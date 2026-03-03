Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке - 03.03.2026 Украина.ру
Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке - 03.03.2026 Украина.ру
Ошибки Трампа и риски для Ирана. 4 день войны на Ближнем Востоке
Великий русский провидец Владимир Жириновский (на самом деле политик и историк) еще в 2018 году предвидел не просто войну США и Ирана, но спрогнозировал, как она будет развиваться и закончится
2026-03-03T14:49
2026-03-03T14:49
"10 лет назад Израиль принял решение ударить по Ирану. Корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. После удара по Ирану - миллионы беженцев. Они пойдут на север. Что мы сделаем? Закроем границу и там начнётся кровавая каша - Азербайджан, Армения, Грузия. И тогда наш и американский президенты сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи, на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора. При этом цены на нефть взлетят - $120 за баррель. Выигрывает только Россия. В Китае начинается кризис, ибо дорогие цены на бензин и на нефть, и на газ – это крах китайской экономики. И вдвоём - Трамп и Путин - в Сочи договорятся".Многие прогнозы Жириновского исполнились, некоторым еще предстоит пройти проверку временем. Конечно, конфликт на Ближнем Востоке был ожидаем и прогнозируем. Но судя по тому, как развивается в эти дни ситуация с атакой американскими и израильскими силами Ирана, не все возможно рассчитать и предвидеть. Многие аналитики, уже (спустя только три дня) указывают на ошибки Трампа в этой операции. Какие именно? Анализировали эксперты в своих соцсетях, а также они поделились прогнозами, как будет развиваться ситуация на мировых финансово-экономических рынках в ближайшее время.Публицист Алексей ПилькоСоединённые Штаты и Израиль ничем с начала войны удивить не смогли: они действуют именно так как и предполагалось. Ставка на мощный первоначальный удар, обезглавливающий руководство Ирана, попытки спровоцировать дестабилизацию в иранском обществе, проведение информационных операций. А вот Иран действует иначе, сменив свою военную стратегию и поставив во главу угла нанесение максимального ущерба американской военной и логистической инфраструктуре в регионе Персидского Залива.Кстати говоря, этого от него не ожидали. При этом пока Иран действует умеренно, не перекрывает полностью Ормузский пролив (через который идёт пятая часть мирового экспорта нефти) и не уничтожает нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединённых Арабских Эмиратов (хотя может это сделать). Вообще, все стороны конфликта пока не раскрывают карты полностью и не действуют на пределе своих возможностей. Поэтому приличные возможности для эскалации по-прежнему сохраняются.Разумеется, Иран не сможет нанести военное поражение Соединённым Штатам. Но даже окончание конфликта с ничейным результатом - сохранение нынешних иранских властей и неспособность США принудить Тегеран к капитуляции - станет фактически победой Ирана. Такое развитие событий станет серьёзной политической проблемой для администрации Трампа, которая под надуманным предлогом развязала эту войну. Впрочем, сейчас ещё ничего не ясно и Америка сохраняет шансы на успешное окончание конфликта на Ближнем Востоке.Можно предположить три возможных сценария его окончания и течения. Первый, наиболее благоприятный для автора войны, Дональда Трампа - это сдача Ираном своих позиций и заключение Тегераном сделки на условиях отказа от ядерной и ракетной программ. Пока признаков этого нет. Второй - декларируемая победа, когда США и Израиль прекратят боевые действия и объявят о существенном сокращении военного потенциала Ирана и достижении всех поставленных целей. Тегеран при этом тоже объявит себя победителем и получится ничья, похожая на июнь 2025 года.Третий вариант - это затягивание войны и её превращение в прокси-конфликт между Китаем и Россией, с одной стороны, и США с другой. Как будут развиваться события в данном случае - предположить сложно. Вполне вероятно, что эта война может перерасти в что-то куда более масштабное, чем происходящее на Украине. И при стечении некоторых обстоятельств привести к применению ядерного оружия.Экономический публицист Алексей КущНа самом деле у ЕС классический цугцванг, любой ход ухудшает ситуацию. Если стоять в стороне, то война рискует затянуться: ресурсов США и Израиля может не хватить. Но тогда колоссальная рецессия и сложно прогнозируемые социальные и экономические последствия. Даже не хочется их перечислять. Если вступить в войну - это огромные расходы и риск того, что тогда в войну, пусть и косвенно, может вступить Китай. А это снова риск кризиса и рецессии. Поэтому США будет пытаться выйти из войны в ближайшие недели, как-то обставив эти действия победной риторикой. Почему война началась до завершения священного месяца мусульмам - Рамадана, который завершается 19 марта? И почему Трамп говорит о "месяце" войны? Дело в том, что 01 апреля должен был состояться визит Трампа в Китай и Трамп хотел привезти в Пекин "скальп Ирана".Поэтому война началась 28 февраля с прицелом на то, что месяца хватит и до 01 апреля все закончится. Именно поэтому Пекин, скорее всего, дал сигнал Тегерану: держаться до 01 апреля, "устроив Сталинград". До 01 апреля должно решиться, кто кого, Пекин или Вашингтон. А далее или 01 апреля мир в ходе переговоров в Пекине Си и Трампа, или отмена визита Трампа в Китай и тогда Большая война.Политический аналитик Игорь ДимитриевФактический руководитель Ирана Али Лариджани написал в твиттере, что переговоров с американцами не будет. Это значит, что расчет на "венесуэльский" сценарий, когда устраняют лидера и его преемники оказываются более договороспособными, не сыграл. Иран явно готовился к такому варианту развития событий - руководство страны не особенно скрывалось и утвердило смену на случай собственной смерти. Многие подразделения КСИР получили инструкции и готовы действовать без указаний командования. Это подтвердил министр иностранных дел Арагчи, когда объяснял почему был нанесен удар по Оману - мол, это самодеятельность отдельных подразделений.Арагчи назвал оборонительную систему Ирана децентрализованной. Эта система должна удержать ситуацию внутри страны и одновременно наносить случайные удары по окружающим Персидский залив странам, чтоб спровоцировать кризис на рынке топлива и заставить Эмираты, Саудию, Бахрейн, Катар и остальных региональных союзников США требовать остановить войну.Странно, что они - Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и т.д. - оказались к этому совершенно не готовы. Только сегодня (02.02.2026 - Ред.) выступил британский премьер Кир Стармер и заявил, что хочет привлечь "украинских экспертов" к обороне стран Персидского залива от "шахедов". То есть до того они не готовились и не привлекали никаких "экспертов". Предположим Стармер уговорит Зеленского дать сотню специалистов по антидронной борьбе. Их перекинут из-под Киева в Дубай и Доху. За неделю - другую.Потом окажется, что ни мобильные группы, ни дроны-перехватчики не помогают в случае когда "шахед" сразу с моря заходит в первый же отель. За месяц атак Дубай будет выглядеть совсем не так привлекательно, как раньше. Не известно ещё как там у них с работой спасательных служб, с пожарными системами, с эвакуацией туристов. Предположительно, никак.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГлавное же здесь не то, что Ирану принадлежит 3–4% мировой добычи, а то, что он контролирует точку, через которую проходит до 20% мирового морского экспорта нефти, — Ормузский пролив. Если танкеры останавливаются и горят, что уже имеет место, если страховщики повышают премии, если судоходство замедляется — это уже фактическое сокращение предложения. И тут не нужно полного перекрытия пролива, чтобы цена ушла в зону $90+. Достаточно устойчивой неопределённости. Reuters приводит оценочную рамку аналитиков: "премия 10–25%" к нефти выглядит допустимой даже без полной блокады Ормузского пролива. В случае полной блокады это уже будет порядка "50% премии". Так рынок перестаёт верить в быструю нормализацию ситуации. То есть мы, скорее всего, видим не однодневный всплеск, а формирование нового ценового коридора. Всё это не может не сказаться не только на Европе, но и на США, и на мировой экономике в целом. Дорогая нефть — это дорогой фрахт, дорогой дизель, рост всех прочих издержек. В США физического дефицита, возможно, и не будет, но стоимость бензина внутри страны ориентируется на мировые котировки. Если конфликт затянется хотя бы на несколько недель, то инфляционный импульс станет достаточно сильным, чтобы проявиться в статистике.Окончательная картина зависит от степени повреждений нефтегазовой инфраструктуры всего региона — причём не только в Иране. Уже известно, что после повреждения в Саудовской Аравии остановился один из крупнейших в королевстве НПЗ в Рас Танура. Сообщается также о попытке иранцев атаковать энергетические объекты в Катаре. Каждый день подобной турбулентности будет укреплять веру рынка в то, что нефть выше $90 — это не эксцесс, а рабочий сценарий. Время для финального вывода ещё не настало, однако нефтяной рынок уже оценивает, насколько системными стали энергетические риски. И пока ответ выглядит так: риск стал структурным, а не эпизодическим.Политолог Юрий БаранчикСитуация меняется стремительно, но уже сейчас мы видим выход Персидской войны за рамки управляемого эпизода к многотеатровой нагрузке на всю западную систему безопасности. Удар по Ирану стал не просто военной операцией, а точкой перераспределения внимания, ресурсов и стратегических приоритетов. Это уже не только израильско-американско-иранская динамика. Это проверка способности США и их союзников удерживать несколько кризисов одновременно, а Белого дому – справляться с нарастающим внутриполитическим кризисом.Персы делают то, что должны: не имея возможности ударить по США напрямую, повышают экономическую и политическую стоимость присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке. И это ещё не подключились хуситы, способные серьезно пошатать дронами добычу Саудовской Аравии.Внутри Ирана ставка на быстрый внутренний раскол не сработала. Внешняя атака в краткосрочной фазе консолидирует, а не разъединяет. Это создаёт для режима окно мобилизации, хотя и не гарантирует долгосрочной устойчивости — если конфликт затянется и экономическое давление усилится, динамика может измениться. Пока же быстрый политический эффект, на который могли рассчитывать в Вашингтоне, не наблюдается.Регионально происходит расширение зоны конфликта. Страны Персидского залива оказались не наблюдателями, а потенциальными участниками. Даже без полномасштабной войны сам факт угрозы Ормузскому проливу и атак по инфраструктуре переводит регион в состояние стратегической нервозности. Энергетический фактор стал не побочным эффектом, а инструментом давления. Нефтяной рынок реагирует на риск, а не на фактическое перекрытие.Для США это не вопрос физического дефицита нефти, а вопрос цен, инфляции и давления на финансовую систему. Рост котировок немедленно отражается на бензине, на инфляционных ожиданиях и на политике ФРС. Это внутренняя уязвимость.Власти ОАЭ объявили об остановке торгов на своих биржах. Торги не будут проводиться в понедельник и вторник. Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Рынки Египта и Саудовской Аравии упали, основной индекс Саудовской Аравии Tadawul снизился на 2,2%, индекс Египта опустился на 2,5%, биржа Кувейта приостановила торги "в качестве меры предосторожности".Начались проблемы в работе инфраструктуры Ближнего Востока. Крупнейший покупатель СПГ, японская компания Jera, отзывает персонал из региона, а DP World приостановила работу своего главного порта в Дубае.Параллельно начинает проявляться системный эффект перераспределения ресурсов. Расход средств ПВО/ПРО, по косвенным признакам, огромный. Заявление британского премьера Стармера о привлечении украинских экспертов для помощи странам Залива в отражении атак "Шахедов" — симптом нового этапа.Это не переброска батарей ПВО с украинского фронта, а экспорт боевого опыта. Но сам факт говорит, что западная система ПВО и противодронной обороны начинает работать в режиме многотеатровой нагрузки. Если ближневосточный кризис затянется, неизбежно возникнет конкуренция за перехватчики, ракеты, радары и производственные мощности. Тогда Украина перестанет быть единственным приоритетом. Пока это не материальное перераспределение, а стратегический сигнал.Подробнее - От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Великий русский провидец Владимир Жириновский (на самом деле политик и историк) еще в 2018 году предвидел не просто войну США и Ирана, но спрогнозировал, как она будет развиваться и закончится
"10 лет назад Израиль принял решение ударить по Ирану. Корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. После удара по Ирану - миллионы беженцев. Они пойдут на север. Что мы сделаем? Закроем границу и там начнётся кровавая каша - Азербайджан, Армения, Грузия. И тогда наш и американский президенты сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи, на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора. При этом цены на нефть взлетят - $120 за баррель. Выигрывает только Россия. В Китае начинается кризис, ибо дорогие цены на бензин и на нефть, и на газ – это крах китайской экономики. И вдвоём - Трамп и Путин - в Сочи договорятся".
Многие прогнозы Жириновского исполнились, некоторым еще предстоит пройти проверку временем. Конечно, конфликт на Ближнем Востоке был ожидаем и прогнозируем. Но судя по тому, как развивается в эти дни ситуация с атакой американскими и израильскими силами Ирана, не все возможно рассчитать и предвидеть. Многие аналитики, уже (спустя только три дня) указывают на ошибки Трампа в этой операции. Какие именно? Анализировали эксперты в своих соцсетях, а также они поделились прогнозами, как будет развиваться ситуация на мировых финансово-экономических рынках в ближайшее время.
Публицист Алексей Пилько
Соединённые Штаты и Израиль ничем с начала войны удивить не смогли: они действуют именно так как и предполагалось. Ставка на мощный первоначальный удар, обезглавливающий руководство Ирана, попытки спровоцировать дестабилизацию в иранском обществе, проведение информационных операций. А вот Иран действует иначе, сменив свою военную стратегию и поставив во главу угла нанесение максимального ущерба американской военной и логистической инфраструктуре в регионе Персидского Залива.
Кстати говоря, этого от него не ожидали. При этом пока Иран действует умеренно, не перекрывает полностью Ормузский пролив (через который идёт пятая часть мирового экспорта нефти) и не уничтожает нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединённых Арабских Эмиратов (хотя может это сделать). Вообще, все стороны конфликта пока не раскрывают карты полностью и не действуют на пределе своих возможностей. Поэтому приличные возможности для эскалации по-прежнему сохраняются.
Разумеется, Иран не сможет нанести военное поражение Соединённым Штатам. Но даже окончание конфликта с ничейным результатом - сохранение нынешних иранских властей и неспособность США принудить Тегеран к капитуляции - станет фактически победой Ирана. Такое развитие событий станет серьёзной политической проблемой для администрации Трампа, которая под надуманным предлогом развязала эту войну. Впрочем, сейчас ещё ничего не ясно и Америка сохраняет шансы на успешное окончание конфликта на Ближнем Востоке.
Можно предположить три возможных сценария его окончания и течения. Первый, наиболее благоприятный для автора войны, Дональда Трампа - это сдача Ираном своих позиций и заключение Тегераном сделки на условиях отказа от ядерной и ракетной программ. Пока признаков этого нет. Второй - декларируемая победа, когда США и Израиль прекратят боевые действия и объявят о существенном сокращении военного потенциала Ирана и достижении всех поставленных целей. Тегеран при этом тоже объявит себя победителем и получится ничья, похожая на июнь 2025 года.
Третий вариант - это затягивание войны и её превращение в прокси-конфликт между Китаем и Россией, с одной стороны, и США с другой. Как будут развиваться события в данном случае - предположить сложно. Вполне вероятно, что эта война может перерасти в что-то куда более масштабное, чем происходящее на Украине. И при стечении некоторых обстоятельств привести к применению ядерного оружия.
Экономический публицист Алексей Кущ
На самом деле у ЕС классический цугцванг, любой ход ухудшает ситуацию. Если стоять в стороне, то война рискует затянуться: ресурсов США и Израиля может не хватить. Но тогда колоссальная рецессия и сложно прогнозируемые социальные и экономические последствия. Даже не хочется их перечислять. Если вступить в войну - это огромные расходы и риск того, что тогда в войну, пусть и косвенно, может вступить Китай. А это снова риск кризиса и рецессии. Поэтому США будет пытаться выйти из войны в ближайшие недели, как-то обставив эти действия победной риторикой. Почему война началась до завершения священного месяца мусульмам - Рамадана, который завершается 19 марта? И почему Трамп говорит о "месяце" войны? Дело в том, что 01 апреля должен был состояться визит Трампа в Китай и Трамп хотел привезти в Пекин "скальп Ирана".
Поэтому война началась 28 февраля с прицелом на то, что месяца хватит и до 01 апреля все закончится. Именно поэтому Пекин, скорее всего, дал сигнал Тегерану: держаться до 01 апреля, "устроив Сталинград". До 01 апреля должно решиться, кто кого, Пекин или Вашингтон. А далее или 01 апреля мир в ходе переговоров в Пекине Си и Трампа, или отмена визита Трампа в Китай и тогда Большая война.
Политический аналитик Игорь Димитриев
Фактический руководитель Ирана Али Лариджани написал в твиттере, что переговоров с американцами не будет. Это значит, что расчет на "венесуэльский" сценарий, когда устраняют лидера и его преемники оказываются более договороспособными, не сыграл. Иран явно готовился к такому варианту развития событий - руководство страны не особенно скрывалось и утвердило смену на случай собственной смерти. Многие подразделения КСИР получили инструкции и готовы действовать без указаний командования. Это подтвердил министр иностранных дел Арагчи, когда объяснял почему был нанесен удар по Оману - мол, это самодеятельность отдельных подразделений.
Арагчи назвал оборонительную систему Ирана децентрализованной. Эта система должна удержать ситуацию внутри страны и одновременно наносить случайные удары по окружающим Персидский залив странам, чтоб спровоцировать кризис на рынке топлива и заставить Эмираты, Саудию, Бахрейн, Катар и остальных региональных союзников США требовать остановить войну.
Странно, что они - Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и т.д. - оказались к этому совершенно не готовы. Только сегодня (02.02.2026 - Ред.) выступил британский премьер Кир Стармер и заявил, что хочет привлечь "украинских экспертов" к обороне стран Персидского залива от "шахедов". То есть до того они не готовились и не привлекали никаких "экспертов". Предположим Стармер уговорит Зеленского дать сотню специалистов по антидронной борьбе. Их перекинут из-под Киева в Дубай и Доху. За неделю - другую.
Потом окажется, что ни мобильные группы, ни дроны-перехватчики не помогают в случае когда "шахед" сразу с моря заходит в первый же отель. За месяц атак Дубай будет выглядеть совсем не так привлекательно, как раньше. Не известно ещё как там у них с работой спасательных служб, с пожарными системами, с эвакуацией туристов. Предположительно, никак.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Главное же здесь не то, что Ирану принадлежит 3–4% мировой добычи, а то, что он контролирует точку, через которую проходит до 20% мирового морского экспорта нефти, — Ормузский пролив. Если танкеры останавливаются и горят, что уже имеет место, если страховщики повышают премии, если судоходство замедляется — это уже фактическое сокращение предложения. И тут не нужно полного перекрытия пролива, чтобы цена ушла в зону $90+. Достаточно устойчивой неопределённости. Reuters приводит оценочную рамку аналитиков: "премия 10–25%" к нефти выглядит допустимой даже без полной блокады Ормузского пролива. В случае полной блокады это уже будет порядка "50% премии". Так рынок перестаёт верить в быструю нормализацию ситуации. То есть мы, скорее всего, видим не однодневный всплеск, а формирование нового ценового коридора. Всё это не может не сказаться не только на Европе, но и на США, и на мировой экономике в целом. Дорогая нефть — это дорогой фрахт, дорогой дизель, рост всех прочих издержек. В США физического дефицита, возможно, и не будет, но стоимость бензина внутри страны ориентируется на мировые котировки. Если конфликт затянется хотя бы на несколько недель, то инфляционный импульс станет достаточно сильным, чтобы проявиться в статистике.
Окончательная картина зависит от степени повреждений нефтегазовой инфраструктуры всего региона — причём не только в Иране. Уже известно, что после повреждения в Саудовской Аравии остановился один из крупнейших в королевстве НПЗ в Рас Танура. Сообщается также о попытке иранцев атаковать энергетические объекты в Катаре. Каждый день подобной турбулентности будет укреплять веру рынка в то, что нефть выше $90 — это не эксцесс, а рабочий сценарий. Время для финального вывода ещё не настало, однако нефтяной рынок уже оценивает, насколько системными стали энергетические риски. И пока ответ выглядит так: риск стал структурным, а не эпизодическим.
Политолог Юрий Баранчик
Ситуация меняется стремительно, но уже сейчас мы видим выход Персидской войны за рамки управляемого эпизода к многотеатровой нагрузке на всю западную систему безопасности. Удар по Ирану стал не просто военной операцией, а точкой перераспределения внимания, ресурсов и стратегических приоритетов. Это уже не только израильско-американско-иранская динамика. Это проверка способности США и их союзников удерживать несколько кризисов одновременно, а Белого дому – справляться с нарастающим внутриполитическим кризисом.
Персы делают то, что должны: не имея возможности ударить по США напрямую, повышают экономическую и политическую стоимость присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке. И это ещё не подключились хуситы, способные серьезно пошатать дронами добычу Саудовской Аравии.
Внутри Ирана ставка на быстрый внутренний раскол не сработала. Внешняя атака в краткосрочной фазе консолидирует, а не разъединяет. Это создаёт для режима окно мобилизации, хотя и не гарантирует долгосрочной устойчивости — если конфликт затянется и экономическое давление усилится, динамика может измениться. Пока же быстрый политический эффект, на который могли рассчитывать в Вашингтоне, не наблюдается.
Регионально происходит расширение зоны конфликта. Страны Персидского залива оказались не наблюдателями, а потенциальными участниками. Даже без полномасштабной войны сам факт угрозы Ормузскому проливу и атак по инфраструктуре переводит регион в состояние стратегической нервозности. Энергетический фактор стал не побочным эффектом, а инструментом давления. Нефтяной рынок реагирует на риск, а не на фактическое перекрытие.
Для США это не вопрос физического дефицита нефти, а вопрос цен, инфляции и давления на финансовую систему. Рост котировок немедленно отражается на бензине, на инфляционных ожиданиях и на политике ФРС. Это внутренняя уязвимость.
Власти ОАЭ объявили об остановке торгов на своих биржах. Торги не будут проводиться в понедельник и вторник. Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Рынки Египта и Саудовской Аравии упали, основной индекс Саудовской Аравии Tadawul снизился на 2,2%, индекс Египта опустился на 2,5%, биржа Кувейта приостановила торги "в качестве меры предосторожности".
Начались проблемы в работе инфраструктуры Ближнего Востока. Крупнейший покупатель СПГ, японская компания Jera, отзывает персонал из региона, а DP World приостановила работу своего главного порта в Дубае.
Параллельно начинает проявляться системный эффект перераспределения ресурсов. Расход средств ПВО/ПРО, по косвенным признакам, огромный. Заявление британского премьера Стармера о привлечении украинских экспертов для помощи странам Залива в отражении атак "Шахедов" — симптом нового этапа.
Это не переброска батарей ПВО с украинского фронта, а экспорт боевого опыта. Но сам факт говорит, что западная система ПВО и противодронной обороны начинает работать в режиме многотеатровой нагрузки. Если ближневосточный кризис затянется, неизбежно возникнет конкуренция за перехватчики, ракеты, радары и производственные мощности. Тогда Украина перестанет быть единственным приоритетом. Пока это не материальное перераспределение, а стратегический сигнал.
Подробнее - От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт
