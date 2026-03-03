https://ukraina.ru/20260303/itogi-030326-vliyanie-blizhnego-vostoka-na-kiev-i-novye-pretendenty-na-post-prezidenta-1076320681.html

Итоги 03.03.26: влияние Ближнего Востока на Киев и новые претенденты на пост президента

Итоги 03.03.26: влияние Ближнего Востока на Киев и новые претенденты на пост президента - 03.03.2026 Украина.ру

Итоги 03.03.26: влияние Ближнего Востока на Киев и новые претенденты на пост президента

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры сдвигаются, выборы под вопросом, Зеленский категорически против обмена территориями, а США могут задержать... Украина.ру, 03.03.2026

2026-03-03T17:26

2026-03-03T17:26

2026-03-03T17:26

видео

ближний восток

украина

киев

владимир зеленский

алексей зубец

андрей ермак

александр усик

переговоры

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076319903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc407608be50540a961f56f9c07c43a7.png

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры сдвигаются, выборы под вопросом, Зеленский категорически против обмена территориями, а США могут задержать поставки ракет ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке. Доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, как именно события на Ближнем Востоке повлияют на Украину и ее финансирование.Тем временем бывший глава ОП Ермак возвращается к адвокатской практике, а Усик уже намекает на свое президентство на Украине.

ближний восток

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ближний восток, украина, киев, владимир зеленский, алексей зубец, андрей ермак, александр усик, переговоры, переговоры по украине 2025, выборы, выборы на украине, экономика, видео