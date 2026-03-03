https://ukraina.ru/20260303/armiya-rossii-nastupaet-v-zone-svo-iran-otbivaet-ataki-ssha-i-izrailya-itogi-3-marta-1076317543.html

Армия России наступает в зоне СВО, Иран отбивает атаки США и Израиля. Итоги 3 марта

Новые населённые пункты освободили подразделения ВС РФ в зоне СВО. Ближний Восток дестабилизирован войной США и Израиля с Ираном. Нефть и газ стремительно дорожают, туриндустрия терпит убытки.

Армия России продолжила наступление в зоне СВО. Подразделениями войсковой группировки "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области. Их боевые товарищи из группировки "Днепр" освободили населенный пункт Веселянка в Запорожской области.Также стало известно, что населенный пункт Рождественское полностью зачищен и перешел под контроль российских военных. Теперь им открыт путь на Любицкое для контроля северо-восточного участка логистики ВСУ.Сумское направление наступления ВС РФ актуализировалось после изгнания ВСУ и приданных им иностранных наёмников, вторгшихся в 2024 году из украинского региона в соседние области России. МИД Украины заявляло о гуманитарном характере интервенции и распространяло дезинформацию о раздаче гуманитарной помощи жителям оккупированных российских районов, которые на самом деле подверглись пыткам, убийствам и мародёрству со стороны интервентов. Следком России зафиксировал многочисленные случаи военных преступлений ВСУ, опубликованы многочисленные материалы на эту тему и показания осужденных украинских военнослужащих.Владимир Зеленский посчитал уместным вновь обозначить позицию киевского режима в переговорном процессе, проходящим с участием фактически трёх воюющих сторон. При этом Вашингтон, позиционирующий себя "посредником" не только воюет в другой части света, но и оказывает масштабную военную помощь одной из воюющих сторон в Европе."Украинская армия должна сделать все возможное, чтобы буферная зона между Россией и Украиной в направлении Харьковской области находилась на российской стороне", — заявил Зеленский.Ранее государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников в российские регионы. В ситуации с агрессией США и Израиля против Ирана они выступили на стороне агрессоров и обвинили официальный Тегеран в создании угроз для соседних государств. Лишь Испания прямо осудила войну США и Израиля с Израилем. Ещё несколько западных государств воздержались от прямого одобрения войны с Ираном, переросшей в вооружённый конфликт регионального масштаба.Начались серьёзные гражданские беспорядки в Бахрейне. Службы безопасности усилены элементами саудовской армии для подавления протестов. Волнения зафиксированы также в Ливане и других странах региона.В сложившейся ситуации российские и зарубежные авиакомпании запланировали десятки вывозных рейсов из стран Ближнего Востока. Арабские бизнесмены пробуют удержать туристов бесплатным проживанием, что мало помогает - об этом сообщают туристы в соцсетях.Посольство США в Израиле предупредило своих сограждан, что не имеет возможности помочь американцам покинуть территорию этой страны. Российские иноагенты с израильским гражданством не спешат с заявлениями, осуждающими войну. Дестабилизацию региона обсудили с зарубежными коллегами президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Ключевой темой стала война, развязанная США и Израилем с попыткой вовлечения ими в конфликт других государств, прежде всего - членов НАТО.В частности, в ходе телефонного разговора российского президента с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России была обсуждена "обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", сообщили в Кремле.Там также отметили, что Путин и Орбан обсудил вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. Ранее официальный Будапешт неоднократно обращал внимание на проблему насильственной мобилизации этнических венгров на Украине, отмечая гибель таких граждан Украины.Кроме того, Венгрия официально заявила о вмешательстве киевского режима в венгерские выборы и создании проблем с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Евросоюз. Венгрия и Словакия, а также отдельно Еврокомиссия выражали намерение обследовать нефтепровод, который МИД Украины объявил нерабочим из-за российских ударов при том, что ранее в ЕС уличали ВСУ в ударах по этому нефтепроводу с целью заблокировать транзит из РФ в ЕС.Персидский залив остаётся ареной боевых действий. Ракетно-бомбовые удары и атаки беспилотников с 28 февраля не покидают ленты информагентств."Путин — безусловный победитель иранской войны", - под таким заголовком выпустило материал агентство Bloomberg. Его автор уверен, что Москва выиграла от очередной войны в Персидском заливе - там США истощили свои запасы боеприпасов, столь нужных ВСУ и стимулировали рынок энергоносителей, где подсанкционные российские товары выглядят интересно.Президент США Дональд Трамп в начале масштабной военной операции против Ирана заявил, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы" со стороны исламской республики. Трамп заявил, что Иран "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру. Далеко не все согласились с этими утверждениями не только в мире, но и в США. Даже однопартийцы Трампа осудили войну с Ираном. Возмущения и осуждения нисколько не повлияли на позицию официального Вашингтона.Президент США уверен в возможности добиться полной и безоговорочной капитуляции исламской республики. В случае нацистской Германии это означало уничтожение политической системы и переформатирование государственного устройства."Их воздушные силы, флот и руководство канули в лету, они хотят говорить, но уже слишком поздно", — написал Трамп своим поклонникам, рассказывая о войне в другой части планеты.Он опять обвинил своего предшественника Джозефа Байдена в разорении арсеналов армии США ради снабжения защитников режима Зеленского на другом континенте. И снова Трамп похвалил сам себя, заявив о восстановлении смертоносных запасов."У США почти безграничные запасы оружия, с помощью которого можно вечно и очень успешно вести войны", - поведал хозяин Белого дома.Кроме рассказов о "новом крестовом походе", американским солдатам навязывали и культ личности нынешнего президента США, сообщило издание Substack. По его данным, командующие рассказывали о том, что Дональд Трамп "помазан Иисусом", а операция в Иране — его миссия, чтобы "зажечь сигнальный огонь в Иране и вызвать Армагеддон".В результате американо-израильской военной операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной иранского духовного лидера в исламской республике объявлен 40-дневный траур.В многотысячный митинг превратилось поминовение учениц начальной школы для девочек и учителей иранского Минаба. Известно о 14 погибших учителях и почти сотне учениц. Количество жертв умножается по мере разбора руин школы. Ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве не взяли на себя ответственность за массовое убийство гражданских лиц в этом иранском городе. Международные организации, включая "правозащитные", предпочитают не комментировать эту трагедию.Количество жертв развязанной США войны растёт. 40 человек погибли, 246 ранены из-за израильских ударов по Ливану со 2 марта, заявил глава Минздрава страны.Израильские СМИ сообщили об убийстве и.о. министра обороны Ирана. Накануне, 2 марта на этот пост был назначен генерал Маджид Ибн Аль-Реза.Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на понедельник нанесла удар по офису иранского президента Масуда Пезешкиана. Также стало известно, что израильский спецназ провел первую наземную операцию в Иране.Растёт численность убитых и раненых гражданских лиц в Иране и сопредельных государствах. Сведения о потерях военнослужащих стороны конфликта скрывают, выдавая дозированную информацию по факту утечек в прессу через родственников и сослуживцев.МАГАТЭ тем временем подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе. Ядерные объекты Ирана ранее неоднократно подвергались ударам авиации Израиля и США."Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено", — сказано в сообщении агентства по атомной энергетике."Росатом" остановил работу на Бушерской АЭС в Иране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. Он отметил, что связь с руководством атомной отраслью исламской республики полностью потеряна, а угрозу удара по АЭС, на которой хранятся 70 т топлива и 210 т отработавшего ядерного топлива он оценил как вероятность катастрофы регионального масштаба.По мере перерывов между атаками на регион Росатом вывезет 150-200 из оставшихся на АЭС в Бушере работников. Сейчас там находится 639 российских специалистов.Мировые рынки отреагировали на войну ростом цен на углеводороды и драгметаллы. Так, цена газа в Европе превысила $750 впервые с января 2023 года, что аналитики связывают с иранской блокадой Ормузского пролива. Эталонный баррель сорта нефти Brent превысил $84 впервые с июля 2024 года.Перспективы роста цен есть, что выгодно российскому бюджету. Ирак прекратил нефтедобычу на своём крупнейшем месторождении Южная Румейла. Агентство Shafaq со ссылкой на иракскую госкомпании North Oil Company сообщило, что "нефтяные компании приостановили работу на ряде месторождений в Иракском Курдистане" и экспорт экспорт по нефтепроводу Киркук-Джейхан остановлен.Демонстрировавшая ранее независимость Индия пытается получить у США временное разрешение на покупку российской нефти. Трамп пригрозил индийскому экспорту большими проблемами, указав также на финансовые санкции в случае, если индийские компании продолжат закупать российскую нефть.Нью-Дели ссылается на остановку судоходства в Ормузском проливе, что лишило Индию примерно половины нефтяного импорта. Официальные лица воздерживаются от комментариев на эту тему.Евросоюз в целом одобрил войну США и Израиля с Ираном. В заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен содержится также непрямой призыв к иранцам воспользоваться нападением на их страну для свержения национального правительства."У угнетённого народа Ирана появилась новая надежда. Мы решительно поддерживаем его право самому определять своё будущее", - заявила глава ЕК.В правительствах ЕС обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке с разной степенью интенсивности. Основные тревоги связаны с закупкой углеводородов. Катар и США, похоже, не оправдали надежд."ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я полагаю, что дискуссия возобновится", — заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд.Особенности ситуации в том, что Норвегия как "европейская бензоколонка" заинтересована в сохранении своего углеводородного экспорта в Евросоюз. Экспорт норвежского сырья не только является главной статьёй бюджета страны, но и тем прибыльнее, чем меньше конкурентов на рынке.Прибалтийские постсоветские образования лишь во вторник 3 марта дошли до официальных заявлений об эвакуации сограждан из зоны конфликта."При ограниченных возможностях выехать в безопасные страны принято решение начать эвакуацию наиболее уязвимых групп литовских граждан из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других соседних государств, где передвижение по суше в настоящее время не представляет значительных угроз для жизни", — сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что решения по эвакуации сограждан из охваченного войной региона ищутся на уровне ЕС. Он также дал рекомендации прибалтам, оказавшимся в ближневосточном регионе."Наверное, безопаснее всё же оставаться на месте - где вы находитесь, и ждать решений", — посоветовал литовский президент.Его советник по внешней политике Аста Скаисгирите заявила о готовности Литвы отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны официального Вашингтона."Пока у нас нет такой просьбы, и, конечно, если бы мы получили такую просьбу, мы бы вместе с другими союзниками рассмотрели ее", — заявила Скаисгирите.Её заявление вызвало много сатирических комментариев. Издание "Sputnik Ближнее зарубежье" задалось вопросом, чем литовцы (в теории) будут наносить авиаудары по Ирану. "Последний боевой самолёт (с натяжкой) — чехословацкий учебный L39ZA Albatros — ВВС Литвы списали в 2019 году и спустя пять лет отправили в грузовиках на Украину в разобранном виде", - отметили авторы издания.МИД Эстонии продолжает сохранять спокойствие, рекомендуя "поддержать Украину" и воздерживаясь от комментариев на тему Ближнего Востока. Похожую реакцию на происходящее явил представитель нетрадиционной ориентации* на посту президента Латвии Эдгар Рынкевич.Польша в сложившейся ситуации продолжила борьбу с учёными и "агентами влияния". Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня. Его коллега-кореевед Андрей Ланьков в аналогичной ситуации на днях отделался задержанием силовиками Латвии с депортацией в Эстонию, где отбывает срок правозащитник Сергей Середенко. Примечательно, что организатором лекций Бутягина и Ланькова было одно и то же агентство. Внятных объяснений инцидента с корееведом официальная Рига не предоставила ни при аресте на лекции, ни при депортации, ни после. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РоссииАктуальное интервью на эту тему: Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариватьсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

