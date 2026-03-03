https://ukraina.ru/20260303/film-karmelyuk-kogda-ukrainskie-aktry-esch-ne-byli-natsionalistami-1076301236.html

Фильм "Кармелюк": когда украинские актёры ещё не были националистами

3 марта 1987 года на советские телеэкраны вышел 4-серийный минисериал "Кармелюк". Это был фильм о знаковом историческом персонаже украинской истории Устиме Кармелюке – настоящем, а не легендарном, как у англичан, малороссийском "Робин Гуде", мстившем помещикам за их издевательства над своими крепостными

Он родился в 1787 году в семье крепостных крестьян Карманюков села Головчинцы Барского староства Летичевского повета Подольского воеводства. Тогда это была территория Речи Посполитой, но уже через пять лет эти земли отошли Российской империи. Для местного населения, однако, данный факт мало что изменил.В 17 лет Устима забрали служить при дворе хозяина – пана Пигловского. Здесь он обучился грамоте, свободно заговорил на польском, русском, идише. Однако в 1811 году удача от него отвернулась. По народной версии Устим спас от верной смерти свою хозяйку Розалию Пигловскую. Запряженные в её бричку кони понесли, и он остановил их, рискуя своей жизнью. Пани хотела отблагодарить молодого красивого мужчину более, чем того требует обычная вежливость, Устим, у которого уже были трое детей, взаимностью не ответил. В результате его обвинили в краже серебра, били плетьми и отправили рекрутом в армию. В то время там служили 25 лет, то есть Кармелюк в лучшем случае вернулся бы домой, когда ему было 49 лет.Устим бежал из имения и выбил себе два передних нижних зуба, но его всё равно забрали. Он попал служить в 4-й Украинский казачий полк, который сформировали 5 июня 1812 года в Каменец-Подольской губернии из жителей Винницкого, Брацлавского, Гайсинского и Балтского уездов. В Отечественной войне 1812 года полк участия не принимал. В 1813 году Кармелюк из армии сбежал.Вместе со своим двоюродным братом и тоже беглецом Никитой Удодовым Устим укрылся в урочище Скала. Там до сих пор сохраняется пещера, которую местное население называет Кармалюковой. Возможно, именно тогда и произошла трансформация фамилии Карманюк в более звучное прозвище Кармелюк (иногда говорят Кармалюк).Вскоре к беглецам присоединились ещё один дезертир свояк Устима (муж сестры) Данила Хрон и местный крестьянин из соседнего села Иван Ткачук. Первого в фильме "Кармелюк" сыграл замечательный киевский актёр Борислав Брондуков, находившийся в 1985 году (во время начала съёмок) на пике своей популярности. Вторым стал начинающий московский актёр, чьё имя сегодня хорошо известно отечественному зрителю, Александр Балуев. Это была его первая заметная работа в кино.Беглецы начали делать набеги на имения местных помещиков, грабить их, а летом 1813 года Кармелюк сжёг винокурню своего бывшего хозяина, а его самого народные мстители прилюдно выпороли батогами.Вскоре их поймали. Как дезертирам, беглецам дали по 500 ударов шпицрутенами и отправили служить в Крым. По пути туда Кармелюк бежал вместе с Данилой Хроном. Они собрали отряд и с 1814 года по 1817-й нападали на поместья и угоняли лошадей. Себя они стали называть гайдамаками.В конце концов, их снова поймали и доставили в Каменец-Подольский. За убийство помещика Кармелюка и его товарищей должны были казнить, но затем Подольский военный губернатор приказал выпороть их плетьми, заклеймить и отправить на 10 лет на каторгу в Иркутскую губернию. Однако до Сибири Устима не довезли – по дороге он сбежал и весной 1819 года уже был на родном Подолье.Кармелюку уже исполнилось 35 лет. Он понимал, что вечно "бегать" по лесам и прятаться от властей не сможет, и предложил своей жене Марии переселиться в причерноморские степи. Однако она наотрез отказалась. В фильме её сыграла популярная на Украине актриса Наталья Сумская, известная по ряду ролей в таких фильмах, как "В лесах под Ковелем" (1984), "Государственная граница. За порогом победы" (1987), "Горы дымят" (1989). В годы независимости она, как и подавляющее большинство украинских культурных деятелей, "скатилась" в откровенный национализм. В одном из недавних своих интервью актриса даже предложила, чтобы в целях борьбы с русским матом в украинских школах начали преподавать украинскую национальную брань.Но вернёмся к Кармелюку. В 1822 году отряд в 50 всадников во главе с шляхтичем Островским разбил отряд Устима, и его снова схватили. На следствии он выдавал себя за русинского солдата-дезертира из австро-венгерской армии Василия Гавриленко. Ему устроили очную ставку с женой и детьми, но он делал вид, что их не узнаёт. Потом Кармелюк и другие заключённые Каменец-Подольской крепости устроили ставший легендарным побег.Однажды ночью, когда начальник караула проверял часовых, заключённые отодрали от своих нар доски, и избили ими всех, кто их охранял, связали и бросили в камеру. Пока остальная тюремная стража разбирала по тревоге ружья, арестанты выскочили во двор замка, схватили из дровника не распиленное ещё бревно, выбили им ворота и вывались наружу. Стража успела открыть вдогонку беглецам огонь. Товарищ Кармелюка, Яков Струтинский, погиб. Сам Устим был ранен в ногу. На какое-то время он укрылся в лесах, но через две недели его снова поймали и приковали к столбу в одиночном каземате в башне Юлия II, которая теперь называется Кармалюковой. В апреле 1823 года во дворе крепости он получил 101 ударом кнутом, ему снова выжгли на лбу клеймо и сослали на вечную каторгу в Сибирь.Осенью 1825 года во время ночной бури Кармелюк выломал решётку, собрал со всех сокамерников рубашки и ремни, связал из них канат, который перебросил через частокол, и заключённые бежали. Уже весной Устим был на родном Подолье и снова занялся нападениями.В июне 1827 года Кармелюка и двух его товарищей схватили подручные помещика Феликса Янчевского и местные крестьяне. Возмущённый тем, что они помогают собственным угнетателям, Устим крикнул им: "Почему же вы их не вяжете за то, что они вас притесняют?"В марте 1828 года Кармелюка опять били 101 раз кнутом, после чего снова сослали в Сибирь, но через год он опять бежал. В январе 1830 года в Нежине его задержали за отсутствие документов. Устим выдал себя за дезертира Павла Богданова. Его подвергли порке (100 шпицрутенов) и отправили служить в Новгородскую губернию. Снова побег, снова арест, снова заключение в Литинской тюрьме, очередной 101 удар батогом и приговор – каторга, куда он не доехал. Кармелюк разобрал в своей камере потолок и бежал. Теперь поднятое им крестьянское восстание приобрело нешуточный размах. Под началом Устима оказалась целая крестьянская армия в 20 тысяч, которая совершила на помещичьи имения более 1000 нападений.Погиб неугомонный народный мститель 22 октября 1835 года. В доме его любовницы на него устроили засаду. По легенде убивший его 18-летний шляхтич Рутковский зарядил свой пистолет не пулей, а серебряной пуговицей, так как по-другому колдуна, каким считали Кармелюка, было не убить. Убийцу народного мстителя император Николай I пожаловал перстнем с бриллиантом и наградил пожизненным освобождением от налогов.Режиссёр Киевской киностудии им. Довженко Григорий Романович Кохан фильм о Кармелюке хотел снять с самого начала своей творческой карьеры. Он согласился на то, чтобы снять сериал о милиции "Рождённая революцией", так как ему пообещали, что после этого "Кармелюка" он обязательно снимет. Чиновники не соврали – после мегауспеха сериала и затем не менее успешной картины об истории древней Руси "Ярослав Мудрый" Кохан и его товарищ, сценарист Александр Сацкий, взялись за написание сценария о Кармелюке. Сацкий известен участием в написании сценария к культовому в СССР фильму "В бой идут одни "старики".На главную роль Кохан пригласил известного киевского актёра Ивана Гаврилюка. Тот был уже широко известен благодаря ролям в фильмах "Захар Беркут" (1971), "Дума о Ковпаке" (1973-76), "Аты-баты, шли солдаты…" (1976), "Вавилон XX" (1979) и многих других. Кохан снимал его в своём первом фильме "Хлеб и соль" (1970) и хорошо знал. С наступлением независимости этот актёр "ударился" в оголтелый национализм. В 2019-м году даже уехал из Киева в родной Львов со словами, что ему невыносимо находиться в этом русифицированном городе.В фильме широко использовались батальные сцены, фехтование, скачки. Александр Балуев в одном из своих интервью вспоминал, что во время съёмок он несколько раз падал с лошади. Один раз скакун даже протащил его несколько сотен метров. После этого Балуев стал намного осторожнее относиться к верховым сценам.Кохану удалось собрать для своего фильма уникально звёздный состав. У него отметились Ада Роговцева – тоже сейчас пламенная националистка, а в то время не менее пламенная коммунистка. Снялся в "Кармелюке" в роли небогатого еврея-шинкаря и муж Роговцевой Константин Степанков. Сыновей старого пана Пигловского, с которыми по сюжету в юности учился Кармелюк, сыграли московский актёр Степан Старчиков (звезда фильма "Россия молодая" (1982) и вильнюсский – Ромуальдас Раманаускас ("Долгая дорога в дюнах" (1981).В эпизодических ролях отметились Александр Голобородько (неизменный Константин Рокоссовский в военных эпопеях Юрия Озерова), Людмила Сосюра (невеста Максима Перепелицы и жена главного редактора киностудии им. Довженко Владимира Сосюры – сына поэта), Василий Фущич (друг и односельчанин Максима Перепелицы и мечтающий о колбасе махновец из "Служили два товарища"), Вацлав Дворжецкий, Эрнст Романов и многие другие. Песню в картине исполнил Игорь Билозир – культовый для украинских националистов певец, муж "политикини" Оксаны Билозир.Однако ни звездный актёрский состав, ни музыка не помогли Григорию Кохану снять очередной шедевр. Из-за перегруженности персонажами и такими любимыми украинскими режиссёрами поэтическими метафорами, фильм получился затянутым, сумбурным, нединамичным. В одном из своих интервью режиссёр признался:"Для меня были настолько тяжелые съемки, что я выходил на съемочную площадку, как на какую-то работу подневольную. Я уже думал "Боже, когда закончится этот съемочный период"… Я не получил от этого удовольствия".В результате особой популярностью "Кармелюк" никогда не пользовался, так как и близко по своей зрелищности не приближался к фильмам о Робин Гуде… как иностранным, так и отечественным. Хотя исторический его прототип куда круче зарубежного.

