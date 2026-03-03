https://ukraina.ru/20260303/esli-iran-ne-kapituliruet-my-serezno-popali-zachem-ssha-ubili-ayatollu-khamenei-1076301570.html

"Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу Хаменеи

"Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу Хаменеи - 03.03.2026

"Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу Хаменеи

Вероломное убийство высшего руководства Ирана будет иметь далеко идущие последствия. Для самого Ирана, конечно же, в первую очередь. Однако последствия будут, скорее всего, совершенно не такие, как ожидали нападавшие. Иран не собирается сдаваться.

Но также будут и уже есть огромные последствия для самих США, для "коалиции поддержки", для стран региона и для всего мира.Под прикрытием переговоровВойна между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном, с другой, началась с убийства под прикрытием переговоров.Никто даже не скрывал, что переговоры велись для того, чтобы усыпить бдительность руководства Ирана. И это первое следствие произошедших событий. Никто не сможет больше вести переговоры с США, не ожидая вероломного нападения со спины.С нарушением всех нормГибель верховного лидера Исламской республики Иран Али Хаменеи потрясла мир."Убийство, совершенное с нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - так написал президент России Владимир Путин в письме президенту республики Иран."В нашей стране, - написал Владимир Путин, - аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства".Президент России выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством аятоллы Хаменеи."Миротворец" ТрампПервым же политическим лидером, который получил сокрушительный удар от ракеты, убившей аятоллу, был сам Трамп.Никакого "миротворца Трампа" больше нет (это было понятно и раньше, но теперь полностью обнажился "оскал миротворца").Никакого больше нет "папочки Дональда", который смешно танцует на митингах.И даже нет уже больше никакого политика Дональда Трампа. Есть убийца аятоллы, верховного правителя Ирана.Уже понятно, что это нападение "миротворца" используют демократы для уничтожения рейтинга республиканцев. Но многим и в республиканской партии совершенно не нравится происходящее.Опрос "Вашингтон пост" показал, что поддерживают действия Трампа только 22 процента американцев. Большинству вообще непонятно, что и зачем Америка делает в Иране.А ведь есть ещё и десятки миллионов мусульман в самих США и в Европе, где большинство стран ЕС поддержали США в войне против Ирана.Это еще одна "прокси армия" Ирана внутри самого "райского сада" и Америки.Население этих стран может столкнуться вскоре с огромной волной терроризма.Сам Трамп высказывается, как трехлетний ребёнок:"Они сказали, что мне будет скучно. Мне НЕ скучно. Это вообще не скучно.""Все идёт хорошо, мощно. Большая волна еще впереди"."Мы прогнозировали 4-5 недель. Мы можем продержаться ГОРАЗДО дольше."Военные базы США и страны заливаНеужели? Считают ли так союзники Трампа, которые решили разместить у себя военные базы США и стали теперь целью иранских ракет?Отдельный вопрос - про ПВО и хваленые "Пэтриоты", которые закупили страны Залива. Способны ли они сдержать ракеты и дроны Ирана? ПВО, закупленное, естественно, у США, уже вызывает много вопросов.Горят американские базы. Горит английская база в Ларнаке.Так что ВПК США тоже получит совершенно не тот результат, на который рассчитывали. Кому будут нужны их дорогие комплексы, которые становятся почти бесполезны в современной войне?Не менее шести военных баз атаковал Иран, сообщила "Нью-Йорк Таймс" после анализа спутниковых снимков и заявлений американских военных. Под ударами оказались базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.Среди целей - штаб Пятого флота в Бахрейне и порт в Дубае.Сенсационное сообщение агентства Рейтерс: на закрытых брифингах сотрудники администрации Белого дома признали, что НЕ ИМЕЛИ РАЗВЕДДАННЫХ о нападении Ирана на американские базы и войска.И кстати, ещё одно следствие, кроме демонстрации беспомощности ПВО, закупленного у США, против иранских ракет.Дубай и весь регион "обнулили" как безопасную гавань.Кто теперь будет покупать в Дубае квартиры? Кто поедет туда на отдых? Конечно, до полного "обнуления" еще далеко. Так и военные действия в регионе не закончатся. Даже если очень быстро завершится эта война."Великий Израиль"Израилю нужен "Великий Израиль". Для этого надо уничтожить Иран. Нетаньяху, премьер Израиля, и не скрывает своих целей.Много говорят и пишут о том, что "файлы Эпштейна" находятся у Моссад. И таким образом Нетаньяху "заставляет" Трампа бомбить Иран.Это вполне возможно, но это далеко не самое главное. Подкуплен почти весь Конгресс (это называется "лоббирование"), есть много свидетельств, в том числе самих конгрессменов США."Они могут напасть на Америку, они могут шантажировать Америку", - завывает сегодня Нетаньяху, имея в виду Иран. Но факт заключается в том, что сам Израиль давно шантажирует США.Правительства ЕС - все почти произраильские. Свои базы США отказалась сейчас предоставить только Испания.Произраильскими являются фирмы производители оружия.Да в ВПК США и так рады, конечно же, любой войне.Так что новая "коалиция желающих" уже сколочена. ЕС поддерживает США.Но Иран не собирается сдаваться.Война лучше, чем подчинение. "Мы серьёзно попали"Причину того, что Иран решил сопротивляться, а не идти на перемирие, объясняет полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис:"Иранцы посчитали, что война с США для них менее рискованна, чем подчинение. Они приняли решение идти до конца, и пока что так они и действуют.У них есть возможность выдерживать всё это в течение длительного времени. А у нас нет. У нас вероятно, есть возможности для 4-5 дней ударов высокой интенсивности.Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьёзно попали."Убийства вместо "революций"Ещё одно следствие: стало совершенно ясно теперь, что США решили проводить откровенную "политику гангстеров".Убийство законного лидера страны становится для них способом ведения войны и способом смены неугодного правительства.С оранжевыми революциями больше решили не заморачиваться. Просто сажаем "своего шаха", и всё.Больше никаких "цветных революций". Это дорого, долго и потом, "революции роз и тюльпанов", кажется, просто перестали действовать.Давайте просто убьём законно избранного президента!Началось это не с Ирана и не с Венесуэлы.Ещё с Ирака, где Буш младший убил законного руководителя страны - Саддама Хусейна. Ирак разграбили и погрузили в хаос.Можно вспомнить хохот Хиллари Клинтон и её неподдельную радость при известии о гибели Муаммара Каддафи. Ливию разграбили и уничтожили как государство.Или вспомнить другого госсекретаря - Мадлен Олбрайт.На вопрос о том, что от санкций против Ирака "погибло более полумиллиона детей - больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправданно ли это?" - Мадлен Олбрайт ответила:"Мы считаем, что это оправданно".Так что никакого сочувствия от "этих" к погибшим детям не дождаться.Сегодня будут говорить и о том, что удар по школе в Иране, где погибли, как заявляют иранские власти, 171 девочка и несколько преподавателей, "был оправданным".Пока что, правда, госсекретарь Рубио замялся при ответе на вопрос о погибших детях:"Я хотел бы перенаправить вас в Пентагон. Но очевидно, что мы не стали бы намеренно наносить удар по школе.""Непонимание элит"В Иране были готовы к ударам по политическим и военным лидерам страны.Для всех руководящих постов были созданы специальные "четвёрки": заместители руководителей, которые берут на себя управление в случае гибели первого лица.Чего же добились США? К чему привела гибель аятоллы Али Хаменеи и других членов руководства Ирана?Только к тому, что на место предыдущего руководства пришли новые руководители. И они могут оказаться гораздо более жёсткими, чем склонный к компромиссам, очень политически уравновешенный аятолла Али Хаменеи.Не говоря уже о том, что у аятоллы Хаменеи теперь образ мученика, чрезвычайный по силе образ и символ для культуры ислама.Али Хаменеи было уже 86 лет. Это был очень пожилой больной человек.Аятолла был духовным отцом 300 миллионов шиитов.Кстати, аятолла Хаменеи выпустил в своё время фетву против ядерного оружия. Этой фетвой запрещалось производство в Иране оружия массового поражения.Фетва для мусульман - важнее даже законов государства. Если верховный духовный лидер что-то запрещает, изменить это невозможно.Однако США не интересовало ядерное оружие Ирана. Все переговоры велись только для отвода глаз.Но зачем нужно было убивать аятоллу? Чтобы привести на его место непримиримых?Это следствие "непонимание элит, чем они пытаются управлять", пишет политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов:"Если США хотели переворот в Иране, то сейчас даже самые повёрнутые демократы не встанут и не скажут, что это правильно. Почему? Потому что они мусульмане."Хаменеи был как раз сдерживающим фактором.Вместо него и его соратников к руководству страной приходят крайне жесткие люди.Сейид Али Хосейни ХаменеиАли Хаменеи был верховным лидером Ирана с 1989 по 2026 год. До этого он был президентом Ирана, с 1981 по 1989 год.То есть, по сути, он управлял Ираном, в той или иной степени, 45 лет.Сейид Али Хаменеи - один из потомков пророка Мухаммада.После падения шахского режима Али Хаменеи получил не только пост президента. Он стал "руководителем пятничной молитвы". Это своеобразная "политинформация" в форме проповеди. Это значило, что Али Хаменеи стал главным идеологом страны.Также он возглавил КСИР, Корпус стражей исламской революции и стал представителем аятоллы Хомейни в вооруженных силах и в Совете обороны.Аятолла ("марджа' ат-таклид", образец для подражания) - это духовный лидер, главный авторитет в вопросах права и религии у мусульман шиитов.В Иране это звание закреплено Конституцией. Аятолла выносит правовые решения, которые обязательны для исполнения всеми членами общины.Сейид Али Хаменеи - автор известных в исламе книг и исследований: "Общий план исламского мышления в Коране", "К вопросу о терпении".Его называли "великим мастером политического балансирования."Какова же стратегия?Чем теперь всё закончится и в чем заключается стратегия Израиля и США?Объясняет Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, бывший специальный советник генерального секретаря ООН:Джеффри Сакс:"Это долгосрочная стратегия ЦРУ и Моссад. Израиль и США хотят гегемонии в Ближневосточном регионе. Эта стратегия включала в себя и нападение на Ливию, и свержение сирийского правительства. Всё это было стратегией ЦРУ и Моссад. Это включало вторжение в Ирак.Бомбардировки. Убийства. Экономическую войну. Последствия для мира будут очень серьёзными.""Убийство иностранных глав государств - возмутительное, чрезвычайно опасное, провокационное, безрассудное и незаконное поведение. Хвастаться этим - за гранью вульгарности.""Удар по руководству не изменит иранское правительство. КСИР возьмёт командование на себя. Они не собираются сдаваться. Они понимают, что у них больше ракет, чем у США и Израиля систем ПВО."Зачем же убили аятоллу?Чтобы весь мир увидел "оскал гегемона" и затрепетал?Мир и Иран увидели. Но не затрепетали.О других особенностях войны в Иране - в интервью Андрея Грозина: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны

