Итоги 03.03.26: влияние Ближнего Востока на Киев и новые претенденты на пост президента
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры сдвигаются, выборы под вопросом, Зеленский категорически против обмена территориями, а США могут задержать...
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры сдвигаются, выборы под вопросом, Зеленский категорически против обмена территориями, а США могут задержать поставки ракет ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке. Доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, как именно события на Ближнем Востоке повлияют на Украину и ее финансирование.Тем временем бывший глава ОП Ермак возвращается к адвокатской практике, а Усик уже намекает на свое президентство на Украине.
