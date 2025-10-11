https://ukraina.ru/20251011/nikolay-dubina-moy-ded-podryval-zdes-vrazheskie-poezda-v-1942-m-a-ya-v-2014-m-1069949512.html

Николай Дубина: Мой дед подрывал здесь вражеские поезда в 1942-м, а я в 2014-м

О службе в ополчении Донбасса, диверсиях в тылу врага, пытках в украинском плену, участии в СВО и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал ополченец первой волны, ветеран СВО Николай Иванович Дубина

— Николай Иванович, откуда вообще у вас навыки для организации масштабных диверсий?— Я служил в одном из спецподразделений Советской армии. Пограничная зона, Северо-Западный пограничный округ. В 1975 году окончил учебку. Специальность у меня — снайпер, подрывник-диверсант. Могу управлять всеми видами наземного транспорта. Учился на "отлично". Кто бы мог подумать, что навыки пригодятся в таком возрасте?— В 2014 году вы прибыли в Донецк из Запорожской области. Как так вышло?— Оделся рыбаком: яловые сапоги, дедовский плащ. Сел на скутер и поехал. Только в первый раз не доехал. Плохо мне стало. Кровь носом пошла, давление. Сделал укол. Пришлось вернуться. На следующий день поехал в Запорожье. Там наши собрались. Наверняка видели фото "Триста запорожцев". Закидывали их яйцами, стянули бандитов из Днепра. В общем, перехватили меня по дороге милиционеры, вместе со скутером бросили в машину и отвезли в Орехов, домой.А в ночь с тринадцатого на четырнадцатое апреля собрался я, в 01:45 выкатил скутер за ворота и поехал. В восемь утра жена звонит: "Ты где?" "У брата, на Лидиевке. В Кировском районе", — отвечаю. Она в крик. Так и знала, мол, что убежишь. Говорю ей: "Мать, я не могу в стороне оставаться. Война будет, понимаешь? Будут людей убивать. Вот посмотришь".Брат мой троюродный предложил у него пока остаться, но я же не для этого приехал. В шесть вечера был в актовом зале областной администрации. Подъехал к зданию — баррикады стоят. Подошёл ко мне парень. "Вот мой паспорт", — говорю ему. Военный билет не брал. "О, старшина, значит? Тогда и здесь старшиной будете", — отвечает.И пошло-поехало. Тренировались на случай штурма. Пушилин к нам приходил, Пургин — тоже. А первого или второго мая приехали ребята из батальона "Восток", так я к ним подался. Там тоже был старшиной. Подвезли оружие, изъятое у силовиков. Я его выдавал, подсказывал ребятам, как и что. Когда 26 мая, по-моему, случился первый бой в аэропорту, мы уже все при оружии были. Все как положено.Когда стало понятно, что война эта всерьёз и надолго, я подошёл к командиру и сказал, что приехал не какой-то ерундой заниматься, а конкретно воевать. Тем более что меня этому учили. Тогда ходил поезд "Одесса — Ясиноватая". Ходил через Орехов, мой родной город. Там стратегический мост. По нему Киев войска перебрасывал. Ещё мой дед в 1942 году такие подрывал. А я в итоге подорвал в 2014 году. Ну… история повторяется.Командир дал добро, мне выделили самосвал "ЗИЛ", загрузили для первой ходки. Местность я знал прекрасно, ездил спокойно. Потихоньку организовали схрон со всем необходимым.Ну и погнали. В ночь с 23 на 24 число.— Успешно прошло?— Да, это был железнодорожный мост на Мариуполь. Они же до сих пор там не ездят. В объезд через Новофёдоровку. Это 92 километра лишних.— Что было дальше?— Дальше — больше. Я планировал взорвать уже не один мост, а пять автомобильных и пять железнодорожных. То есть полностью перекрыть юг Запорожской области. Если бы движения не было, то люди сразу поднялись бы.В общем, под Гуляйполем… мы поехали через Великую Новосёлку, а ребята — другим путём. А под Гуляйполем нас ждали. Все телефонные разговоры наши записаны. Восьмого июля нас приняли.У нас вооружения было столько, что впятером против дивизии смогли бы воевать. Я же планировал ещё, допустим, под Ореховом засаду на колонну. Там место хорошее было, новая трасса на Мариуполь. Впятером? А что? Семь автоматов, две снайперских винтовки, гранаты, одноразовые гранатомёты. А если заминировать предварительно… да. В общем, привезли нас в СБУ, а там убивали просто. Я же ещё отстреливался. Старался, правда, так, чтобы никого не убить. Но они всё равно боялись.Мне бы в Ореховский район пробиться. Там же Родина моя. Они бы меня там двести лет ловили и не поймали. Только на воздух бы взлетали и погибали. Ну да ладно.Привезли меня в подвал. Комната маленькая. Сначала просто били, а потом уже на допрос к следователю. Те, что били, все в "балаклавах" были.Ну и каждый раз били, убивали. Электрическим током пытали, сваркой. От сварки у меня до сих пор на теле пятно. Водой поливали, электродом тыкали, зубы плоскогубцами по живому рвали. Четыре или больше. Не помню уже. Ещё душили целлофановыми пакетами, подвешивали на дыбу. Но самым ужасным было обычное вафельное полотенце. Уложат меня на пол или на лавку, полотенце бросят на лицо, а сверху поливают водичкой. Вот так вот лежишь и захлёбываешься. Страшное дело, короче. Я долго потом воды боялся. Даже подойти не мог.Так убивали с июля до конца ноября. Потом в СИЗО обычный перевели. Судили показательно. Я, мол, не стратегический мост, а поезд с людьми хотел подорвать. Террорист будто. А дальше поехал по тюрьмам.Было дело, что конвойные меня обнимали, чуть ли не на руках выносили. "Дед, неправильно ты взрывал. Надо было сперва в Киеве рвануть, а здесь уж мы помогли бы", — сказали. Они переживали, что меня будут отбивать. "Николай Иванович, если отбивать надумают, то пусть не вздумают стрелять. Мы оружие отдадим, а вас сами на руках передадим. Боже упаси, у нас же дети", — говорили. И в тюрьмах меня тоже поддерживали, помогали всячески. Люди хорошо относились. Волонтёры через адвокатов медикаменты и продукты передавали. Как-то держался.— Ждали обмена?— В сентябре 2019 года вызывают меня опера. СБУшники, мол, приехали с документами. Это… да, 25 сентября. А меня до этого уже семь раз так дёргали по разным тюрьмам, но всё равно не меняли. Я уж и надеяться перестал. Но обмен действительно состоялся. Там три человека было: я и двое луганчан.Тогда ещё контрразведка их бандеровская приезжала. Я ему говорю: "Сынок, тебе сколько лет? 32? А мне уже 63, понимаешь? В чём ты хочешь меня убедить? Что рассказать? Моего деда бандеровцы убили в 1944 году под Дрогобычем. Вы меня только убить можете". Потом ещё несколько раз приезжали контрразведчики, но представлялись СБУ. А потом назначили дату — 27 декабря. Повезли нас в Киев, оттуда — в Артёмовск. Вечером 29 декабря был в Донецке.— Если память не изменяет, то самостоятельно идти вы были уже не в состоянии. Верно?— Меня несли. Давление страшное. И сразу в больницу. Только выписали и снова в больницу, но уже на Мотеле. В феврале уже в Горловке в больницу попал. Это хирургия. Потом терапия ещё.— Документы украинская сторона не отдала?— Только паспорт.— То есть были проблемы с оформлением пенсии?— Пенсии у меня не было и нет до сих пор. Пособие сейчас 7300 рублей дают и 4580 — ветеранские.— Тем не менее, вы хотели вернуться в НМ ДНР?— Конечно! Я же и в Киеве, и в Харькове, и всюду людям говорил, что вскоре начнётся война, поскольку нас попытаются вырезать и Россия вмешается. И всех предупреждал, что лучше скорее уезжать, пока под ружьё не поставили, пока против отцов и матерей воевать не заставили.А в 22-м году, когда всё началось, я 22 февраля пошёл в военкомат. А там девчонки… ну как "девчонки"? Лет по шестьдесят им. Просто я постарше. Так вот, девчонки говорят: "Так, старшина, идите отсюда! У вас вон сколько болячек, сколько ранений!" Я говорю: "Я семью бросил, приехал защищать, а тут война началась. Я в стороне не останусь!" Ну, в общем, скандал. Вызвали они полицию. Ребята приехали и отвезли меня домой.На следующий день выпек я бисквит по маминому рецепту, разрезал, промазал сгущёнкой и снова пошёл в военкомат. "Девушки, давайте без скандала. Я туда всё равно попаду. Выписывайте повестку, а военные пусть решают", — говорю. А тут военком. Узнал меня и говорит: "Девчонки, выписывайте. Этот не отстанет".А 24 числа я уже на передке под Волновахой. Миномётная батарея. Это 3-я бригада. Командир узнал меня. Помнил по 2014 году. Говорю ему: "Товарищ капитан, ну какой из меня миномётчик? Мина — двадцать килограммов. А у меня кисть пришита". Он отвечает: "Иваныч, я вас сюда не для этого взял. Организуйте мне тут охрану батареи". Больше двух месяцев я пробыл на передке.Замкомвзвода броник протягивает. Ну, 21 килограмм. Ну куда он мне? Но надел. Помогли. А однажды снаряд прилетел, разорвался. Один осколок в жилет попал, в плиту. Мы его потом вытащили плоскогубцами, и я на память оставил. А ещё один попал в шлем. Шлем, правда, ещё советский был. Пробил шлем, подшлемник, но череп остался целым. Вот шрам остался. Тоже на память. Плохо, конечно, стало. Контузия. Опять давление.После двух месяцев на передке вывезли меня на ПВД. Стал начальником караула. Потом снова давление и снова больница. Привозят, а у меня 240 давление. Восемь месяцев и один день продержался. Демобилизовали по возрасту и состоянию здоровья 24 октября.— Вернулись в Горловку?— Да. Тут же недавно снова проблемы со здоровьем начались. Думали, что онкология, а оказалось, что пуля. Пять лет я с ней проходил. Ну ничего. Сейчас вот окрепну и восстановлением документов займусь, чтобы нормальную пенсию получать. Сейчас пока сил нет. А так вот шкаф купил, немного мебели и телевизор, пока служил. Коты у меня живут: Муся и Колян. Муся прячется. Стесняется выйти. А Колян рядом со мной спит, греет меня. Вот так и живём.Читайте также: Командир эвакуационной группы: Раненых мы не бросаем. Даже если человеку остались минуты — говори с ним

