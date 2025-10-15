https://ukraina.ru/20251015/ekonomika-ukrainy-i-voyna-bitaya-energetika-podgotovka-k-konfiskatsii-zvr-i-korruptsiya-kak-soyuznik-1070093978.html

Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник России

Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник России - 15.10.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник России

Главной новостью второй недели октября стали удары по объектам украинской энергетики. Но куда больший интерес представляет твёрдое намерение ЕС конфисковать российские золотовалютные резервы, а также объёмное интервью главы налогового и таможенного комитета Рады Даниила Гетманцева.

2025-10-15T05:06

2025-10-15T05:06

2025-10-15T06:11

эксклюзив

украина

россия

бельгия

урсула фон дер ляйен

ес

рада

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066161689_64:80:1201:720_1920x0_80_0_0_22c0537a9dfbf1ed8fd6cd05b5523391.jpg

Читайте об этих и иных новостях украинской энергетики в традиционном обзоре по средам.Битая энергетикаКак и предполагал автор, ВКС России продолжили наносить удары по объектам украинской электроэнергетики, газодобычи и железным дорогам.Результат — аварийные отключения электроэнергии в 9 областях под контролем киевской власти: Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и самом Киеве.В отдельных прифронтовых городах и вовсе наступили локальные апокалипсисы — в Шостке люди готовят еду в казанах во дворах в силу отсутствия электроэнергии, воды, газоснабжения и неработающей канализации. Также сказалась бестолковость и бесполезность местной власти, которая не смогла обеспечить работу полевых кухонь. Что будет с городом — не ясно, однако жителям Шостки власти компенсируют часть расходов на закупку "буржуек".В Харьковской и Полтавской областях уничтожено (если верить киевским властям) 60% мощностей украинской газодобычи. Как следствие, власти приняли решение отложить начало отопительного сезона. Де-юре он начнётся, как и полагается, в период, когда на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура составит 8 градусов. А де-факто, не раньше 1 ноября так как именно с этого дня предприятия теплокоммунэнерго смогут закупать газ по фиксированным ценам в 7,24 тыс. гривен за 1 тыс. м3, тогда как до 1 ноября газ будет таким предприятиям отпускаться по рыночным ценам. Проще говоря, де-юре сроки начала отопительного сезона не изменились, а де-факто их сдвинули.Заодно ТЭС, которые используют газ для производства электроэнергии, подняли тарифы на 2–3 тыс. гривен за 1 тыс. "кубов".Кроме того, из-за сокращения объёмов добычи газа нужно будет до конца марта следующего закупить дополнительные 4,4 млрд м3 топлива (20% от годового потребления) общей стоимостью свыше 2 млрд евро.Коррупционер — союзник РоссииГлава таможенного и налогового комитета Рады Даниил Гетманцев дал объёмное интервью изданию Delo.ua. В силу погружённости Гетманцева в проблемы украинских финансов и экономики стоит привести основные тезисы из его беседы с журналистами.· Теневая экономика представляет критическую угрозу для Украины. Без детенизации страна будет потеряна. Минфин и Кабмин внести в доходы госбюджета на следующий год 60 млрд гривен от выведения экономики из тени, а Гетманцев внёс поправку в госбюджет об увеличении доходов от детенизации до 200 млрд гривен: 44,3 млрд гривен от НДФЛ, 28,7 млрд гривен от налога на прибыль предприятий, 39,5 млрд гривен от акцизов, 48 млрд гривен от НДС и прочие налоги. Всего же Гетманцев оценивает теневой сектор украинской экономики в 1 трлн гривен (то есть в 5 раз больше, чем отражено в его поправке).· Обсуждать легализацию крипторынка пока рано — депутаты даже не начали обсуждение поправок ко второму чтению к соответствующему законопроекту, однако легализация криптовалют позволила бы пополнить бюджет на 15–16 млрд гривен в год.· Повышение ставки НДС не нужно так как в условиях теневой экономики лишь усилит стремление бизнеса уйти в "тень", поставив законопослушных плательщиков налогов в заведомо проигрышные условия. В то же время необходимо усиливать налоговое бремя для банковского сектора, но не для граждан и бизнеса.· Из-за срыва сроков (тендер объявили лишь в сентябре) запуска онлайн-системы мониторинга (ДСОМ), которая позволила бы властям понимать объём выигрышей и ставок на букмекерском и игорном рынках, потеряно 20,2 млрд гривен поступлений в бюджет.· Таможне нужен новый начальник и борьба с неуплатой пошлин. В качестве примера Гетманцев привёл компанию Cargo Company, которая может привезти любой коммерческий груз из любой точки мира на Украину без уплаты пошлин и каких-либо документов. Потребности в изменении Таможенного кодекса нет, однако менять его придётся — Украина ведёт работу по гармонизации своего законодательства с европейским.· Результатов от назначения нового руководителя Бюро экономической безопасности пока нет. А при старом возбуждённые уголовные дела "заминались" и следственные действия не проводились.· Гетманцев негативно оценивает практику по засекречиванию объёмов налоговых поступлений и выступает за открытость данных о плательщиках налогов, государственных реестров и объёме уплаченных налогов.· Необходима новая программа сотрудничества с МВФ. Также важно повысить размер прожиточного минимума и социальных стандартов так сейчас они абсолютно неадекватны. Для этого власть должна взять на себя соответствующие обязательства и прекратить врать самой себе.Как видно, в целом мысли и констатации у Гетманцева здравые. Однако заниматься всем этим украинской бюрократии нужно было в период с 2014 по 2022 годы. Но она упражнялась в русофобии, экспорте гражданской войны на Донбасс, а также прочих уголовно-наказуемых деяниях вместо государственного строительства.Теперь же вместо выведения бизнеса из тени для развития страны будет выжимание из бизнеса и граждан денег ради продолжения тотальной войны с Россией до последнего украинца. И, как бы это странно ни звучало, слабое государство и коррупция являются союзниками России в её борьбе с Украиной так как лишают киевскую власть части финансовых ресурсов, ослабляя её. Так что коррупция на Украине действительно является благом для России. Но лишь до тех пор, пока части Украины не перейдут под российский контроль, в этот момент привычка местной бюрократии воровать становится головной болью федерального силового аппарата РФ.От заморозки к конфискацииBloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что ЕС всё сильнее склоняются к безальтернативности использования замороженных российских ЗВР для финансирования Украины. Впрочем, заметка Bloomberg никаким откровением не является — об этом же недавно говорила премьер-министр Дании, да и Урсула фон дер Ляйен как глава Еврокомиссии также настаивает об отсутствии альтернатив её инициативе по выделению Украине репарационного кредита в 140 млрд евро.К слову, о сумме: 140 млрд евро — остаток от суммы замороженных российских ЗВР после того, как под их залог Украине выдали 50 млрд евро. Однако несмотря на заявления, у такой схемы финансирования есть ряд серьёзных изъянов.Во-первых, выделение Украине в любой форме средств под залог российских ЗВР является их конфискацией. Это ломает основы международного права (неприкосновенность государственной собственности, равенство государств друг перед другом), предоставляет России возможность прибегнуть к схожим мерам (с той лишь разницей, что в России заморожены частные активы физических и юридических лиц из недружественных стран) и обратиться в международные суды с соответствующими исками.Во-вторых, лоббистами темы о конфискации ЗВР выступает наднациональная бюрократия и руководители мелких европейских стран, где Россия не хранила свои средства. В то же время крупные страны и особенно Бельгия, в чей юрисдикции находятся замороженные средства, выступают против, осознавая тот факт, что нести ответственность предстоит персонально им. Пытаясь обезопасить себя, Бельгия настаивает на механизме коллективной ответственности, чтобы вывести себя из-под удара.В-третьих, конфискация ЗВР приведёт к обнулению евро как резервной валюты, репатриации ЗВР и их переводу в золото, а также нанесёт серьёзный удар по концепции хранения ЗВР как таковой.И, наконец, все европейские усилия по финансированию Украины не имеют никакого смысла так как её судьба предрешена. Выделенных из числа украденных российских ЗВР средств хватит Украине примерно на год, после чего вновь станет вопрос о поиске источника для её финансирования. А за этот год ни Украина, ни США с ЕС не смогут добиться коллапса России.Проще говоря, конфискация ЗВР позволит лишь выиграть время, чтобы не признавать допущенных европейскими политиками ошибок в части противостояния России в 2022 году, но ценой гибели русских и украинцев, а также уничтожения ещё основ международного инвестиционного права.Впрочем, судя по настойчивости европейских политиков, их такой подход вполне устраивает, а перспектива украинизации Евросоюза не только не пугает, но даже радует — вечное противостояние с Россией открывает для них массу перспектив и бесконечный набор проблем для других стран.Прочие новостиYouControl подсчитал, что на Украине есть чуть больше 40 граждан, которые совокупно управляют 851 юридическим лицом. Их называют "массовыми руководителями" и разыскивают за уклонение от уплаты налогов. У наиболее "талантливых" из них по 45–50 компаний в управлении. Из 851 зарегистрированных на них юридических лиц 306 приходится на торговлю.В сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок грузовых автомобилей на Украине сократился на 27,9%, что неудивительно с учётом жалоб владельцев транспортных компаний на отсутствие водителей и сложности с их бронированием.С января по сентябрь текущего года украинцы купили на 27% больше китайских легковых автомобилей, чем годом ранее. А продажи гибридов выросли на целых 30%.Из-за ударов ВКС по объектам украинской энергетики спрос на пауэрбанки взлетел в 8,4 раза, на зарядные станции в 7 раз, а на газовые баллоны и фонарики в 3,7 раза.В Николаеве возобновилась подача пресной воды — впервые с весны 2022 года, когда в ходе боевых действий был перебит водовод из Днепра. Теперь же был проложен водовод общей протяжённостью 136 км (две нитки), который поставляет воду из Ингульца.Правительство утвердило критерии определения перечня стран, с которыми будет разрешено двойное гражданство украинцам. Общая логика простая: гражданам Украины разрешат получат паспорта тех стран, которые враждуют с Россией. Не ясно только что будет если в условной Румынии/Болгарии решат помириться с Россией.С начала 2025 года себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 10-25% в зависимости от класса недвижимости. Частные дома стали дороже в 3-4 раза: рекордсменом по росту цен стала Винницкая область, где дома стали за год дороже на 27%, а за 4 года — на 354%.Министерство энергетики Украины сообщило о начале работы межведомственной группы по вопросам строительства малых модульных реакторов (ММР). Предполагается не строить их с нуля, что обойдётся в 6–12 тыс. долларов за 1 кВт, разместить на базе переоборудованных ТЭС, что сократит затраты до 2-3 тыс. долларов за 1 кВт. Для понимая масштабов цифр: "Росатом" оценивает строительство нового энергоблока ВВЭР-ТОИ (мощность реактора — 1300 МВт) в 2022 году оценивалось в сумму менее 3 тыс. долларов за 1 кВт. Впрочем, дороговизна строительства ММР применительно к Украине является не самой большой проблемой. Куда большая проблема — отсутствие ММР в "металле" (есть только проекты) и острый дефицит "небитых" ТЭС на подконтрольной киевской власти территории.Подробнее об ударах ВС РФ по украинской энергетике - в статье Ивана Лизана "Мощные удары ВС РФ по украинской энергетике - новый фактор войны на Украине"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

россия

бельгия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, бельгия, урсула фон дер ляйен, ес, рада, вкс