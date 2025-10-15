https://ukraina.ru/20251015/sistema-prevraschaetsya-v-chernye-dyry-mikhail-pavliv-o-neizbezhnom-kollapse-ukrainskoy-energetiki-1070084952.html

Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики

Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса из-за точечных ударов по критической инфраструктуре. Это приведет к постоянным отключениям света и тепла зимой, а целые регионы рискуют стать изолированными энергетическими островами. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

По мнению Павлива, украинская энергосистема столкнулась с беспрецедентными вызовами. "Сейчас системно наносятся серьёзные удар по логистике, по подстанциям электросетей, по газодобыче и газораспределению, по украинской тепло и энергогенерации", – констатирует эксперт.Аналитик прогнозирует, что в отопительный сезон Украину ждут постоянные отключения. "Систематические перебои с отоплением и энергоснабжением. Вероятно, и с подачей воды", – отмечает Павлив. Он подчеркивает, что при продолжающихся ударах целые регионы могут выпадать из общей энергосети."При продолжающихся ударах российских ВКС целые регионы могут периодически выпадать из общей энергосети, превращаясь в изолированные энергетические острова. А то и вовсе превращаться в этакие черные дыры", – заявляет автор. При этом он уточняет, что полной остановки энергетики не ожидается, пока на Украине работают АЭС и сохраняется переток из Европы."Всё это представляется неизбежным", – резюмирует Павлив. Если же предстоящая зима окажется особенно холодной, проблемы Украины в энергетической сфере, по его оценке, станут критическими.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.

