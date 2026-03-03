3 марта 2026 года, утренний эфир - 03.03.2026 Украина.ру
3 марта 2026 года, утренний эфир
3 марта 2026 года, утренний эфир
2026-03-03T15:27
2026-03-03T15:27
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии"."Русская весна" в Донецке: как все начиналось. Гость: Артем Ольхин - историк, журналист* "Украина: поворот не туда".О Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* "Нам есть, чем гордиться!" Святые источники села Терпение. Гость: Кристина Параскан - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Запорожской области* "Аналитика от издания Украина.ру". Ограниченная ядерная война: к чему Россию подталкивают Франция и Великобритания. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру* "Знай наше". Советские космонавты родом из Новороссии#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
новороссия сегодня, новороссийск, донецк, запорожская область, россия, артём ольхин, петр порошенко, михаил павлив, украина.ру, франция, великобритания, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, василий стоякин, днр, лнр, космос, космонавтика
Новороссия сегодня, Новороссийск, Донецк, Запорожская область, Россия, Артём Ольхин, Петр Порошенко, Михаил Павлив, Украина.ру, Франция, Великобритания, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, Василий Стоякин, ДНР, ЛНР, космос, космонавтика

3 марта 2026 года, утренний эфир

15:27 03.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* "Новости и фронтовые сводки"

* "Время Новороссии".
"Русская весна" в Донецке: как все начиналось. Гость: Артем Ольхин - историк, журналист

* "Украина: поворот не туда".
О Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог

* "Нам есть, чем гордиться!" Святые источники села Терпение. Гость: Кристина Параскан - руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Запорожской области

* "Аналитика от издания Украина.ру". Ограниченная ядерная война: к чему Россию подталкивают Франция и Великобритания. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру

* "Знай наше". Советские космонавты родом из Новороссии

#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
