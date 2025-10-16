https://ukraina.ru/20251016/muzyka-dlya-ushey-zelenskogo-shkola-dlya-narkodilerov-i-migren-evropy-ukraina-v-mezhdunarodnom-1070142520.html

Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контексте

16.10.2025

Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контексте

Через военную силу к миру. Может ли этот метод, опробованный Трампом в Газе, стать формулой для решения eкраинского конфликта. Об этом в последние дни размышляют западные СМИ

Сразу после переговоров по мирному урегулированию в Газе президент Дональд Трамп во вторник допустил продажу Украине ракет “Томагавк” американского производства, что даст Киеву возможность наносить удары в глубокий тыл России, пишет американское издание The New York Times.Эти слова стали музыкой для ушей украинского лидера Владимира Зеленского, но они никак не могут нравиться президенту России Владимиру Путину, который неоднократно предостерегал от "качественно нового этапа эскалации", отмечает газета."Трамп уверен, что может успешно давить на страны для достижения мирных соглашений после того, как ему удалось заключить соглашение об окончании войны в Газе", — говорится в публикации.The New York Times напоминает, что в этом конфликте Трамп позволил израильским военным уничтожить ХАМАС, вынудив правителей Газы согласиться на мирное соглашение.По мнению собеседницы издания, научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям США Лианы Фикс, передача "Томагавков" зависит от того, сможет ли Путин достучаться до Трампа и удастся ли ему донести следующую мысль: "Дональд, ты не сможешь этого сделать, иначе начнется ядерная война".С другой стороны, отмечает Фикс, Европа скоординировано оказывает давление на США, чтобы подтолкнуть их к более весомой поддержке Украины.“Мы сейчас наблюдаем скоординированную кампанию, особенно со стороны европейцев, а также украинцев, чтобы дать понять Москве, что она не побеждает, а поддержка Украины и давление со стороны США никуда не делись”, — рассказала собеседница The New York Times.Украина — школа для торговцев наркотикамиВ Интернациональный легион ВСУ поступает все больше действующих членов наркокартелей Колумбии и Мексики, пишет британский Telegraph. Там они осваивают навыки управления дронами, которые надеются применить на родине при нанесении бомбовых ударов по вражеским бандам.Торговцев наркотиками больше всего интересуют дроны-камикадзе на оптоволокне, пишет газета.“Украина стала платформой для распространения тактики применения FPV по всему миру. Некоторые приезжают учиться убивать дронами за 400 долларов, а потом продают полученные знания тому, кто платит самую большую цену”, — цитирует Telegraph слова сотрудника украинских органов безопасности из интервью французскому веб-сайту Intelligence Online.В наши дни член картеля легко может попасть на Украину, так как Интернациональный легион все чаще делает ставку на наемников из Латинской Америки, пишут британские журналисты. По их словам, большинство приезжает из Колумбии, так как в этой стране после подписанного в 2016 году исторического мирного соглашения с FARC очень многие сотрудники сил безопасности остались без работы."Насколько можно понять, члены картелей пользуются тем обстоятельством, что у Киева недостаточно средств и возможностей для тщательной проверки и отбора зарубежных кандидатов", — так издание пытается оправдать ВСУ за безразборный наем добровольцев.По словам самих легионеров, биографические данные военных и гражданских проверяются редко, из-за чего в легион попадают нежелательные лица, говорится в статье.Однако дипломаты бьют тревогу: иностранные добровольцы получают доступ к самым разнообразным вооружениям, а также могут изучать различные методы изготовления самодельных ударных дронов, подчеркивает британская газета.Норвежский правозащитник: после СВО Украина погрузится в хаосТем временем в Норвегии опасаются, что после окончания специальной военной операции кризис социальной сферы и безопасности на Украине может быть таким серьезным, что весь европейский континент погрузится в хаос.Если сотни тысяч солдат ВСУ вернутся домой и не найдут там помощи, работы и образа будущего, это может стать благоприятной почвой для роста экстремизма и организованной преступности, предупреждает в своей статье для издания Steigan норвежский правозащитник Дан Вигго Бергтун.По его словам, если Европа продолжит бездействовать, то рискует увидеть, как Украина выродится в страну, где вооруженные группировки будут покушаться на авторитет государства."Страна, построенная на психологических травмах, увечьях и коррупции, не может обеспечить стабильность. Мы рискуем тем, что новый партнер Европы станет обузой с точки зрения безопасности — экспортером беспорядков, оружия и нищеты", — отмечает правозащитник.Бергтун предлагает Европе разработать новую целевую программу по реинтеграции ветеранов в общество, которая будет основываться на реальном опыте и быть вне политики. При этом он подчеркивает, что Европа должна разумно расходовать средства на здравоохранение, профессиональное обучение и развитие общества, а не транжирить их на проекты, которые хорошо смотрятся на бумаге, но не спасают жизни."Либо мы поможем Украине выстроить общество, свободное от коррупции, преступности и экстремизма, либо вскоре нас ждет новый кризис, который мы сами же создали и профинансировали. Европа должна понять, что мы боремся не с Россией — а с последствиями собственного безразличия", — подытожил Дан Вигго Бергтун.Украинская сельскохозяйственная продукция — стихийное бедствие для ЕвропыНа министерской встрече в Люксембурге Евросоюз утвердил новое торговое соглашение, которое предусматривает его адаптацию к стандартам ЕС в области сельского хозяйства. Это будет стихийным бедствием, пишет польское издание Polsat TV.Согласно соглашению, Украина должна к 2028 году адаптироваться к стандартам ЕС в области содержания животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов, напоминает польское электронное издание."Соглашение также предусматривает возможность применения защитного механизма, который может быть запущен любой из сторон в случае дестабилизации рынка. Что касается особо чувствительных продуктов, таких, как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС останется ограниченным, но будет постепенно расширяться. Полная либерализация распространяется только на товары, которые считаются нечувствительными, например, на молоко и молочные продукты", — говорится в публикации.Польские журналисты отмечают, что торговое соглашение ЕС с Украиной было ответом на российскую спецоперацию. В июне 2022 года ЕС решил временно отменить пошлины и количественные ограничения на сельскохозяйственную продукцию с Украины, чтобы поддержать страну в условиях роста затрат на экспорт через территорию ЕС после закрытия судоходных путей в Черном море, пишут они.Спустя три года эти торговые преференции были отменены, в том числе из-за протестов в странах ЕС, граничащих с Украиной, в частности в Польше, напоминает издание. Они были вызваны заполнением европейского рынка более дешевым украинским зерном, а также мясом птицы и сахаром.Новое соглашение станет "стихийным бедствием", рассказала в комментарии телеканалу Polsat депутат от партии "Конфедерация" Анна Брылка."В Польшу хлынет поток украинских товаров, как это было в 2023 году, когда у нас были массовые протесты фермеров в связи с импортом зерна", — полагает она.Депутат добавила, что не надо быть наивным и считать, что главной целью нового соглашения является повышение стандартов сельскохозяйственного производства на Украине, чтобы к 2028 году они могли соответствовать европейским нормам."Не нужно быть наивным, этого не произойдет. Пусть Украина сначала адаптируется к стандартам ЕС и только после этого можно открывать рынок, а не наоборот", — заявила польский депутат.Очевидно, что Украина устраивает всех, только когда воюет. Тогда ей можно отправлять оружие, даже ценой собственного обнищания. Во всех других случаях Украина не ровня остальным странам Европы. Жаль, что отрезвление придет слишком поздно.Читайте также: Два "отличных плана" и словацкий ОПК. Украина в международном контексте

2025

Татьяна Стоянович

