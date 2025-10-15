Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики - 15.10.2025 Украина.ру
Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики
Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики - 15.10.2025 Украина.ру
Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса из-за точечных ударов по критической инфраструктуре. Это приведет к постоянным отключениям света и тепла зимой, а целые регионы рискуют стать изолированными энергетическими островами. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По мнению Павлива, украинская энергосистема столкнулась с беспрецедентными вызовами. "Сейчас системно наносятся серьёзные удар по логистике, по подстанциям электросетей, по газодобыче и газораспределению, по украинской тепло и энергогенерации", – констатирует эксперт.Аналитик прогнозирует, что в отопительный сезон Украину ждут постоянные отключения. "Систематические перебои с отоплением и энергоснабжением. Вероятно, и с подачей воды", – отмечает Павлив. Он подчеркивает, что при продолжающихся ударах целые регионы могут выпадать из общей энергосети."При продолжающихся ударах российских ВКС целые регионы могут периодически выпадать из общей энергосети, превращаясь в изолированные энергетические острова. А то и вовсе превращаться в этакие черные дыры", – заявляет автор. При этом он уточняет, что полной остановки энергетики не ожидается, пока на Украине работают АЭС и сохраняется переток из Европы."Всё это представляется неизбежным", – резюмирует Павлив. Если же предстоящая зима окажется особенно холодной, проблемы Украины в энергетической сфере, по его оценке, станут критическими.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.
новости, украина, европа, энергетический кризис, энергетика, удары, ракетные удары по украине, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, зима, аэс, михаил павлив, война на украине
Новости, Украина, Европа, энергетический кризис, энергетика, удары, ракетные удары по Украине, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, зима, АЭС, Михаил Павлив, война на Украине

Система превращается в черные дыры: Михаил Павлив о неизбежном коллапсе украинской энергетики

05:30 15.10.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса из-за точечных ударов по критической инфраструктуре. Это приведет к постоянным отключениям света и тепла зимой, а целые регионы рискуют стать изолированными энергетическими островами. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По мнению Павлива, украинская энергосистема столкнулась с беспрецедентными вызовами. "Сейчас системно наносятся серьёзные удар по логистике, по подстанциям электросетей, по газодобыче и газораспределению, по украинской тепло и энергогенерации", – констатирует эксперт.
Аналитик прогнозирует, что в отопительный сезон Украину ждут постоянные отключения. "Систематические перебои с отоплением и энергоснабжением. Вероятно, и с подачей воды", – отмечает Павлив. Он подчеркивает, что при продолжающихся ударах целые регионы могут выпадать из общей энергосети.
"При продолжающихся ударах российских ВКС целые регионы могут периодически выпадать из общей энергосети, превращаясь в изолированные энергетические острова. А то и вовсе превращаться в этакие черные дыры", – заявляет автор. При этом он уточняет, что полной остановки энергетики не ожидается, пока на Украине работают АЭС и сохраняется переток из Европы.
"Всё это представляется неизбежным", – резюмирует Павлив. Если же предстоящая зима окажется особенно холодной, проблемы Украины в энергетической сфере, по его оценке, станут критическими.
Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.
"Спасайтесь кто как может" - украинская власть кинула народ. И два ночных звонка Зеленского ТрампуО чём говорят на Украине? Что обсуждают блогеры, политики и обычные люди? Основная тема - это, конечно, приближающаяся холодная зима.
энергетический кризис энергетика удары ракетные удары по Украине СВО зима АЭС Михаил Павлив война на Украине
 
