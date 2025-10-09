Два "отличных плана" и словацкий ОПК. Украина в международном контексте

https://ukraina.ru/20251009/dva-otlichnykh-plana-i-slovatskiy-opk-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1069808132.html

Украина не сможет запускать американские ракеты Tomahawk, даже если их получит. Тогда зачем президент США Дональд Трамп дает понять, что готов передать Киеву это оружие? На этот вопрос пытаются ответить западные СМИ

В Раде придумали планВ своеобычной уклончивой манере Трамп заявил, что "вроде как принял решение" по этим ракетам, а затем добавил, что хотел бы сначала узнать, как Украина планирует их использовать, напоминает британский The Telegraph в статье, опубликованной 8 октября.Также издание отмечает, что дальность Tomahawk до 2 500 километров и их способность нести ядерные боеголовки осложняют ситуацию - под ударом может оказаться российская столица, а президент России Владимир Путин предупредил Трампа, что это окончательно разрушит отношения с Вашингтоном."На этом фоне зампредседателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Черняев рассказал, как именно может быть использовано это оружие", - пишут американские журналисты.Ссылаясь на мнение украинского депутата, они отмечают, что здесь предусмотрен целый ряд этапов, от того, что Трамп передумает и вообще не будет поставлять Tomahawk-и, до того, что будет разрешен лишь экспорт, но не использование, и далее вплоть до расширения диапазона целей.“На каждом из этих этапов Путину предоставляется возможность отступить и перейти к переговорам. И поэтому поставки и использование ракет, скорее всего, будут происходить постепенно”, — цитирует The Telegraph слова Черняева.По словам депутата, на практике это будет происходить примерно так. Сначала Вашингтон даст Киеву ракеты, но лишь несколько штук или пару десятков, и не позволит выстрелить из них сразу, а понаблюдает за реакцией Кремля. Если реакции не последует, то границы дозволенного расширяются, что предполагает уже удары по российскому пограничью, пишет издание со ссылкой на слова Черняева."И, наконец, лишь спустя некоторое время все ограничения будут сняты, за исключением, быть может, ударов по Кремлю и непосредственно по Путину (…) Вся эта эпопея может растянуться как минимум на несколько месяцев. Но это уже настоящее давление и реальный аргумент”, — рассказал Черняев.Неплохой план с точки зрения Верховной Рады, только никто не гарантирует, что другая сторона будет ждать перехода от одного этапа к другому.Словацкая Pravda призывает местных производителей оружия "вспрыгнуть в поезд больших инвестиций"Переменился ли премьер-министр Словакии Роберт Фицо к Украине? На этот вопрос после подписания словацко-украинского соглашения об отправке 14-ого пакета помощи Киеву на сумму 40 млн евро отвечает на своих страницах словацкое издание Pravda."Коалиционные политики изменили свою позицию? И да, и нет. Председатель партии "Курс" все время призывает к миру на Украине. И кто с ним не согласится? Однако, по его мнению, конфликт разжигает Запад, который постоянно отправляет Киеву оружие. Якобы именно это мешает прекратить кровопролитие. По поводу виновности Москвы Фицо предпочитал отмалчиваться", - пишет автор публикации.При этом премьер никогда не скрывал, что раз на экспорте оружия на Украину зарабатывают западные государства, то Словакии нечего стоять в стороне, говорится в статье."Роберт Фицо — прагматик. Зачем нашим производителям оружия уступать место другим государствам? Это бессмысленно и угрожает и без того слабой экономике и низкой занятости. Бизнес есть бизнес. А война — это всегда бизнес в любом уголке мира. Давайте не будем питать иллюзий", - призывает автор издания.По его словам, европейская оборонная промышленность долгое время дремала, но теперь в ЕС поняли, сколько упустили. И нет причин для того, чтобы Словакия держалась по стороне, говорится в статье."Теперь нам интересно, сумеет ли наше правительство запрыгнуть в уходящий поезд больших инвестиций в оборонную промышленность Европы (в производство, продажу, разработки), или наша страна останется на запасном пути (…) Фицо много раз заявлял о большом потенциале Словакии для соседней страны. Теперь главное, чтобы своим некритическим отношением к Москве Фицо не подпилил под Словакией сук, на котором она сидит", - резюмирует издание.У Европы нет денег на финансирование Украины, нужно взять российскиеНемецкое издание Handelsblatt пересчитало сумму требуемой помощи Киеву и получило впечатляющие цифры. По данным издания, для военной и финансовой поддержки Украины в ближайшие два года потребуются сотни миллиардов евро.Немецкие журналисты ссылаются на отчеты Международного валютного фонда, который оценивает потребность в бюджетной помощи для функционирования украинского государства в 2026 и 2027 годах в 60 миллиардов долларов США или 51 миллиард евро."К этому, вероятно, добавится как минимум 80 миллиардов евро на оружие и боеприпасы для обороны против России — и это с учетом того, что конфликт, возможно, не продлится в нынешнем виде полных двух лет", - отмечается в публикации.Даже в случае перемирия для поддержки украинских вооруженных сил по-прежнему потребуется около 25 миллиардов долларов США (21 миллиард евро) в год, добавляют авторы статьи.Огромными финансовыми потребностями Украины руководство Евросоюза объясняет свои планы по использованию замороженных в ЕС средств Центрального банка России для помощи Киеву, напоминает издание.Они планируют предоставить Украине ссуду в размере 140 миллиардов евро, которые Россия сможет вернуть себе только в том случае, если после окончания конфликта на Украине она выплатит репарации, уточняет Handelsblatt."Однако пока неясно, удастся ли реализовать эти планы, поскольку, в частности, Бельгия видит в этом значительные правовые риски. Эта страна играет ключевую роль, поскольку в настоящее время российскими средствами там управляет компания Euroclear", - отмечают немецкие журналисты.По их словам, этот проект будет обсуждаться на саммите ЕС в предпоследнюю неделю октября, а Европейская комиссия надеется, то к этому времени будет достигнут прогресс, который позволит перечислить Украине первые изъятые у России деньги во втором квартале следующего года.Газета ссылается на мнение высокопоставленного чиновника Евросоюза, который утверждает, что на финансовую поддержку со стороны США больше рассчитывать нельзя, но при этом нельзя допустить, чтобы оказание поддержки Украине прекратилось. Это приведет к коллапсу страны и одновременно подвергнет Европу значительному риску в сфере безопасности, полагает он.Очередной отличный план получается – денег на поддержку Украины нет, поэтому возьмем их из российского кармана. Пусть Россия сама финансирует войну против себя.Больше о решении Словакии отправить Украине 14-й пакет помощи в материале Татьяны Стоянович Первым делом НАТО, а Россия потом. Почему Словакия отправляет Украине машины для разминирования

