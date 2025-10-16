"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
В ноябре 2023 года российские военнослужащие прокопали под позиции ВСУ в Авдеевке 160-метровый туннель. Решительные действия штурмовых групп привели к уничтожению позиций противника. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил у бойца, как проходила знаменитая операция по взятию укрепрайона ВСУ в Авдеевке с использованием 160-метрового туннеля. Военнослужащий пояснил, что лично не копал тоннель, но принимал непосредственное участие в решающем штурме.
"Мы вышли группами из этой "копанки". В каждой группе было 5–6 человек. У каждой была своя задача: взять те или иные позиции [ВСУ]", – рассказал он.
Боец описал, как его группа подошла к вражескому блиндажу. "Кричу всушникам: "Сдавайся!". Они меня посылают – не хотят сдаваться. Пришлось закидывать им в дымоход гранаты…", – вспоминает Студент.
После этого, по его словам, сопротивление было окончательно подавлено. "Мои товарищи молодцы, с большим опытом. Враг тогда не сдался и был уничтожен. Просто всех [солдат ВСУ] спалили "одноразками", – рассказал военнослужащий.
При этом на вопрос о значении штурма Авдеевки боец "Пятнашки" лаконично ответил: "Тогда двинулся авдеевский фронт".
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
