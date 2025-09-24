https://ukraina.ru/20250924/edikas-yagelavichus-ne-khochu-chtoby-v-litvu-prishla-voyna-1069057467.html

Эдикас Ягелавичус: Не хочу, чтобы в Литву пришла война

Литовский журналист, политик, политический беженец, председатель Международного форума добрососедства Эдикас Ягелавичус об идеологической борьбе в Прибалтике и за Прибалтику.

— Эдикас, что такое Международный форум добрососедства и почему Вас преследуют в Литве?— В январе 2022 года ряд литовских экспертов решил запустить такой проект, как Международный форум добрососедства. Инициатором идеи был одних из самых известных политических заключенных Прибалтики Альгирдас Палецкис, а также Эрика Швенченене, которая находится в Литве под уголовными преследованием, у нее забрали паспорт и, я думаю, ей реально дадут не меньше пяти лет. Целью проекта было наладить добрососедские отношения между Литвой, Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Первый наш визит после открытия состоялся в Белоруссию, где нас принял тогдашний министр иностранных дел, а ныне покойный Макей ( в то время - министр иностранных дел Белоруссии - Ред.) , а также главы всех партий и общественных организаций. Нам показали инфраструктуру, заводы, даже атомную электростанцию в сопровождении замминстра энергетики. В общем, приняли хорошо и показали, как живет Белоруссия.Однако, как только мы вернулись в Литву, сразу начались нападки в СМИ. Нас назвали "пролукашенковскими" и "пропутинскими" активистами, которые поехали отрабатывать полученные из РФ и РБ деньги. Сначала мы не сильно обращали на все это внимание, предполагая, что плохая реклама — это тоже реклама, даже планировали поездку в Россию. Но тут началась спецоперация, поэтому мы решили, что поездка может быть рискованной и ее лучше отложить. Поехали в Россию мы в июле. Нас приняли Общественная палата, КПРФ, [депутат Госдумы] Мария Бутина, было много интересных встреч. А после возвращения в Литву кроме ненависти в СМИ начались уголовные преследования. Сначала прицепились к юрлицу.— К общественной организации?— Да. Нас затаскали по судам и в итоге организацию закрыли.— А статья?— О содействии иностранному государству в антилитовской деятельности. Там очень невнятная формулировка и сама статья свежая, чуть ли не под нас придуманная. Мне же хватило чутья после той поездки в Литву не возвращаться. У меня дома уже провели к тому времени обыски, я понял, что меня ждут и нарисуют обвинение не хуже, чем нарисовали Альгирдасу. А после моей поездки на Донбасс по приглашению МО России возвращаться точно было нельзя. Поэтому я остался в Белоруссии. Все мои коллеги, которые поехали в Литву, выехать оттуда больше не могут, у них отобрали паспорта, и они ходят по судам. Та же Эрика Швенченене — смелая женщина, которой во время наших визитов даже удалось пообщаться с Александром Лукашенко. Это даже по литовскому телевидению показывали. В негативном ключе, естественно, как будто мы отрабатываем деньги "диктатора".— Литва не признает Лукашенко? Между странами нет дипотношений?— Нет никаких отношений. В Литве же уже избрали своего президента Белоруссии — Тихановскую. Поэтому мы и решили, что раз у властей не хватает разума наладить нормальный диалог с нашим соседом, значит мы это сделаем на уровне народной дипломатии. И, знаете, для литовских властей наша деятельность действительно оказалась опасной. Многие говорят, и, возможно, это правда, что из-за нас Белоруссия в одностороннем порядке открыла безвиз для граждан всей Прибалтики и Польши. Это подействовало так, что, по сути, Белоруссия выиграла информационную войну. Ведь у нас в Литве и в Польше многие до сих пор думают, что в РБ люди голодают, что в магазинах ничего нет, а по улицам ходят медведи с бутылкой водки. А тут люди приехали и увидели чистые улицы, хорошо одетых жителей, выбор товаров в магазинах, который побольше, чем в Литве. После этого многие перестали верить литовским СМИ.А наших активистов к концу этого года, похоже, осудят. По делу проходят Казимир Юрайтис, Эрика Швенченене, Валерий Иванов и я. Но так как меня достать не могут, мое дело выделили в отдельное производство, а остальных таскают по судам.— Еще одному сооснователю Международного форума добрососедства Палецкису, который давно сидит, добавили срок. Что произошло?— Когда я еще был в Литве, мы решили записывать выступления Альгирдаса из тюрьмы. Он хороший политолог, хороший журналист, это же интересно.— Там есть возможность записывать ролики из тюрьмы?— Да, есть.— Европа, однако…— Кстати, тут без смеха. Есть положительные моменты, которых нет во многих других странах, а тюрьмы в Литве, наверное, не такие уж плохие. Так вот, мы некоторое время записывали выступления Палецкиса и в одной из передач он что-то сказал про лесных братьев.— Местных бандеровцев.— Да, такие местные послевоенные бандеровцы, которые были не бойцами, а карателями, убивали мирных жителей. Альгирдас процитировал фрагмент еще советской диссертационной работы бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте, в которой указано, что лесные братья убили 25 тысяч мирных жителей. За это ему накинули еще полтора года.А первое уголовное дело против Палецкиса открыли еще в 2011 году и сначала даже оправдали. Но суд высшей инстанции решил, что он все-таки сказал что-то против Литвы. А говорил-то он, по сути, о методах цветных революций.— Про события в Вильнюсе в 1991 году?— Это и была первая в СССР цветная революция. Он тогда раскрыл некоторые детали, которые сегодня уже являются общеизвестными. Он рассказал о принципе сакральных жертв, когда снайперы с крыш стреляют по протестующей толпе, провоцируя столкновения. Правящая элита Литвы почувствовала в этих открытиях Палецкиса опасность для себя и ему сразу слепили уголовное дело. Правда тогда все закончилось штрафом в 10 тысяч евро, который мы заплатили, скинувшись все вместе. Но власти все запомнили и не простили. И вот в 2018 году Альгирдаса тихо арестовали и об этом в течение месяца не знали даже его родственники. А через месяц собрались генпрокурор, глава Департамента госбезопасности и глава полиции и заявили, что обнаружена сеть опасных шпионов, которой руководил Палецкис.— А где сеть-то?— Нет ее. До сих пор никто так и не знает, что это за сеть. Альгирдаса полтора года продержали в одиночке, и он продолжает сидеть.— Но Палецкис не только журналист и публичный интеллектуал, он еще и лидер оппозиционной партии.— Конечно. В 2008 году я познакомился с ним, и мы создали партию "Фронт". Я был председателем одной из районных ячеек. Затем мы объединились с партией социалистов в Социалистический народный фронт, председателем которого выбрали Палецкиса. Но в 2014 году он по личным причинам решил на некоторое время отстраниться от партийной деятельности, поэтому на его место избрали меня.— Так может все дело в партии?— Думаю, что с партией расправились бы и без уголовного преследования. В Литве очень высокий порог для регистрации. В нашей партии было 1200 членов, а они подняли планку до 2000 членов. Для такой маленькой страны, как Литва, это много. Кроме того, Литва — это страна, в которой социализм демонизировали и не так просто найти желающих вступить в социалистическую партию. Так что с Альгирдасом расправились скорее всего не столько из-за партии, сколько из-за опасной для властей правды, которую он говорил.Но по его делу о шпионаже все никак не находилась сеть, так что в Верховном суде вынуждены были собрать комиссию из семи судей, чтобы что-то придумать. И придумали. Оказывается он "собирался" заниматься шпионажем.— Они в голову к нему влезли и узнали, какие у него там планы были?— Мыслепреступление, все по Оруэллу. В итоге дали пять с половиной лет, а сейчас еще полтора года добавили.— И все же есть ощущение, что в плане жестокости репрессий в Литве дела обстоят не так плохо, как в Латвии и Эстонии.— Согласен, в Литве до таких крайностей, как в Латвии, пока не доходят. В Латвии есть, например, Елена Крейле, которая получила срок за инсталляцию в окне. Вывесила шторы трех цветов, как на российском флаге, с призывом к дружбе между народами. А это ведь и наша идея — добрососедство. Так вот, действительно есть впечатление, что литовский Департамент госбезопасности действует немного умнее. В Латвии выжгли альтернативное мнение полностью, поэтому они сами себя лишили инструмента для тестирования общественного мнения. Неизвестно, как проверить, кто не поддерживает политику властей, потому что люди напуганы преследованиями и боятся открыто высказывать свое мнение. Литовские власти в этом плане поступают грамотнее и не запрещают оппозиционные ресурсы.Есть очень популярный блогер Лауринас Рагельскис с каналом "Литовец рубит правду". Он ничего не боится, лезет в гущу событий. Например, когда после начала СВО литовские нацики пикетировали российское посольство, единственный, кто снимал, был Рагельскис. Я, глядя его стрим, даже переживал, все-таки очень опасно идти с камерой в гуще этих нациков. Тем не менее, все закончилось удачно, и я понял, что в Литве все еще не так плохо. На Украине его бы убили, наверное, сразу. Есть еще Марис Йонайтис, такой народный журналист. Есть Рута Янутене. Я, правда, не считаю ее никакой оппозиционеркой, она вполне системная, но порой говорит очень оппозиционные вещи. Газета "Республика", кстати. Есть и Ассоциация независимых журналистов. Их деятельность, как ни смотри, а все-таки немного расширяет палитру мнений.Но я хочу отметить, что эти люди не борются за Россию. Они борются за Литву, переживая, что недальновидные литовские власти могут, идя по украинской тропинке, затащить войну к себе в страну. Если продолжать провокации, мы можем быть следующими.— А эта возможность продвигать альтернативное мнение как-то переходит в политическую плоскость? Есть претендующие на что-то оппозиционные политики?— На мой взгляд, единственный альтернативный кандидат, который у нас был на президентских выборах, это Эдуардас Вайткус. Он много выступает, говорит, что нужно дружить с Россией и Белоруссией, что НАТО — это зло, и его не могут заткнуть, потому что он был кандидатом в президенты. На дебатах на гостелевидении он при президенте Науседе сказал, что ему стыдно, что президент Литвы целует украинский флаг, а не литовский. На тех выборах Вайткус показал неплохой результат, набрав более 7%. Вроде бы немного, но это первый такой результат для кандидата с подобными взглядами после Паксаса. Конечно, ни у кого не было иллюзий, что Вайткус может победить, но это была подготовка к парламентским выборам, где по прикидкам можно было бы взять до 40%. Но литовские власти грамотно подошли к вопросу и раздробили эти 40% по разным спойлерам. Так что Вайткус на парламентских выборах получил даже меньше, чем на президентских. И как по мне, он умеет красиво говорить, но на роль лидера слегка не тянет. К сожалению, на похожих "антиНАТОвских" идеях выиграла правая партия Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря над Неманом", получив 19 мандатов.— Сложилась ли в Литве устойчивая группа адвокатов-правозащитников, которые на регулярной основе защищают таких людей, как Палецкис или Швенченене?— Грамотные юристы, конечно, есть, но вести успешную защиту, находясь в Литве, практически невозможно. Тебя или начнут запугивать, или демонизировать в СМИ, или просто лишат лицензии. Единственный вариант — это то, чем занимается адвокат и мой друг Станислав Томас. Он был вынужден бежать из Литвы после того, как разбил памятную доску нацистскому преступнику в Вильнюсе. Сейчас он один из лучших специалистов по международным судам и по работе с разнообразными комиссиями ООН. Самое знаменитое дело, которое он вел и выиграл — это дело бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса, который получил импичмент и запрет заниматься политической деятельностью. Томас восстановил его права. Изнутри Литвы такие вещи невозможны.— В Латвии есть знаменитый адвокат Имма Янсоне, которая ведет, например, дело Тани Андриец. И ведь удалось вытащить девушку из тюрьмы.— Удалось, но судебный процесс идет, и она все еще может попасть в тюрьму на долгий срок.— За то, что вела канал "Антифашисты Прибалтики". Если бы вела "Фашисты Прибалтики", все было бы нормально?— Тогда бы ей дали звание героя. Но она и "Антифашисты" не вела, это суду прекрасно известно, однако процесс продолжается и ее могут посадить, чтобы другим неповадно было. Находясь на той территории, воевать с ними почти нереально. Нарисуют шпионаж и все. Поэтому я не могу вернуться в Литву — там меня арестуют и дадут не меньше, чем Палецкису. Но, находясь территориально в Белоруссии, я веду передачу под названием "Соседи", рассказывая о том, что наши взаимоотношения могут быть дружескими. Причем я ничего плохого о Литве не говорю. Это моя страна, моя родина, я ей желаю добра и не хочу, чтобы туда пришла война. А нынешняя политическая верхушка Литвы, похоже, хочет. Только не воевать, конечно, а нажиться. На провоцирование войны выделены большие деньги, а находящиеся у власти провокаторы уже подготовили себе виллы за границей, чтобы, затянув в Литву войну, убежать туда со своими миллиардами. А то, что обыкновенные люди будут, как на Украине, сидеть в подвалах под бомбежками, это их вообще не волнует.О политических преследованиях в Латвии — в материале "Экс-евродепутат Андрей Мамыкин: В Латвии стало модно сажать в тюрьму русских ученых и журналистов".

