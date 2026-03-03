https://ukraina.ru/20260303/peremirie-bombardirovki-ili-vtorzhenie-tri-stsenariya-razvitiya-konflikta-v-irane-1076309796.html

Перемирие, бомбардировки или вторжение. Три сценария развития конфликта в Иране

Перемирие, бомбардировки или вторжение. Три сценария развития конфликта в Иране - 03.03.2026 Украина.ру

Перемирие, бомбардировки или вторжение. Три сценария развития конфликта в Иране

Через три дня после американо-израильского нападения на Иран стало ясно – расчет на блицкриг, которым явно руководствовались в Соединенных Штатах Америки и Израиле, не оправдался в реальных условиях сложного ближневосточного конфликта

2026-03-03T16:24

2026-03-03T16:24

2026-03-03T16:33

эксклюзив

дональд трамп

марко рубио

пит хегсет

пентагон

сша

израиль

иран

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076240370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05dc388bbfd7dd4c9d5f8214ed304197.jpg

Несмотря на убийство аятоллы Али Хаменеи и ряда представителей военно-политического руководства Исламской Республики, Иран дает агрессорам активный отпор. Армия и Корпус стражей Исламской революции отвечают на ракетные удары обстрелами израильской территории и разрушают американские объекты в арабских странах Персидского залива. А расположенные там американские войска понесли первые потери в людях и технике.Судоходство в Ормузском проливе де-факто приостановлено, что заблокировало морские поставки катарского газа и повлияло на глобальный нефтяной трафик. Нефтяные платформы, нефтеперерабатывающие заводы и крупнейший в мире нефтеперевалочный порт горят после ударов боевых беспилотников. Биржевые цены на газ в Европе впервые за три года преодолели отметку 730 долларов за тысячу кубометров, а нефть марки Brent поднялась в цене до максимума с июля 2024-го и торгуется по цене 84 доллара за баррель.Цены на газ в Великобритании выросли с начала войны на 93%, что сказывается не только на крупных промышленных компаниях, но и на рядовых потребителях. Средняя цена за галлон бензина Regular – аналог 92-го бензина – превысила в США планку в 3 доллара, впервые за время второго президентского срока Дональда Трампа. А рейтинг поддержки "главного миротворца" упал в последних опросах до 38%, продолжая неуклонно снижаться.Американская администрация по-прежнему транслирует воинственные лозунги, обещая воевать "столько, сколько понадобится" и называя свои действия в Иране "невероятным успехом".Но факты налицо. Американские военные базы за границей никогда не подвергались таким массированным обстрелам. Поспешная эвакуация граждан США из всех ближневосточных стран слишком похожа на неподготовленное заранее бегство. А Пентагон продемонстрировал, что он не способен эффективно организовать защиту вассальных стран – и даже не защитил собственные ангары с радарами.Такую картинку однозначно нельзя продать американскому избирателю. Вчерашние сторонники Трампа стали сегодня его самыми резкими критиками, обвиняя президента в циничном нарушении предвыборных обещаний. Первые же опросы показали, что большинство американцев из числа сторонников республиканцев и демократов не поддерживают очередную войну, а американская пресса уличила Белый дом в отсутствии внятной стратегии относительно будущего развития иранского кризиса."Откровения команды Трампа, которая на закрытых брифингах пыталась назвать причины начала войны с Ираном, вызвали в Конгрессе настоящий фурор. Марко Рубио, Пит Хегсет, Джон Рэтклифф и Дэн Кейн отчитывались перед законодателями и неловко путались в показаниях. Кто-то обвинял Иран в желании напасть на США. Однако появилось новое объяснение – Белый дом был вынужден вступить в войну под давлением израильского лобби. Это вызвало некоторую оторопь даже среди сторонников Израиля в Конгрессе – теперь внешняя политика США диктуется третьей страной", – пишет об этом американист Малек Дудаков.В этой ситуации можно выделить три основных сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке.Одним из них является постепенное снижение уровня эскалации – вплоть до заключения очередного шаткого перемирия. В скорейшем прекращении конфликта больше всего заинтересованы арабские страны Персидского залива. Они несут сейчас беспрецедентные в своей истории экономические потери, и оказались живым щитом для американских военных, которые использовали их территорию для нападения на Иран."Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке лоббируют союзников, чтобы помочь им убедить президента Дональда Трампа найти путь к отступлению, который позволил бы ограничить военные операции США против Ирана по времени. Катарские запасы зенитных ракет Patriot при текущем уровне использования иссякнут через четыре дня", – сообщает об этом Bloomberg.Россия и Китай также предпринимают активные миротворческие усилия на ближневосточном треке. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами ОАЭ и Катара, обсуждая урегулирование сложившейся ситуации. А министр иностранных дел КНР Ван И связался с руководством Ирана – заявив о том, что Пекин поддерживает позицию Тегерана и добивается немедленного прекращения огня со стороны США и Израиля.Однако американское руководство находится сейчас под полным контролем неоконсервативных ястребов, которые представляют интересы могущественных военно-промышленных корпораций.Потерявший электоральную поддержку Трамп является их послушным орудием, во многом утратив свою политическую субъектность. Реноме президента не интересует агрессивно настроенных неоконов. Они однозначно попытаются использовать в своих целях специфические личные особенности Трампа, чтобы уничтожить его руками неподвластные Вашингтону правительства.Существует вероятность, что США попробуют навязать Ирану длительную войну на истощение, разрушая его систематическими бомбардировками и не обращая внимание на сопутствующий ущерб для своих незадачливых союзников в Персидском заливе.Вариант постоянных изматывающих атак, с ракетными ударами по иранскому командованию и социально-экономической инфраструктуре, является совершенно реальным – даже несмотря на то, что ресурсы Пентагона на самом деле вовсе не безграничны. И в этой ситуации Ирану наверняка потребуется внешняя помощь для продолжения оборонительных действий против Израиля и США.Третьим, и наиболее катастрофическим сценарием продолжения ближневосточной войны является попытка провести на территории Ирана сухопутную операцию.Попытки разжечь в Исламской Республике внутренний вооруженный конфликт на сегодня очевидно не удались. Бомбежки Ирана не привели к активизации прозападной оппозиции. Наоборот, атаки западных агрессоров и жестокое убийство иранских школьниц способствовали внутреннему сплочению иранского общества. И это угрожает потенциальным интервентам вторым Афганистаном или Вьетнамом.Вашингтон хотел бы склонить к вторжению в Иран арабские государства, но эти планы пока встречают сопротивление со стороны местного руководства. "Прямое столкновение между странами Персидского залива и Ираном, если оно произойдет, истощит ресурсы обеих сторон и предоставит возможность внешним силам установить над нами контроль", – заявил по этому поводу авторитетный политик, бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джасим Аль Тани.По данным издания Axios, Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами иракских курдов Масудом Барзани и Бафелем Талабани, в расчете на то, чтобы поднять восстание среди курдской общины Ирана. Но американские журналисты утверждают, что президент США переоценил количество курдов, готовых умирать за израильские и американские интересы.Американское руководство не устает повторять, что не хочет посылать в атаку своих собственных солдат. Но его заверения полностью обесценились, и никто не принимает такие слова на веру. Попытка высадка американских или израильских солдат не представляется сегодня чем-то невероятным. Но даже это не гарантирует Трампу успешного результата, по максимуму поднимая для него политические риски военной авантюры в Иране.Читайте подробности в статье Никиты Волковича ""Коалиция Эпштейна" против Ирана"

https://ukraina.ru/20260303/energeticheskie-voyny-reaktsiya-mirovogo-rynka-na-voynu-izrailya-i-ssha-protiv-irana-1076291058.html

сша

израиль

иран

оаэ

китай

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, дональд трамп, марко рубио, пит хегсет, пентагон, сша, израиль, иран, украина.ру, украина.ру, bloomberg, brent, оаэ, сми, владимир путин, китай, америка