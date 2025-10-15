https://ukraina.ru/20251015/slovo-trampa-2-mlrd-na-konu-v-nato-otkryli-zasedanie-po-ukraine-1070121873.html

Впотьмах. Слово Трампа, $2 млрд на кону. В НАТО открыли заседание по Украине

Впотьмах. Слово Трампа, $2 млрд на кону. В НАТО открыли заседание по Украине

15 октября в штаб-квартире НАТО проходит встреча министров обороны стран-участниц альянса. Западные чиновники будут обсуждать расходы 2 млрд долларов на дальнейшее вооружение Украины. О "Томагавках" речь не идет

Утром 15 октября в Брюсселе было серо и пасмурно, моросил дождь. Генсека НАТО Марка Рютте довезли до входа в штаб-квартиру, он зашел внутрь, где его уже ждали журналисты. Слишком много накануне было сказано о дронах в Европе, поддержке Украины и американских "Томагавках", пришло время отвечать на вопросы. В штаб-квартире выключен свет - не то экономят, не то маскируются. Лицо Рютте озарил накамерный светильник так, что в полутьме бликовали только его очки и лоснящийся лоб."Это будет важный день", - щурясь сказал Рютте. Микрофон польского телеканала, привязанный к длинной удочке пластиковыми стяжками, чуть не ударил Рютте в нос. Слишком далеко от Рютте выставили журналистов - меры безопасности или брезгливость генсека.Украину начнут обсуждать в обед, уточнил Рютте. В заседании Совета Украина-НАТО примут участие глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, глава евродипломатии Кая Каллас. Заседание контактной группы по Украины возглавят два министра обороны: немецкий Борис Писториус и британский Джон Хили."Один из вопросов, который мы обсуждали, - это новая программа, которую мы запустили только в августе… программа, в рамках которой Соединенные Штаты вновь предоставляют необходимую летальную и нелетальную военную поддержку Украины. Она оплачена союзниками, уже выделено 2 миллиарда долларов США. И сегодня у меня есть все основания предполагать, что многие другие страны присоединятся к нам", - сказал Рютте.Другой вопрос - на что эти деньги потратят. По словам Рютте, Украине предоставят комплексы ПВО и ракеты-перехватчики, но подробно он об этом расскажет на пресс-конференции. Стена беспилотников для Евросоюза - тоже важно, но как это расточительство удвоит усилия НАТО против России - трудно сказать. Просто власти Евросоюза и НАТО "действительно очень хорошо работают вместе".НАТО работает над военными задачами, Евросоюз обладает некой мягкой силой внутреннего рынка, с помощью чего обеспечивает финансирование всех хотелок, на чем держится "единство наций в ЕС". Вот, как это прокомментировал Марк Рютте."Это сочетание имеет решающее значение для совместной работы. Это одна из тех вещей, которые русские пытаются разделить. Они (попытки. - Ред.) не увенчались успехом. Мы очень хорошо работаем вместе", - сказал Рютте.Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о поставках дальнобойных ракет на Украину. По его словам, это двусторонняя тема, которая на площадке НАТО сегодня не будет обсуждаться. Какие страны собираются поставлять оружие на Украину? Тоже не обсуждается.Рютте глазами вычленил из полутьмы украинского журналиста, и предложил ему тоже что-нибудь сказать. Журналист возможностью воспользовался, и спросил, можно ли Польше самостоятельно сбивать беспилотники или самолеты, если они нарушают ее воздушное пространство.Рютте будто проснулся. Это, сказал он, украинский вопрос, но им он воспользуется для обращения к русским:"Позвольте мне воспользоваться вашим вопросом, чтобы сказать русским: если они намеренно предпримут что-либо против НАТО <…> мы сможем защитить каждый дюйм воздушного пространства НАТО и территории НАТО", - сказал он.Мы, сказал 58-летний Рютте, занимаемся этим 60-70 лет. Так западники поступали с Советским Союзом, будут поступать и с Россией - перехватывать и сопровождать российские МиГи.Польский журналист уронил микрофон на пол - рука бойца держать устала. Силы других журналистов были на исходе, так что поролоновая ветрозащита с надписью на арабском нервно замаячила у рта Рютте вверх-вниз. Стойко с обязанностью удерживать рабочий инструмент справлялись только немцы. Рютте заподозрил что-то неладное, два раза подряд ответил на "последний вопрос", и ретировался.В зале включили свет, и начали запускать чиновников в пиджаках, генералов с орденами и их помощниц с толстенными папками. Пока они улыбались друг другу, обнимались и целовались с дамами, Рютте занял свое место за столом. Он вытащил из папки лист А4, стукнул молотком (эффекта не возымело) и зачитал вступительное слово.Натовцы вновь обсудят увеличение расходов на оборону до 5% ВВП, итоги военной операции "Восточный часовой", укрепление оборонной промышленности и поддержку Украины.И, самое главное, напоследок - траты 2 млрд долларов США на вооружение Украины и "непоколебимые усилия президента Трампа по обеспечению справедливого и прочного мира".Заседание перевели в закрытый режим, журналистов попросили удалиться.

