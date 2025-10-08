https://ukraina.ru/20251008/tomahawk--eto-otsrochka-i-proverka-rossii-na-prochnost-kak-tramp-stroit-svoyu-imperiyu----1069815394.html

Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю

Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю

Поставки президентом США Дональдом Трампом американского оружия неонацистам из Украины напоминает, с одной стороны, детские шуточки из разряда "хочу дам, хочу не дам, а если дам, то потом и не вам".

Однако с другой – все оружие, о котором когда-либо говорили в США, так или иначе, раньше или позже все равно попадало на Украину. И президент Трамп, который за все время своего второго срока уже, как говорится, забодал всех разговорами о мире на Украине, в этом вопросе – не исключение. Более того, нужно помнить, что именно этот президент в 2017-2021 годах в свой первый срок начал раскручивать маховик войны на Украине, инициировав поставки ее режиму летального оружия. Без всякой войны.Это потом его сменщик и враг Джо Байден довел ситуацию до СВО России по обузданию неонацистов в Киеве и завалил Украину всеми видами смертельного оружия. Но начинал-то все Трамп. И он не откажется от своей линии по поставкам оружия и подкормке режима просроченного недофюрера Владимира Зеленского никогда. Потому что он тоже бредит не только тем, как сделать Америку снова великой, но и сохранением места США в мире – в качестве единственного и непререкаемого гегемона, который, пользуясь силой и военным превосходством, грабит всех и отбирает у них то, что ему нужно.Главное отличие Трампа от его предшественников-глобилистов лишь в том, что глобалисты раздавали оружие и поддерживали свой гегемонизм либо вообще бесплатно, либо непосредственно участвуя в конфликтах и подавлении несогласных. А вот Трамп, как истый бизнесмен, хочет делать это на расстоянии и за деньги. Он хочет, чтобы амеркианский гегемонизм оплатили другие, потому и сводит любые переговоры с участием США к заключению сделок и получению Америкой денег. В остальном, как говорят настоящие политические спецы-орнитологи и, те же яйца, только вид сбоку.Та же ситуация и с поставками дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, о которых Трамп сказал, что почти решился их поставлять, но хочет посмотреть, куда они полетят и не загрузит ли это США эскалацией конфликта.То есть ему не стыдно косить под дурака, который не понимает, что дальнобойные ракеты поставляют, чтобы их использовать в войне, а не ковырять в зубах гигантских бронтозавров, которые, кстати, на Украине не водятся.А что эскалация будет, в этом можно не сомневаться после слов и президента России Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который уточнил: ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, о чем США нужно помнить, а их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации.Но по-любому Трамп, скорее всего и в конце концов, дальнобойные ракеты Украине даст. Потому что, как уже было сказано неоднократно, Трамп усиливает страну, можно даже сказать, что превращает ее в некое подобие новой империи, которая была максимально сильна изнутри и могла в таком качестве диктовать свою волю всему миру.Уже можно даже выкристаллизовать некую формулу Трампа по построению такой империи в США.Новые США по Трампу – это максимальное ограбление остального мира в пользу Америки. плюс тотальное усиление власти президента внутри страны и плюс соответствующее информационное сопровождение этих процессов, которое должно ввести в заблуждение, а то и банально обмануть общественность.Этим Трамп сейчас и занимает вовсю. На внешнем контуре он затеял тарифные войны, которые мало-помалу начинают приносить США дивиденды отовсюду, где не смогли ничего противопоставить американцам.Разговоры о мире США используют для обмана, для отвода глаз и ширмы для получения передышки, чтобы лучше подготовиться к новой войне.Труднее внутри США. Но и там республиканец Трамп фактически затеял процессы, которые могут привести его либо к краху, либо максимально усилить президентскую власть, подавив всякое сопротивление его оппонентов – американских демократов.Если демократы хотели привести США к однопартийной диктатуре, используя голоса эмигрантов, которым планировали предоставить гражданство и таким образом получить электоральный перевес на годы или вообще навсегда, то республиканцы при Трампе пошли по другому пути. Они начали использовать изоляционистские лозунги и механизмы, основанные на усилении федеральной власти и президента, а также на силовом подавлении любого несогласия.Именно для этого Трамп, по мнению многих, и затеял:– ситуацию с шатдауном – приостановкой финансирования госучреждений, что в конечном итоге должно привести к увольнению значительной части чиновничьего аппарата, при демократах зараженного леволиберальной или глобалистской повесткой. На их место, по замыслу, придут чиновники-республиканцы, верные Трампу и будут его слушаться;– борьбу с нелегалами, которая сплачивает вокруг Трампа его ядреный белый электорат количеством с половину Америки, а то и больше;– направление в непокорные штаты и города, руководимые демократами, Национальной гвардии из других штатов. А впоследстии, если гвардейцев будет недостаточно, то не исключено и направление войск для подавления недовольствва деятельностью федеральных властей.Эти мероприятия могут привести, как минимум, к гражданским конфликтам, а как максимум – к полноценной гражданской войне, когда одни штаты пойдут войной на другие, как в XIX веке. Но Трамп надеется выйти в ней победителем и с максимально расширенными полномочиями президента, которые ему и его последователям развяжут руки и дадут более дееспособную власть в усиленной империи под названием США.Руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров как-то по ТВ напомнил, что именно так в Древнем Риме действовал Гай Юлий Цезарь, превращая слабнущую Римскую республику в сильную империю. Цезаря убили, началалсь кровопролитная война, но Октавиан Август, внучатый племянник Цезаря, как известно, кончил всех своих и врагов, и друзей, стал-таки блистательным императором и правил более 40 лет, с 27 года до н. э. до своей смерти в 14 году н. э.У Трампа США не напоминают Древний Рим. И ему нужно только покончить с демократами в Калифорнии и Иллинойсе, в Портленде и Чикаго, чтобы остальные сидящие на измене штаты и мегаполисы одумались. Если ему это удастся, то "империя США" будет у него в кармане. А потом он передаст ее то ли, изменив конституцию, самому себе на третий срок, то ли верному вице-президенту Джей Ди Вэнсу, то ли кому-то еще, кого выдвинет новое глубинное государство.Так что Tomahawk Украине Трамп обязательно даст, но не сейчас. Во-первых, потому что война – как средство решения проблем на внешнем контуре по обеспечению гегемонизма США – не снята с повестки для. Война то ли для нанесения стратегического поражения России, Китаю а, может быть, и все больше занимающей самостоятельную позицию Индии, то ли для их сдерживания, то ли вообще для предотвращения роста и влияния идей многополярного мира.И США везде по миру нужны их агрессивные сателлиты и холуи, которые сеяли бы нестабильность и контролируемый из Вашингтона геополитический хаос. Не давали угнездиться новому миру. Украина в Европе – один из таких гнойников. Как Израиль на Ближнем Востоке или Тайвань с Филиппинами под боком у Китая. Или возможный очаг войны в Венесуэле, который должен дать США венесульские запасы нефти и жупел устрашения для всех остальных латиноамериканцев.Во-вторых, торможение же с ракетами вызвано тем, что ни США, ни их сателлиты в Европе пока не готовы к полномасштабной эскалации конфликта. Особенно с перерастанием его в ядерную ипостась. И поэтому Трамп начал гнать полуагрессивную волну, проверяя на прочность руководство России. Но не более того. Потому что он прекрасно понимает, что так называемый коллективный Запад, не в полной мере готов к масштабному, в том числе, и с применением ядерного оружия, столкновению с Россией.Вот потому неопределенное заявление президента США о "дам-не дам ракеты" – это максимальное повышение ставок. А параллельно и проверка российского руководства на прочность в плане возможной ответной реакцию. Кроме того, Трамп хочет избежать ядерных ударов по самой Америке. Он хочет, чтобы к этому делу максимально подготовилась Европа. И когда она будет готова, в том числе, и в ядерном отношении, тогда уже можно выдавать Tomahawk и типа "убивать" Россию.Например, к 2030 году, когда подготовится Европа в соответствии с планами Урсулы фон дер Ляйен, превращающей сегодня Евросоюз в военный блок в дополнении к НАТО, создающей новые ВПК Европы и ее системы ПВО и ПРО. Да и США подтянутся в военном отношении.К тому же раздраженные слова Трампа – это, конечно же, его ответ на последние спокойные, но жесткие заявления Путина. Трамп не может ему уступить по жесткости – он же типа хозяин планеты. А фантомные боли, знаете ли, до сих многих заставляют чесать хвост, хотя он у нормальных людей отвалился десятки тысяч лет назад……Впрочем, оптимисты уверены, что все еще может обойтись и без эскалации. Издание Axios утверждало, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование Tomahawk Украиной после того как они будут переданы Киеву. Газета The Telegraph уверена, что на поставки Украине крылатых ракет могут уйти месяцы, при этом даже в случае появления их у ВСУ США могут не разрешить Киеву их применение. А агентство Reuters сообщало, что, скорее всего, США поставят Киеву другие системы, с меньшей дальностью действия. Хотя их использование – это тоже война, а мозги так решительно покидают головы западных политиков, что возможно все что угодно…О том, как окружение президента США запуталось в планах самого президента - в статье Евгении Кондаковой "Трамп, Келлог, Томагавки и шатдаун в одном флаконе. Президент США запутался в своей стратегии по Украине"

