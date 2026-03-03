3 марта 2026 года, утренний эфир

https://ukraina.ru/20260303/3-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076313024.html

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии"."Русская весна" в Донецке: как все начиналось. Гость: Артем Ольхин - историк, журналист*... Украина.ру, 03.03.2026

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии"."Русская весна" в Донецке: как все начиналось. Гость: Артем Ольхин - историк, журналист* "Украина: поворот не туда".О Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* "Нам есть, чем гордиться!" Святые источники села Терпение. Гость: Кристина Параскан - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Запорожской области* "Аналитика от издания Украина.ру". Ограниченная ядерная война: к чему Россию подталкивают Франция и Великобритания. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру* "Знай наше". Советские космонавты родом из Новороссии#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

