"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ - 16.10.2025
https://ukraina.ru/20251016/prishel-prikaz-brat-avdeevku-boets-pyatnashki-rasskazal-o-razgrome-ukreplennogo-blindazha-vsu-1070130341.html
"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ - 16.10.2025 Украина.ру
"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
В ноябре 2023 года российские военнослужащие прокопали под позиции ВСУ в Авдеевке 160-метровый туннель. Решительные действия штурмовых групп привели к уничтожению позиций противника. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил у бойца, как проходила знаменитая операция по взятию укрепрайона ВСУ в Авдеевке с использованием 160-метрового туннеля. Военнослужащий пояснил, что лично не копал тоннель, но принимал непосредственное участие в решающем штурме.Боец описал, как его группа подошла к вражескому блиндажу. "Кричу всушникам: "Сдавайся!". Они меня посылают – не хотят сдаваться. Пришлось закидывать им в дымоход гранаты…", – вспоминает Студент.После этого, по его словам, сопротивление было окончательно подавлено. "Мои товарищи молодцы, с большим опытом. Враг тогда не сдался и был уничтожен. Просто всех [солдат ВСУ] спалили "одноразками", – рассказал военнослужащий.При этом на вопрос о значении штурма Авдеевки боец "Пятнашки" лаконично ответил: "Тогда двинулся авдеевский фронт".Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".
"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ

05:30 16.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
В ноябре 2023 года российские военнослужащие прокопали под позиции ВСУ в Авдеевке 160-метровый туннель. Решительные действия штурмовых групп привели к уничтожению позиций противника. Об этом российский боец с позывным Студент из интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил у бойца, как проходила знаменитая операция по взятию укрепрайона ВСУ в Авдеевке с использованием 160-метрового туннеля. Военнослужащий пояснил, что лично не копал тоннель, но принимал непосредственное участие в решающем штурме.
"Мы вышли группами из этой "копанки". В каждой группе было 5–6 человек. У каждой была своя задача: взять те или иные позиции [ВСУ]", – рассказал он.
Боец описал, как его группа подошла к вражескому блиндажу. "Кричу всушникам: "Сдавайся!". Они меня посылают – не хотят сдаваться. Пришлось закидывать им в дымоход гранаты…", – вспоминает Студент.
После этого, по его словам, сопротивление было окончательно подавлено. "Мои товарищи молодцы, с большим опытом. Враг тогда не сдался и был уничтожен. Просто всех [солдат ВСУ] спалили "одноразками", – рассказал военнослужащий.
При этом на вопрос о значении штурма Авдеевки боец "Пятнашки" лаконично ответил: "Тогда двинулся авдеевский фронт".
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу" на сайте Украина.ру.
О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага и пытках в украинском плену — в материале Игоря Гомольского "Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м".
Вчера, 04:40
"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
Лента новостейМолния