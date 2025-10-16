Александр Фролов: Трамп стал походить на Троцкого, угрожая Индии и Китаю из-за российской нефти

https://ukraina.ru/20251016/aleksandr-frolov-tramp-stal-pokhodit-na-trotskogo-ugrozhaya-indii-i-kitayu-po-povodu-rossiyskoy-nefti-1070215086.html

Часть нашей нефти покупается негосударственными индийскими компаниями. И должен быть принят некий нормативно-правовой акт, ограничивающий покупки нефти из России, чтобы надавить на частный бизнес, который должен подчиниться этому решению. Но мы таких актов пока со стороны индийского руководства не видели. И увидим ли в будущем, большой вопрос.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Дональд Трамп 10 октября объявил, что США вводят дополнительный стопроцентный тариф на китайские товары, после того, как Китай сообщил о новых ограничениях на экспорт редкоземельных элементов. По данным Геологической службы США, в 2024 году на Китай приходилось около 69% мирового производства редкоземельных руд. США импортируют из Китая сурьму, галлий, вольфрам и другие стратегические металлы.- Александр Сергеевич, кто находится в более уязвимой позиции в конфликте вокруг редкоземельных металлов, Китай или США?- Конечно, США. Китай — это крупная добывающая страна и, что более важно, крупная перерабатывающая страна. Когда мы говорим про редкоземельные металлы, мы сужаем вопрос. Гораздо важнее говорить про критически важные минералы. Это понятие включает в себя редкоземельные металлы, но ими не ограничивается. И по этой категории Китай является крупнейшим поставщиком изделий из этих металлов.Если брать возобновляемую энергетику, на ветроэнергетических установках используются магниты из неодима. И если бы США могли обходиться без Китая, то не поднимали бы вопрос, касающийся критически важных минералов. И они, и Европейский Союз зависят от Китая.Нет никаких шансов, что в обозримом будущем они смогут заместить какие-то поставки из КНР. Кроме того, значительная часть ограничений не затронет целые категории товаров, идущих в США. Так, например, могут ли Соединенные Штаты, зависящие от поставки электроники, производимой под марками американских компаний в Китае, ввести пошлины против этой электроники? Очевидно, нет. Они не могут этого сделать, потому что получится, что Соединенные Штаты введут санкции против самих себя.- А Китай сам не пострадает от собственных ограничений?- Китай вводит ограничения не в качестве акта агрессии. Он обозначает свои возможности в ответ на давление со стороны США. То есть Китай, вводя свои ограничения, подчеркивает, что либо мы договариваемся, либо нам тоже есть чем ответить. Это же не игра в одни ворота, где такие могучие Соединенные Штаты всем приказывают.Выясняется, что экономические связи гораздо более сложные. Если конечные изделия и производятся в Соединенных Штатах, это не значит, что они производится целиком из американских комплектующих. И мы оказались в неприятной ситуации по ряду позиций.Теперь США предстоит узнать много неприятного о своих производствах, которые в Штаты возвращаются с 2009 года. Но вернуться все никак не могут, удивительное дело.- Но и Россия занимает уверенное второе место в мире по запасам редкоземельных металлов. В нашей стране 18 месторождений редкоземельных металлов.- Вопрос не в том, кто какими элементами обладает. вопрос в том, есть ли технологии добычи, технологии переработки, технологии, что еще более важно, изготовления конечной продукции и мощности для изготовления конечной продукции. Ведь, к примеру, такие крупные страны, обладающие литиевыми запасами, как Аргентина, почему-то не демонстрируют невероятных успехов по производству аккумуляторов и отправляют сырье в США и КНР.То есть иметь запасы — это даже не полдела, а в лучшем случае 10% этого дела. Если у вас нет всей цепочки формирования стоимости, то ценность ваших запасов как таковых становится несколько сомнительной. И, кстати, ярким примером такой ситуации являются сами Соединенные Штаты, которые обладают одними из крупнейших в мире запасов лития, но при этом они чудовищно зависят в производстве аккумуляторов от анодной и катодной продукции, которая изготавливается в Китае. Китай производит до 95% всех анодов и катодов. И США могут надувать щечки сколько угодно, но они напрямую зависят от поставок из Китая.То есть и в этом ключе нам надо не просто гордиться запасами, а заниматься развитием производства конечной продукции. А для более уверенного развития производства нам нужны понятные внутренние рынки сбыта этой конечной продукции. В ряде ситуаций у нас таких рынков чисто физически нет, и вряд ли в ближайшее время предвидится их появление.- Накануне Трамп заявил, что премьер Индии Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. МИД Индии эту информацию не подтвердил.- Если Дональд Трамп скажет, что дважды два четыре, нам надо будет подвергнуть сомнению эту широко известную математическую истину. Потому что Дональд Трамп в чем-то похож на Троцкого, если вспомнить известное высказывание касательно ТроцкогоВо-вторых, часть нашей нефти покупается негосударственными индийскими компаниями. И должен быть принят некий нормативно-правовой акт, ограничивающий покупки нефти из России, чтобы надавить на частный бизнес, который должен подчиниться этому решению. Но мы таких нормативно-правовых актов пока со стороны индийского руководства не видели. И увидим ли в будущем, большой вопрос.Моди не является единоличным лидером, каким-то абсолютным монархом. В Индии довольно богатая политическая жизнь, сильна оппозиция. Там есть мощные финансово-промышленные группы, которые не будут приветствовать подобного рода решения. Есть другие финансово-промышленные группы, которые скажут, что это неплохо, давайте так и сделаем. Но чем заместить российскую нефть?Заместить Россию можно только при условии, что российская нефть просто уйдет на какие-то другие рынки. А если российскую нефть просто попытаться выдавить с мировых рынков, то придется простым американцам платить раза в два больше за литр бензина, чем они платят сейчас. А простые американцы это не очень любят, беспокоиться начинают. Вот за Байдена не проголосовали во многом из-за того, что что-то с бензином происходило. Так что это утверждение я бы поставил в ряд других ярких, хорошо обсуждаемых. цитат Дональда Трампа, за которыми, скорее всего, нет реального содержания.Ну и фразы про то, что осталось убедить Китай. Это даже на уровне обсуждения выглядит слегка абсурдно. И последнее, что здесь стоит сказать. Против индийских товаров сейчас введены повышенные 50-процентные таможенные пошлины. Там есть ряд крупных исключений, включая электронику, но лишь 25% из этих пошлин формально связаны с российской нефтью. Еще 25% это пошлины, которые были введены против Индии в рамках другого акта торговой войны с разными странами.Притом в рамках соответствующего указа было перечислено 70 стран, против которых вводятся повышенные таможенные пошлины. И Индия была лишь одной из них.И, у меня тут есть следующее возражение. Швейцария, в отношении которой введены пошлины порядка 40%, тоже перед Дональдом Трампом провинилась покупкой российской нефти? Или тут вообще не важно, нефть вы покупаете или что-то другое. Вы виноваты лишь в том, что хочется мне кушать, как говорил дедушка Крылов.- К таким же сомнительным фразам Трампа нужно, очевидно, отнести его заявление о том, что раз в России очереди за бензином, то значит российское общество перестанет поддерживать войну на Украине?- Тут вот какой момент. Есть ли у нас проблемы с поставками? Безусловно, есть. Кстати, в США года три назад тоже были проблемы с поставками моторных топлив. Там у них была маленькая авария, связанная с крупным продуктопроводом, и возникли локальные дефициты. Соединенные Штаты как-то справились с этой невероятной проблемой? Или они мигом закончили все свои конфликты? Или не закончили?Очереди за моторным топливом у нас, мягко скажем, не самое распространенное явление. Во многом оно связано не с реальной нехваткой топлива, а в первую очередь с ажиотажным спросом, который возникает из-за панических настроений. Против панических настроений есть ограничения поставок: не более 20-30 литров в одни руки. Поэтому Дональду Трампу надо меньше походить на Троцкого в своем поведении.О состоянии энергетического комплекса Украины - Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник России

