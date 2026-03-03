https://ukraina.ru/20260303/vinovnyy-nayden-zelenskiy-i-ego-pokazukha-ostavili-ssha-bez-raket-khronika-sobytiy-na-utro-3-marta--1076294466.html

Виновный найден: Зеленский и его "показуха" оставили США без ракет. Хроника событий на утро 3 марта

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф признал, что сделка с Ираном была невозможна. Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал "решительный ответ" на атаку посольства США в Эр-Рияде. Кроме того, американский лидер обвинил Владимира Зеленского в том, что США встречают войну с Ираном с пустыми руками

Развитие ситуации на Ближнем Востоке Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил американским СМИ, что Вашингтон пришел к выводу о невозможности заключения сделки с Ираном уже после второго раунда переговоров. Заявление прозвучало на фоне резкой эскалации ближневосточного конфликта. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице страны Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных граждан. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.В ночь на 3 марта Иран атаковал авиабазы США в Бахрейне и Кувейте, а также нанес новый ракетный залп по Израилю. СМИ сообщили о повреждении зданий на ядерном объекте в Натанзе, хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало. В ответ на эскалацию Госдеп США призвал американских граждан срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока, предупредив о высоком риске дальнейших атак.Системы противовоздушной обороны Катара с 28 февраля перехватили более 100 иранских ракет, уничтожили 24 дрона и сбили два военных самолета, пытаясь сдержать массированный удар. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с иронией отреагировал на тезис о том, что он втянул президента США Дональда Трампа в войну, рассмеявшись в ответ на подобные обвинения.Сам Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что угроза атак на американские объекты и даже территорию США его не беспокоит, поскольку, по его словам, "это часть войны". Стоит напомнить, что в субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Трамп объявил о скором ответе на удар по посольству СШАДональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит жесткий ответ на нападение на американское посольство в столице Саудовской Аравии, однако подчеркнул, что не видит необходимости во вводе наземных войск на территорию Ирана. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на главу Белого дома."Вы скоро узнаете, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и на убийство американских военнослужащих", — процитировала Мейер слова американского лидера.Ранее министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками. В результате взрыва в здании дипмиссии возник пожар. По информации телеканала Fox News, в момент атаки в посольстве никого не было, серьезных разрушений удалось избежать.Заявление Трампа прозвучало на фоне резкой эскалации на Ближнем Востоке, где Иран уже нанес удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте, а также по территории Израиля. Несмотря на растущую напряженность, президент США дал понять, что полномасштабная наземная операция против Ирана не рассматривается, что может свидетельствовать о стремлении Вашингтона избежать затяжного военного конфликта в регионе.Пока Иран атакует, Трамп вспоминает, куда Байден дел американские арсеналыМежду тем Дональд Трамп на фоне эскалации конфликта с Ираном подверг резкой критике своего предшественника Джо Байдена за масштабные поставки вооружений Украине и нелестно высказался в адрес Владимира Зеленского, сравнив его с известным американским циркачом XIX века."Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё П. Т. Барнуму (Зеленскому!) с Украины — на сотни миллиардов долларов — и, раздав так много самого передового вооружения (бесплатно!), он даже не позаботился о его восполнении", — написал Трамп.При этом Трамп поспешил заверить, что сам он ситуацию исправил: по его словам, все запасы вооружений США восстановлены, и теперь страна обладает "практически неограниченными запасами". "Войны можно вести „вечно“ и весьма успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое лучшее оружие других стран!)", — подчеркнул президент США.При этом западные СМИ опасаются, что у США закончатся ракеты для ПВО на Ближнем Востоке из-за иранских атак. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и аналитиков написало, что Соединенные Штаты пытаются максимально быстро уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, опасаясь, что вскоре запасы перехватчиков для отражения ответных ударов Тегерана могут исчерпаться. По данным издания, неоднократные конфликты с Ираном и связанными с ним группировками на Ближнем Востоке критически сокращают запасы средств противовоздушной обороны в регионе. Вашингтон осознает, что если не ликвидировать ударный потенциал Ирана сейчас, то в ближайшее время Запад может столкнуться с острым дефицитом систем ПВО и ракет к ним."Одна из проблем заключается в том, что эти ресурсы очень быстро истощаются. Мы используем их быстрее, чем можем восполнить", — заявила старший научный сотрудник Stimson Center Келли Гриеко.Особую тревогу вызывает нехватка не только зенитных ракет, но и других боеприпасов, включая крылатые ракеты Tomahawk. Фронтовая сводкаМинувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Согласно сводке ведомства, наибольшее количество дронов — восемь — было сбито в небе над Республикой Крым. Еще пять беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, три — над территорией Астраханской области.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении сообщается об освобождении населенного пункта Резниковка. Боевые действия смещаются севернее и южнее села. Противник экстренно стягивает силы к Каленикову, пытаясь стабилизировать оборону. Одновременно продолжаются столкновения у Фёдоровки Второй и Кривой Луки, где российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах.На Харьковском направлении наносятся удары по позициям ВСУ южнее Старицы, зафиксировано продвижение в сторону Избицкого. В Волчанских Хуторах продолжаются зачистка домов и уничтожение оставшихся сил противника. Официально подтверждено освобождение Круглого, о котором сообщалось ранее.На Краснолиманском направлении заявлено об освобождении Дробышево — важного опорного пункта, открывающего подходы к западным окраинам Красного Лимана. На востоке города продолжаются затяжные бои. Позиционные столкновения фиксируются у Святогорска и Александровки.На Гуляйпольском направлении российские подразделения продвигаются к опорному пункту южнее Верхней Терсы со стороны Горького и Цветкового. Укрепляются позиции в районе Рождественского. На северном участке противник предпринимает попытки вклиниться на рубеже Вишнёвое — Вербовое, однако успеха не имеет.

