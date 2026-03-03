https://ukraina.ru/20260303/kosa-na-start-newsmax-na-pult-v-kieve-otkryli-amerikanskiy-telekanal-pod-vybory-1076322107.html

Три языка в одном канале. Как Тимошенко присоседилась к американскому телевидению для Украины

Три языка в одном канале. Как Тимошенко присоседилась к американскому телевидению для Украины

Три языка в одном канале. Как Тимошенко присоседилась к американскому телевидению для Украины

В Киеве прошла закрытая презентация нового канала Newsmax Ukraine — украинской версии известного американского телеканала с миллионной аудиторией в США... Украина.ру, 03.03.2026

В Киеве прошла закрытая презентация нового канала Newsmax Ukraine — украинской версии известного американского телеканала с миллионной аудиторией в США. Американские деньги, украинские схемы и политические амбиции сплелись в один проект.На презентации появилась Юлия Тимошенко — правда, уже без фирменной косы. А телеканал возглавила Людмила Немыря — супруга соратника Тимошенко, которого называют её "ручным министром иностранных дел".Среди гостей были Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов), американские VIP-представители и другие заметные фигуры.Что стоит за запуском американского медиапроекта на Украине и почему Тимошенко снова выходит в центр политической игры — смотрите в видео.

