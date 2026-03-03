Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном - 03.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260303/otpravyat-li-ukraintsev-voevat-na-blizhniy-vostok-chto-govoryat-na-ukraine-o-voyne-s-iranom--1076304605.html
Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном
Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном - 03.03.2026 Украина.ру
Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном
С началом новой недели конфликт на Ближнем Востоке не прекратился, но разгорается еще сильнее, вовлекая новые государства. В связи с этим киевский режим даже почувствовал некоторое облегчение от того, что администрация Дональда Трампа занята сейчас другими вопросами
2026-03-03T17:03
2026-03-03T17:03
эксклюзив
украина
иран
владимир зеленский
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
правый сектор
кир стармер
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/85/1029088573_0:50:2902:1682_1920x0_80_0_0_5a8366715aeda0809441d02c71748c76.jpg
Можно не имитировать переговорыВашингтону сейчас явно не до Владимира Зеленского, поэтому тот даже несколько осмелел. В понедельник, 2 марта, он заявил, что территории не отдаст и из Донбасса ВСУ не выведет. "Шантаж не пройдет", - сказал Зеленский, который на прошлой неделе жаловался на давление со стороны США.Из-за войны на Ближнем Востоке не состоятся и запланированные ранее переговоры в Абу-Даби. Для Зеленского эти бесчисленные раунды переговоров при неизменности позиции все равно были лишь формальным поводом умилостивить Трампа.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что переговоры, в принципе, вообще могут быть отложены до завершения операции в Иране, потому, что ее исход и продолжительность будет влиять на диспозицию сторон."Время для переговоров - до конца операции США в Иране, после чего и у РФ, и у США останутся только варианты для эскалации для разрешения украинского вопроса. Быть может, Зеленский именно этого и ждет, уповая на возможность продлить войну, которая продлит его пребывание за геополитическим столом с максимальными ставками", - пишет Дубинский, допуская даже вариант с дворцовым переворотом при неуступчивости Зеленского.Издание "Страна" отмечает, что украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она снимет угрозу давления со стороны Соединенных Штатов. "В случае затягивания войны Трампу будет уже явно не до Украины, а значит он вряд ли будет давить на Киев с целью добиться уступок для РФ", - пишет "Страна".Чем теперь воевать ЗеленскомуС нескрываемым раздражением на Украине признают, что война с Ираном сократит поставки ракет к системам ПВО. Склады с запасами этих ракет сейчас опустошают для прикрытия Израиля так, что не хватает даже арабским союзникам США. Тем не менее в Киеве пытаются подсластить пилюлю, заявляя об увеличении производства собственных баллистических ракет для ударов вглубь территории РФ. То есть, акцент делают не на защите, а на нападении. "Мы можем перенести войну на территорию врага уже не за счет "Томагавков", а за счет украинских баллистических и крылатых ракет", - утешает националистов украинский аналитик Андрей Длигач в интервью "Радио НВ".Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, обращает внимание на удары США по АЭС в Бушере, полагая, что теперь у ВС РФ развязаны руки для ударов по украинским АЭС. "Ящик Пандоры открыт слишком широко - можем все в него провалиться", - предупреждает он.Куда отправят отловленных украинцевВ понедельник, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер фактически позвал Зеленского вступить в войну против Ирана, поскольку в прошлом году глава киевского режима подписал с Лондоном пакт о "столетнем партнерстве"."Привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны", - заявил Стармер, не учитывая того факта, что Зеленскому самому не хватает дронщиков. Тем не менее Зеленский, смелый с Трампом, не осмелится противоречить Лондону и часть специалистов может послать куда-нибудь на защиту Дубая.Экономист Алексей Кущ отмечает тот факт, что сама просьба Стармера прислать украинских военных для борьбы с иранскими дронами говорит о том, что ситуация очень далека от той военной пасторали, которую рисуют западные СМИ.Бывший спикер "Правого сектора"* и экс-депутат Рады Борислав Береза уверен, что тут дело не в специалистах по дронам как таковых, а в стремлении Великобритании актуализировать украинскую тему."Вопрос не только в нашем опыте, а в попытке актуализации темы Украины на фоне того, что все внимание сегодня к событиям вокруг Ирана. Стармер помогает нам, чтобы мы не исчезли из информационного пространства", - считает Береза.Украинские эксперты также допускают, что британцы втягивают Украину в конфликт в Иране, чтобы затем уже самим фактом этой помощи убедить Вашингтон помогать Зеленскому. Иными словами, киевляне и одесситы должны кровью доказать Трампу, что ему просто необходим Зеленский.Во вторник, 3 марта, Дональд Трамп заявил о возможности наземной военной операции в Иране. В таком случае часть "бусифицированных" украинцев могут бросить биться за какие-нибудь вершины иранского Курдистана. Какая разница, где защищать интересы Запада?Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" считает, что, если Трамп не решит вопрос Ирана за неделю, то конфликт на Украине отойдет на третий план и РФ получит окно возможностей для новой кампании.Тем не менее экономический эксперт Олег Соскин признаёт, что Иран выбросил Украину из международной повестки. "По сути, уже информационная модель поменялась. По-любому, это уже необратимая смена, и в этой новой модели уже ни Украины, ни Зеленского нет абсолютно. Украина уже в информационном поле отсутствует, Зеленский уже никому не интересен", - говорит эксперт. Он подчеркивает, что после ударов по британским и французским базам на Ближнем Востоке даже европейские союзники Киева переключаются на другие задачи.Однако если в этом конфликте будут участвовать украинцы, то и сама Украина останется в повестке западных СМИ. Насильно мобилизованный житель Харькова вряд ли мог даже предположить, что ему придется под ударами настоящих "Шахедов" штурмовать за британцев и американцев город Исфахан.*Деятельность организации запрещена в РФЕще о реакции Украины на события в Иране - в материале издания Украина.ру Опасаются дефицита ракет ПВО и переживают за курорты Дубая. Что говорят на Украине об атаке США на Иран.
https://ukraina.ru/20260303/esli-iran-ne-kapituliruet-my-serezno-popali-zachem-ssha-ubili-ayatollu-khamenei-1076301570.html
украина
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/85/1029088573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f3b36dace9e7cdcc897547893e8352f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, иран, владимир зеленский, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, правый сектор, кир стармер, ближний восток
Эксклюзив, Украина, Иран, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Кир Стармер, Ближний Восток

Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном

17:03 03.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
С началом новой недели конфликт на Ближнем Востоке не прекратился, но разгорается еще сильнее, вовлекая новые государства. В связи с этим киевский режим даже почувствовал некоторое облегчение от того, что администрация Дональда Трампа занята сейчас другими вопросами
Можно не имитировать переговоры
Вашингтону сейчас явно не до Владимира Зеленского, поэтому тот даже несколько осмелел. В понедельник, 2 марта, он заявил, что территории не отдаст и из Донбасса ВСУ не выведет.
"Шантаж не пройдет", - сказал Зеленский, который на прошлой неделе жаловался на давление со стороны США.
Из-за войны на Ближнем Востоке не состоятся и запланированные ранее переговоры в Абу-Даби. Для Зеленского эти бесчисленные раунды переговоров при неизменности позиции все равно были лишь формальным поводом умилостивить Трампа.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что переговоры, в принципе, вообще могут быть отложены до завершения операции в Иране, потому, что ее исход и продолжительность будет влиять на диспозицию сторон.
"Время для переговоров - до конца операции США в Иране, после чего и у РФ, и у США останутся только варианты для эскалации для разрешения украинского вопроса. Быть может, Зеленский именно этого и ждет, уповая на возможность продлить войну, которая продлит его пребывание за геополитическим столом с максимальными ставками", - пишет Дубинский, допуская даже вариант с дворцовым переворотом при неуступчивости Зеленского.
Издание "Страна" отмечает, что украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она снимет угрозу давления со стороны Соединенных Штатов.
"В случае затягивания войны Трампу будет уже явно не до Украины, а значит он вряд ли будет давить на Киев с целью добиться уступок для РФ", - пишет "Страна".
Чем теперь воевать Зеленскому
С нескрываемым раздражением на Украине признают, что война с Ираном сократит поставки ракет к системам ПВО. Склады с запасами этих ракет сейчас опустошают для прикрытия Израиля так, что не хватает даже арабским союзникам США.
Тем не менее в Киеве пытаются подсластить пилюлю, заявляя об увеличении производства собственных баллистических ракет для ударов вглубь территории РФ. То есть, акцент делают не на защите, а на нападении.
"Мы можем перенести войну на территорию врага уже не за счет "Томагавков", а за счет украинских баллистических и крылатых ракет", - утешает националистов украинский аналитик Андрей Длигач в интервью "Радио НВ".
Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, обращает внимание на удары США по АЭС в Бушере, полагая, что теперь у ВС РФ развязаны руки для ударов по украинским АЭС.
"Ящик Пандоры открыт слишком широко - можем все в него провалиться", - предупреждает он.
Куда отправят отловленных украинцев
В понедельник, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер фактически позвал Зеленского вступить в войну против Ирана, поскольку в прошлом году глава киевского режима подписал с Лондоном пакт о "столетнем партнерстве".
"Привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны", - заявил Стармер, не учитывая того факта, что Зеленскому самому не хватает дронщиков.
Тем не менее Зеленский, смелый с Трампом, не осмелится противоречить Лондону и часть специалистов может послать куда-нибудь на защиту Дубая.
Экономист Алексей Кущ отмечает тот факт, что сама просьба Стармера прислать украинских военных для борьбы с иранскими дронами говорит о том, что ситуация очень далека от той военной пасторали, которую рисуют западные СМИ.
Бывший спикер "Правого сектора"* и экс-депутат Рады Борислав Береза уверен, что тут дело не в специалистах по дронам как таковых, а в стремлении Великобритании актуализировать украинскую тему.
"Вопрос не только в нашем опыте, а в попытке актуализации темы Украины на фоне того, что все внимание сегодня к событиям вокруг Ирана. Стармер помогает нам, чтобы мы не исчезли из информационного пространства", - считает Береза.
Украинские эксперты также допускают, что британцы втягивают Украину в конфликт в Иране, чтобы затем уже самим фактом этой помощи убедить Вашингтон помогать Зеленскому. Иными словами, киевляне и одесситы должны кровью доказать Трампу, что ему просто необходим Зеленский.
Во вторник, 3 марта, Дональд Трамп заявил о возможности наземной военной операции в Иране. В таком случае часть "бусифицированных" украинцев могут бросить биться за какие-нибудь вершины иранского Курдистана. Какая разница, где защищать интересы Запада?
- РИА Новости, 1920, 03.03.2026
16:51
"Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу ХаменеиВероломное убийство высшего руководства Ирана будет иметь далеко идущие последствия. Для самого Ирана, конечно же, в первую очередь. Однако последствия будут, скорее всего, совершенно не такие, как ожидали нападавшие. Иран не собирается сдаваться.
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" считает, что, если Трамп не решит вопрос Ирана за неделю, то конфликт на Украине отойдет на третий план и РФ получит окно возможностей для новой кампании.
Тем не менее экономический эксперт Олег Соскин признаёт, что Иран выбросил Украину из международной повестки.
"По сути, уже информационная модель поменялась. По-любому, это уже необратимая смена, и в этой новой модели уже ни Украины, ни Зеленского нет абсолютно. Украина уже в информационном поле отсутствует, Зеленский уже никому не интересен", - говорит эксперт.
Он подчеркивает, что после ударов по британским и французским базам на Ближнем Востоке даже европейские союзники Киева переключаются на другие задачи.
Однако если в этом конфликте будут участвовать украинцы, то и сама Украина останется в повестке западных СМИ. Насильно мобилизованный житель Харькова вряд ли мог даже предположить, что ему придется под ударами настоящих "Шахедов" штурмовать за британцев и американцев город Исфахан.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Еще о реакции Украины на события в Иране - в материале издания Украина.ру Опасаются дефицита ракет ПВО и переживают за курорты Дубая. Что говорят на Украине об атаке США на Иран.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаИранВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныПравый секторКир СтармерБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:44Два слона для триумфатора. Почему Трамп обязательно нацелен на Иран и на Кубу
17:33Успокоить своих и обмануть иностранцев. Что говорят на Украине о планах привлекать больше наемников
17:26Итоги 03.03.26: влияние Ближнего Востока на Киев и новые претенденты на пост президента
17:03Отправят ли украинцев воевать на Ближний Восток. Что говорят на Украине о войне с Ираном
16:51"Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу Хаменеи
16:38ВС РФ выкуривают врага из "лисьих нор": "Дневник Десантника" про обстановку под Славянском
16:36Три пути США по Ближнему Востоку. Почему газ важнее нефти и причем здесь санкции - Зубец
16:30Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом
16:24Перемирие, бомбардировки или вторжение. Три сценария развития конфликта в Иране
16:02Сын Хаменеи жив, посольство США в Израиле не сможет помочь американцам. Главное к этому часу
16:02Мы всегда наступаем на пятки нашим войскам. Что происходит в Мариуполе и ДНР сегодня — Куц
16:00Фильм "Кармелюк": когда украинские актёры ещё не были националистами
15:31Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться
15:273 марта 2026 года, утренний эфир
15:01"Бьют прицельно": депутат Белгорода — о домах без воды, ежедневных ударах и вере в лучшее
14:55Начались серьезные гражданские беспорядки в Бахрейне. Что происходит на Ближнем Востоке
14:49Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
14:38Авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса c Ближнего Востока в Россию
14:342 марта 2026 года, вечерний эфир
14:10Путин и Орбан провели переговоры
Лента новостейМолния