Три пути США по Ближнему Востоку. Почему газ важнее нефти и причем здесь санкции - Зубец
03.03.2026
Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке поднял цены на нефть – по официальным данным торгов на вторник, 3 марта, стоимость выросла до 5%. Судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось, что серьезно осложнило логистику. Эксперты сходятся во мнении, что цена может вырасти до 100 долларов за баррель, однако не менее важна и стоимость газа. Был ли готов Вашингтон к такому резкому скачку, как будет действовать в такой реальности и что всё это сулит России – в материале.
Был ли готов Вашингтон к такому резкому скачку, как будет действовать в такой реальности и что всё это сулит России – в материале.