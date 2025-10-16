"Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
"Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября
"Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября - 16.10.2025 Украина.ру
"Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября
Администрация США разработала план финансовой поддержки Вооруженных сил Украины через введение чрезвычайных тарифов на товары из Китая. Согласно сообщениям, инициативу уже представили европейским союзникам. Тогда же Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть
Как сообщает The Telegraph, президент Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту ознакомить партнёров с предложением финансовой поддержки ВСУ через введение чрезвычайных тарифов на товары из Китая перед предстоящим визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. ессент публично заявил, что предлагаемые меры — так называемая "пошлина за российскую нефть" или "пошлины победы Украины" — требуют обязательной поддержки европейских стран. "Наши союзники должны быть готовы присоединиться к нам", — подчеркнул он.Стратегия предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая с последующим направлением полученных средств на вооружение ВСУ. По замыслу Вашингтона, это окажет максимальное экономическое давление на Россию, чей военно-промышленный комплекс, как утверждается, зависит от китайской поддержки, и в конечном счёте вынудит Владимира Путина сесть за стол переговоров.При этом издание отмечает, что ранее аналогичные предложения о санкциях против Китая уже встречали сопротивление европейских правительств, не желающих обострять отношения с Пекином.Между тем, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях, в случае одобрения поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, для управления ими могут быть задействованы американские подрядчики.По информации издания, такое решение позволит быстро доставить ракеты, устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и даст США возможность сохранить контроль над процессами нацеливания и применения.Ранее Дональд Трамп заявлял, что почти принял решение о возможных поставках этих крылатых ракет Киеву, но хотел бы окончательно понять, как они планируют быть использованы.Со своей стороны, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что применение "Томагавков" на Украине нанесёт ущерб и без того напряжённым российско-американским отношениям. Российская сторона полагает, что использование этих ракетных комплексов невозможно без прямого участия американского военного персонала.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть. Слова Трампа вызвали скептическую реакцию у экспертов. По мнению аналитиков, это заявление, скорее всего, является политическим давлением с целью вынудить Дели к невыгодным торговым сделкам с Вашингтоном.Эксперты считают маловероятным, что Индия пойдет на такой шаг. "Покупка нефти у России — экономически наиболее выгодное для них предложение на рынке, — отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Поэтому мы с 2022 года являемся крупнейшим поставщиком ресурса в эту страну".С ним согласна и директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. По ее мнению, сценарий отказа Индии от российской нефти в ближайшей перспективе маловероятен. Эксперты полагают, что реальный отказ от дешевых российских энергоносителей нанес бы ущерб в первую очередь экономическим интересам самой Индии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал слова американского лидера о том, что премьер-министр Индии пообещал прекратить покупать нефть у России.В то же время агентство РИА Новости написало, что комитет промышленности и энергетики Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии по окончательному запрету импорта российских энергоносителей. В Брюсселе намерены полностью запретить заключение новых контрактов на поставку российских нефти и газа с 2026 года. После одобрения в комитете предложение будет обсуждено в ходе консультаций между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.Фронтовые события Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что украинская сторона ожидает полного взятия города Купянск под контроль Вооружёнными силами РФ в ближайшее время.По его словам, в дальнейшем следует ожидать взятия российской армией Волчанска, что создаст условия для возможного окружения крупной украинской группировки в регионе.Лисняк также привёл данные о значительных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Согласно его информации, в сентябре украинские силы потеряли убитыми и ранеными от 16 до 17 тысяч военнослужащих, а ежесуточно из строя выбывает от 250 до 450 человек. Он подтвердил, что российские войска ведут успешное наступление одновременно на нескольких участках Харьковского фронта.Телеграм-канал "Два майора" подготовил фронтовую сводку. Так, на Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" ведут тяжелые позиционные бои, постепенно продвигаясь вперед.На Харьковском направлении идут ожесточенные бои на левом берегу реки Волчья и на восточных подступах к городу. Российские подразделения действуют при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Продолжается штурм Купянска, где российские силы действуют в центре города, охватывая фланги обороняющихся.Южнее Покровска российские войска развивают успех после заявленного освобождения Новопавловки. В самом Покровске продолжается штурм микрорайона "Лазурный".На Днепропетровском направлении группировка войск "Восток" сообщила о взятии населенного пункта Алексеевка.На Запорожском фронте бои идут в районе Приморского и Степногорска. Сообщается, что 108-й десантно-штурмовой полк уничтожает беспилотники противника, который предпринимает контратаки. На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" активизировала действия, нанося удары по острову Карантинный в черте города Херсон. В свою очередь, от ударов ВСУ по Чаплинке пострадали двое мужчин. Также обстрелам подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка и другие населенные пункты региона.Сегодня, 16 октября, также стало известно, что под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории России. Подробности в публикации Британия патронирует теракты и диверсии в России: важные заявления директора ФСБ.
россия
индия
украина
"Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября

13:26 16.10.2025 (обновлено: 13:30 16.10.2025)
 
Кристина Черкасова
Администрация США разработала план финансовой поддержки Вооруженных сил Украины через введение чрезвычайных тарифов на товары из Китая. Согласно сообщениям, инициативу уже представили европейским союзникам. Тогда же Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть
Как сообщает The Telegraph, президент Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту ознакомить партнёров с предложением финансовой поддержки ВСУ через введение чрезвычайных тарифов на товары из Китая перед предстоящим визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.
ессент публично заявил, что предлагаемые меры — так называемая "пошлина за российскую нефть" или "пошлины победы Украины" — требуют обязательной поддержки европейских стран. "Наши союзники должны быть готовы присоединиться к нам", — подчеркнул он.
Стратегия предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая с последующим направлением полученных средств на вооружение ВСУ. По замыслу Вашингтона, это окажет максимальное экономическое давление на Россию, чей военно-промышленный комплекс, как утверждается, зависит от китайской поддержки, и в конечном счёте вынудит Владимира Путина сесть за стол переговоров.
При этом издание отмечает, что ранее аналогичные предложения о санкциях против Китая уже встречали сопротивление европейских правительств, не желающих обострять отношения с Пекином.
Между тем, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях, в случае одобрения поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, для управления ими могут быть задействованы американские подрядчики.
По информации издания, такое решение позволит быстро доставить ракеты, устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и даст США возможность сохранить контроль над процессами нацеливания и применения.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что почти принял решение о возможных поставках этих крылатых ракет Киеву, но хотел бы окончательно понять, как они планируют быть использованы.
Со своей стороны, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что применение "Томагавков" на Украине нанесёт ущерб и без того напряжённым российско-американским отношениям. Российская сторона полагает, что использование этих ракетных комплексов невозможно без прямого участия американского военного персонала.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди якобы заверил его в том, что перестанет покупать российскую нефть.
Слова Трампа вызвали скептическую реакцию у экспертов. По мнению аналитиков, это заявление, скорее всего, является политическим давлением с целью вынудить Дели к невыгодным торговым сделкам с Вашингтоном.
Эксперты считают маловероятным, что Индия пойдет на такой шаг. "Покупка нефти у России — экономически наиболее выгодное для них предложение на рынке, — отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Поэтому мы с 2022 года являемся крупнейшим поставщиком ресурса в эту страну".
С ним согласна и директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. По ее мнению, сценарий отказа Индии от российской нефти в ближайшей перспективе маловероятен. Эксперты полагают, что реальный отказ от дешевых российских энергоносителей нанес бы ущерб в первую очередь экономическим интересам самой Индии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал слова американского лидера о том, что премьер-министр Индии пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны, и вот собственно мы на них и ориентируемся", — заявил Песков.
В то же время агентство РИА Новости написало, что комитет промышленности и энергетики Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии по окончательному запрету импорта российских энергоносителей.
В Брюсселе намерены полностью запретить заключение новых контрактов на поставку российских нефти и газа с 2026 года. После одобрения в комитете предложение будет обсуждено в ходе консультаций между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.
Фронтовые события
Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что украинская сторона ожидает полного взятия города Купянск под контроль Вооружёнными силами РФ в ближайшее время.
По его словам, в дальнейшем следует ожидать взятия российской армией Волчанска, что создаст условия для возможного окружения крупной украинской группировки в регионе.
Лисняк также привёл данные о значительных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Согласно его информации, в сентябре украинские силы потеряли убитыми и ранеными от 16 до 17 тысяч военнослужащих, а ежесуточно из строя выбывает от 250 до 450 человек. Он подтвердил, что российские войска ведут успешное наступление одновременно на нескольких участках Харьковского фронта.
Телеграм-канал "Два майора" подготовил фронтовую сводку. Так, на Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" ведут тяжелые позиционные бои, постепенно продвигаясь вперед.
На Харьковском направлении идут ожесточенные бои на левом берегу реки Волчья и на восточных подступах к городу. Российские подразделения действуют при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Продолжается штурм Купянска, где российские силы действуют в центре города, охватывая фланги обороняющихся.
Южнее Покровска российские войска развивают успех после заявленного освобождения Новопавловки. В самом Покровске продолжается штурм микрорайона "Лазурный".
На Днепропетровском направлении группировка войск "Восток" сообщила о взятии населенного пункта Алексеевка.
На Запорожском фронте бои идут в районе Приморского и Степногорска. Сообщается, что 108-й десантно-штурмовой полк уничтожает беспилотники противника, который предпринимает контратаки.
На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" активизировала действия, нанося удары по острову Карантинный в черте города Херсон. В свою очередь, от ударов ВСУ по Чаплинке пострадали двое мужчин. Также обстрелам подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка и другие населенные пункты региона.
Сегодня, 16 октября, также стало известно, что под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории России. Подробности в публикации Британия патронирует теракты и диверсии в России: важные заявления директора ФСБ.
