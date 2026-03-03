https://ukraina.ru/20260303/dva-slona-dlya-triumfatora-pochemu-tramp-obyazatelno-natselen-na-iran-i-na-kubu-1076319449.html

Два слона для триумфатора. Почему Трамп обязательно нацелен на Иран и на Кубу

После того, как министр войны США Пит Хегсет однозначно обрисовал новую задачу американской армии –"Мы больше не защитники. Мы воины, натренированные убивать врагов и ломать их волю", – неуютно в этом мире стало многим.

2026-03-03T17:44

Особенно тем, чью волю США собрались ломать. А тех, кого не надо ломать в этом мире сегодня практически не осталось. Отбивший атаку на свою жизнь ухом во время предвыборного покушения президент США Дональд Трамп окончательно сменил кардинальный подход своей страны ко всему остальному миру. Вошла в завершающую стадию борьба двух миров – прежнего и Трампом укрепляемого. То есть "мир, основанный на правилах", с помощью которого леволиберальные глобалисты во главе с американскими демократами, прежнего президентом Джо Байденом насаждали гегемонию США на планете, сменился на "мир через силу", который исповедуют Трамп и его команда. Тот же Хегсет.Причем при прежних леволиберальных глобалистах слово "мир" означало общее мироустройство планеты, то теперь это же слово означает состояние, которого США добиваются силой. И в том и в другом случае во главу угла ставятся доминирование США и их воля. Но при мире на правилах все же есть хоть чисто номинальный вежливый учет мнений других участников процесса, а вот при мире через силу всем рулят США, а всех, кто с этим не согласен, американцы готовы ломать через колено. Грубо и неприхотливо, но надежно. Как и сказал Хегсет, выполняя волю Трампа и не церемонясь с чьими-то возражениями или – не дай Бог! – протестами.Украинский ресурс "Страна.ua" назвал это состояние США "самодержавием гегемона", и это очень точная характеристика. По мнению ресурса, "Вашингтону достаточно лишь добиться ситуации, при которой:– ни одна из стран мира не сможет конкурировать с США в области высоких технологий и космоса;– основные торговые пути на море находятся под контролем США, как и крупнейшие месторождения энергоносителей и других важнейших ресурсов;– постоянно поддерживается взаимоистощающая вражда между разными крупными странами (вплоть до провоцирования войн между ними, которые затем будет показательно тушить Совет мира), не допуская их опережающего США развития".Этим Трамп и озабочен вот уже второго год своего второго президентства. И тем для обсуждения и анализа происходящего, синтеза мнений и прогноза перспектив тут самое великое множество, и ручаться хоть за что-то одно определенное стопроцентно могут разве что британские ученые, которые долго пили самогонку с украинскими интеллектуалами на деньги бедных адвокатов и молдавских джентльменов на конференции евреев-оленеводов на Мадагаскаре в зимнюю стужу под эротичные напевы Бабы-Яги. Как говорится, если сверху посмотреть, то сбоку кажется, что сверху ни фига не видно. Призрачные установки наплывают на мифические аналогии и пересекаются натужными когнитивными допусками-миражами, и получается весьма и весьма приблизительная картина действительного.Но кое что есть определенное из прикладной политики, которую тот же Трамп пытается прогнуть под себя и использовать в том числе и для установления означенного выше самодержавного гегемонизма, основанного на его безграничной власти. Он воюет в Иране, чтобы к своему 80-летию и началу предвыборной борьбы за места в Конгрессе (лето 2026 года) прийти триумфатором-победителем. Причем громким и бесспорным, ни на кого не похожим и ни с кем не сравнимым.Трамп хочет въехать в свой триумф, как минимум, на двух слонах, добытых в боях. И первый из них – конфликт в Иране, который между Тегераном и Вашингтоном начался еще в 1979 году, когда свершилась так называемая исламская революция, как утверждает Википедия, цепь событий в Иране, результатом которых стали эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, упразднение монархии и установление новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни.Хомейни вернулся в Иран из Парижа 1 февраля 1979 года, сразу был проведен референдум о новом политическом устройстве, и уже 1 апреля Иран был объявлен Исламской республикой. Места для США в ней не осталось аж ничуть. Особенно после захвата иранцами американского посольства в Тегеране в ноябре 1979-го.Вот с тех пор никто и никак не мог урегулировать американо-иранские отношения, а теперь за них взялся Трамп. Если ему удастся свергнуть правящий 46 лет в Иране режим аятолл и вернуть к власти либо оппозицию, либо вообще наследника и сына свергнутого шаха 65-летнего Реза Пехлеви, то успех будет полным. И будет полным триумфом. В сочетании со сворачиванием ядерной программы Ирана, которая официально и стала камнем преткновения в отношениях между двумя державами.Вторым "слоном", тянущим триумфальную телегу Трампа к победе на выборах в Конгресс, конечно же, может стать, скажем мягко, решение кубинской проблемы. Эта заноза в мягком американском подбрюшии терзает американскую плоть с еще дольше – с 1 января 1959, когда на острове Кубу в 100 милях от США победила Кубинская революция – социально-экономические преобразования, исходом которых стала ликвидация капитализма-империализма на острове и провозглашение его "социалистическим государством".Вооруженное восстание Движения 26 июля во главе с братьями Кастро, Фиделем и Раулем закончилось взятием столицы – Сантьяго, а уже в апреле разгромом американской интервенции на острове руками кубинских контрреволюционеров-эмигрантов в Заливе Свиней и на Плайя-Хирон. Островные кубинцы наваляли тогда американо-кубинцам по сопатке по первое число. Нынешнему госсекретарю США Марко Рубио, кубинцу по происхождению, до сих пор чешется в самых нескромных местах при упоминании того американского позора.В пользу социализма на Кубе закончился в 1962 году и так называемый Карибский кризис – противостояние между США и СССР, закончившееся тем, что США убрали свои ядерные ракеты из мягкого подбрюшья СССР из Турции.И с тех пор как только США ни давили на Кубу и ни обкладывали ее санкция, запретами и рестрикциями, Остров Свободы держался. И выстоял даже после развала СССР и предательства Кубы новым российским проамериканским руководством бухаря-президента Бориса Ельцина и его "младореформаторов" с душком.А вот теперь мало кто сомневается, что в случае успеха в Иране Трамп раздерибанит и Кубу, которую он сегодня донельзя зажал санкциями и практической изоляцией.И если Трампу в короткие сроки удастся закончить победой США в двух застарелых конфликтах, то он однозначно будет какое-то время непревзойденным триумфатором. Ему удастся то, что не удалось другим президентам, с которыми его сравнивают и не в его пользу. Над конфликтами, которым 66 и 46 лет и над которыми бились и ничего не достигли Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, то всем, по крайней мере самому Трампу и его сторонникам, и станет понятно, кто на самом деле Рабинович, а кто просто прикидывается, помахивая пейсами. Не говоря уже о ближайших предшественниках – Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме или Джо Байдене, о которых Трамп говорит, на скрывая раздражения от их президентства и брезгливости в отношении их самих.Многие прогнозируют, что Трамп в случае победы в Иран и на Кубе выиграет битву за Конгресс и только укрепит свою власть, что откроет ему дорогу к самодержавному управлению и внешней политикой США и установлению нового американского доминирования на планете. И тогда действительно многие из живых позавидуют мертвым – для Трампа тогда не будет врагов или союзников, все перейдут в разряд вассалов, смирившихся со своей судьбой или еще брыкающихся.Сейчас планам Трампа пока мешает даже Иран. Президент США хотел "сделать" его за пару-тройку дней, сейчас же уже отводить четыре недели. Иран оказался готов к отражению американского нападения, потому что даже в условиях гибели всего высшего политического и военного руководства и предвидя его смог перераспределить центры управления и принятия решений и смог ответить агрессорам уже в считанные часы. И приступил к тактике истощения США и Израиля. Теперь они, кажется, не очень готовы к такому развитию событий.А есть же еще Китай, Россия, даже Евросоюз, другие центры силы Глобального Юга, которые не собираются превращаться в ручных собачек американского триумфатора. У них свои планы. Даже НАТО, привыкшая кормиться с руки, и та сказала, что не поддерживает иранскую авантюру по усилению Трампа.А значит, мир еще может удивить и Трампа, и нас с вами. Мир президенту США видится через силу, но остается вопрос: а хватит ли ему сил? Но в остальном нужно признать: действует Трамп, как триумфатор. Вот только слонов для колесницы у него может оказаться маловато…О планах США еще читайте в статье Владимира Скачко "США хоронят многополярный мир. Как гегемон строит новый мировой порядок"

