровью доказать Трампу, что ему просто необходим Зеленский.Во вторник, 3 марта, Дональд Трамп заявил о возможности наземной военной операции в Иране. В таком случае часть "бусифицированных" украинцев могут бросить биться за какие-нибудь вершины иранского Курдистана. Какая разница, где защищать интересы Запада?Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" считает, что, если Трамп не решит вопрос Ирана за неделю, то конфликт на Украине отойдет на третий план и РФ получит окно возможностей для новой кампании.Тем не менее экономический эксперт Олег Соскин признаёт, что Иран выбросил Украину из международной повестки. "По сути, уже информационная модель поменялась. По-любому, это уже необратимая смена, и в этой новой модели уже ни Украины, ни Зеленского нет абсолютно. Украина уже в информационном поле отсутствует, Зеленский уже никому не интересен", - говорит эксперт. Он подчеркивает, что после ударов по британским и французским базам на Ближнем Востоке даже европейские союзники Киева переключаются на другие задачи.Однако если в этом конфликте будут участвовать украинцы, то и сама Украина останется в повестке западных СМИ. Насильно мобилизованный житель Харькова вряд ли мог даже предположить, что ему придется под ударами настоящих "Шахедов" штурмовать за британцев и американцев город Исфахан.*Деятельность организации запрещена в РФЕще о реакции Украины на события в Иране - в материале издания Украина.ру Опасаются дефицита ракет ПВО и переживают за курорты Дубая. Что говорят на Украине об атаке США на Иран.

2026

